Nu i-a fost deloc ușor să treacă prin acest divorț, însă Victoria Răileanu a fost nevoită să găsească puterea de a merge mai departe. Actrița a mers la psiholog pentru a se vindeca de rănile provocate de despărțire. La început ea a încercat să țină ascunsă separarea de tatăl fiului ei, însă adevărul a ieșit la iveală în vara anului 2020, când ei erau deja divorțați de un an.

La aproape doi ani de la divorț, actrița din serialul românesc „VLAD” mărturisește cum a trecut peste acest obstacol din viața ei.

„Acum, că a mai trecut timpul, pot să spun foarte simplu: treci peste. Am muncit foarte mult cu mine. Mi-am pus întrebări la care am găsit răspunsuri destul de incomode, dar a trebuit să mi le accept, pentru că doar în felul ăsta am putut să evoluez și să îmi dau seama cu ce am greșit. A fost greu, dar orice divorț este greu. E ceva normal să fie așa. Mi se pare că oamenii se așteaptă să treci ușor peste dacă tu ești cel care ia decizia. Dar nu e deloc așa. Asta nu înseamnă că nu am iubit, că am luat decizia ușor. Nu! O despărțire e grea pentru oricine”, a spus Victoria Răileanu.

Victoria Răileanu a mers la psiholog după divorț

În urma acestei experiențe marcante, vedeta a recunoscut că a apelat la ajutorul unui psiholog pentru a putea trece peste despărțire.

„Fără ajutorul psihologului meu, mi-ar fi fost mult mai greu. Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi, pentru că eu am făcut ce a fost bine pentru mine. Singurul lucru pe care pot să îl spun este să nu rămână prea mult în suferință, să nu se agațe de evenimentul despărțirii. Greul are timpul lui. Dar apoi trece. Ăsta e mersul natural al lucrurilor. Pe mine m-a ajutat să îmi dau voie să simt tot. Am plâns când mi-a venit să plâng, am râs chiar dacă a fost greu. Și, încet, încet, lucrurile au revenit la normal. La un alt normal. Dar e un normal bun”, a mai declarat Victoria Răileanu pentru VIVA!.

Deși a trecut printr-un divorț, actrița nu se teme să se căsătorească din nou și ar face acest pas dacă ar simți asta. De asemenea, Victoria Răileanu consideră că despărțirea este cea mai bună soluție atunci când doi oameni nu se mai înțeleg sub nicio formă și nu mai funcționează împreună.

