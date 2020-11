Victoria Răileanu, actrița din Vlad, rupe tăcerea după divorț. Cine a ajutat-o să treacă peste momentul greu. „Amândoi am făcut greșeli”

„Noi am divorțat și acum trei ani. Am fost despărțiți patru luni. Dar de frica de a nu rămâne singuri, ne-am împăcat. Dar erau lucruri nevorbite, nerezolvate.

Nu am reușit să trecem peste unele momente din timpul relației. Vara trecută mi-am propus să mă vindec. Mă rătăcisem. Amândoi am făcut greșeli, amândoi am făcut lucruri bune.

Eu am rămas fără resurse. A trebuit să spun: nu mai pot! El a acceptat decizia mea, dar destul de greu”, a povestit Vicky la Vorbește lumea.

„Am avut o discuție după jumătate de an. Stăteam amândoi și am zis că ne e mai bine așa. Totul se reduce la fiul nostru, Carol. El știe că noi vom rămâne o familie pentru el.

Noi ne-am mai întâlnit, așa, ca familie, dar psihologii ne-au spus că nu e bine pentru Carol. Atunci am considerat că nu e momentul, așa că facem evenimentele separat”, a continuat Victoria Răileanu.

„Am venit să spun, aici, pentru că e mitul ăsta, femeie cu copil, divorțată, e terminată. Nu, eu sunt puternică. M-au ajutat familia, prietenii. Noi ne-am despărțit în noiembrie, anul trecut.

În vara asta mi-a fost mai greu. Am avut însă lângă mine prietenii, familia, psihologul. Am vrut să fiu ok cu mine, iar acum sunt”, a încheiat Victoria.

Citeşte şi:

80% din pacienții COVID internați în secțiile ATI din Norvegia s-au recuperat. În România, rata de supraviețuire pe patru spitale e sub 35%

Șeful ATI de la Piatra-Neamț: „Medicul epidemiolog care a pregătit mutarea a trimis actele la DSP abia duminică, după incendiu”

Bătălie între PNL și USR – PLUS pe Nicușor Dan pentru campania de alegeri parlamentare. Primarul preferă PNL

PARTENERI - GSP.RO Dan Puric: "Am vrut să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și l-am sunat. «Băi Gigi, te rog din suflet»” Reacția lui Becali

PARTENERI - PLAYTECH EXCLUSIV Vedetă din România, reacție ȘOC despre fiul său bolnav de autism: 'Clachezi cu un copil cu retard'

HOROSCOP Horoscop 24 noiembrie 2020. Săgetătorii au încredere că vor reuși să construiască ceva frumos cu cei dragi

Știrileprotv.ro Predicţiile lui Bill Gates: ce se va întâmpla după ce vom scăpa de Covid-19. Acum 5 ani a prezis pandemia

Telekomsport Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse