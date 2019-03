Au existat și câțiva fani care n-au fost prea încântați și nu s-a abținut de la comentarii. „La părul blond sunt prea stridente… Dar dacă ție îți plac…”

Viorica de la Clejani a ținut să lămureascăși a explicat că treaba nu este tocmai finalizată. „Păi, am două zile. Urmează retușul. E normal să fie așa”, a răspuns Viorica pe contul de socializare. Viorica de la Clejani, care formează un cuplu cu Ioniță de la Clejani, este o cunoscută interpretă de muzică de petrecere de la noi. Anul trecut, aceasta a recunoscut că s-a înfometat pentru a reuși să slăbească.

„Am făcut foamea la greu. Am fost bolnăvioară, nu prea mă laud eu. Mă cam doare ficatul. Singura mea carne preferată e porcul. Am renunțat și nu am mai mâncat. Am dornit nemâncată. Am băut cu apă. Am băut un suc din sfeclă, măr și telină. M-am simțit bine. Nu am mai mâncat noaptea”, a declarat Viorica de la Clejani.

