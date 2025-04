„Nu, cred că e suficient, mai ales că odată ce îi ai în casă și vezi cum decurge viața cu trei copii îți dai seama că toți au nevoie de tine și trebuie să te împarți cumva, să le acorzi iubire și atenție. Și cred că ne-am oprit la momentul oportun, mai ales că ei mai au șase frați și cred că suntem destui. Am și eu 44 de ani deja, adică trebuie să ne gândim și la asta, nu?”, a declarat Valentina Pelinel pentru Cancan.

De asemenea, Valentina Pelinel spune că este foarte atașată de copiii ei și știe că îi va fi greu în momentul în care aceștia ar decide să studieze undeva departe de România.

„Sper să fac față. Dar sunt atât de atașată de ei…nici nu mă pot gândi la ideea că vor pleca de lângă mine. După mine, dacă s-ar putea să-i țin lângă mine toată viața lor, i-aș ține (n.r. râde). Cristi mai râde de mine: «Dar ce o să faci când îți pleacă băiatul?».

Nu pleacă nimeni! Îți dai seama că, la un moment dat, trebuie să le dai libertatea să-și trăiască viața, că și noi am plecat, nu? Dar mi-e greu să mă gândesc la asta acum”, a mai spus Valentina Pelinel pentru sursa citată.

Căsătorită de șapte ani cu Cristi Borcea, cu care are trei copii, Valentina a plecat de la 17 ani să lucreze în străinătate.

„Îmi doream foarte mult să plec, am plecat fără nimic, dar mi se face frică când mă gândesc pentru mine persoana de atunci. Am riscat. Era inconștiența vârstei, nu ești atât de pragmatic și de calculat. N-am avut niciun plan să plec din țară. Eram în al doilea an de liceu lângă Rodica, colega mea, lângă mama, care rămăsese fără tata, lângă sora mea mai mică.

Am câștigat Top Model România în 1996, după care m-a chemat doamna Zina în echipa ei de fete cu care făcea prezentările prin țară. Mergeam la contractări cu trenul în gașcă de fete, în diferite localități din țară în care se făceau prezentări de modă. Diverse case de modă își prezentau produsele. Nu eram decât noi, în toată țara. Atât”, a dezvăluit Valentina Borcea, relatează Fanatik.

