Imaginile din biserică au fost făcute publice de apropiați pe conturile de socializare. Victoria și Vlad au optat pentru o slujbă discretă, dorind să se bucure de acest moment special alături de cei dragi.

Maria, născută pe 18 iunie, a primit un nume cu semnificație profundă, iar ceremonia de botez a fost un eveniment emoționant pentru toți cei prezenți.

Vichi Raileanu a ales să poarte la eveniment o rochie albă, lejeră, pentru a marca un moment așa special. După patru ani de la divorțul de actorul Conrad Mericoffer, cu care are un băiat pe nume Carol, Vichi și-a găsit din nou fericirea alături de Adrian Ștefănescu. Aceștia s-au căsătorit în Grecia.

Cum a avut loc cererea în căsătorie

În urmă cu mai bine de doi ani, Victoria Răileanu l-a cunoscut pe Adrian Ștefănescu prin intermediul unei aplicații de matrimoniale. Actrița și-a refăcut viața la patru ani de la divorțul de Conrad Mericoffer, bărbatul cu care are un copil.

În Paris, orașul iubirii, în ianuarie 2023, actrița a avut parte de cea mai frumoasă și neașteptată surpriză. Adrian Ștefănescu a cerut-o în căsătorie pe Victoria Răileanu și a făcut-o să lăcrimeze din cauza emoțiilor.

Vedeta nu s-a așteptat nicio clipă la acest gest din partea partenerului ei. „Multe momente frumoase a avut 2022, dar momentul în care ne-am logodit în Paris merită clar o coroniță de premiul 1. N-avem poza clasică.

Cu poza asta ne-am anunțat și familiile. Te iubesc, my love. I love you sfm. Mențiune specială: girls, mersi că m-ați bătut la cap să-mi fac Bumble”, a fost mesajul transmis de Victoria Răileanu. Actrița a mărturisit că nu se aștepta la o cerere în căsătorie, deși mai vorbise de câteva ori cu iubitul ei despre acest subiect. Când a zis DA, vedeta a izbucnit în lacrimi: „Eu sunt o plângăcioasă, sunt foarte emotivă și plâng foarte ușor, normal că am plâns, da”.

