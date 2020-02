De Sebastian Vizan,

Când Blonda (voce), Julia (percuție), Vlad (chitară), Andrei (chitară) și Mihai (bass) își unesc forțele, ei devin WildSide, o formație românească underground specializată în heavy metal, glam metal și hard`n`heavy.

Într-o seară, în drum spre unul dintre concertele lor, cei cinci rămân izolați în mijlocul pustietății. Disperați să revină pe traseu în timp util, caută ajutor într-un loc straniu ce le va testa prietenia și îi va forța să-și înfrunte cele mai obscure temeri.

Nu, nu e o pățanie extrasă din biografia trupei, ci premisa noului lor scurtmetraj-videoclip: „Coșmar”. Vorbim despre un film de groază alb-negru, de circa 20 de minute, care culminează cu un număr muzical – practic, cu videoclipul propriu-zis.

Ambiție maximă, resurse minime

Iulia Ionescu (percuție). Scurtmetrajul a fost filmat pe smartphone / Foto: DieRatte Photography

Pe cât de ambițios era planul, pe atât de dificil a fost să se materializeze. Pelicula a fost gândită în stil hollywoodian, cu efecte speciale precum fantome CGI (generate pe calculator), însă WildSide e o trupă underground care se autofinanțează. „Rămășițele din cântări de anul trecut și de anul ăsta le-am strâns și le-am dus direct către acest clip”, povestește Julia.

Pentru a menține costurile la un nivel rezonabil, scurtmetrajul a fost filmat pe smartphone, iar echipa de producție s-a limitat la o mână de oameni. Teoretic, oricine putea îndeplini misiunea, dar vom vedea în continuare că nu-i la fel de simplu în practică.

Libertatea a stat de vorbă cu gașca WildSide în ultima dintre cele patru nopți de filmări, pe culoarele pustii ale Colegiului Tehnic „Petru Maior” din București. Autorul a asistat la „reshoots” (repetarea unor cadre/scene deja filmate, pentru îmbunătățiri) și la orchestrarea numărului muzical, iar în pauze a discutat cu artiștii pentru a afla mai multe despre ineditul proiect.

Ecoul unui coșmar real

Regizorul Răzvan Dragu pregătește atmosfera pe platou / Foto: DieRatte Photography

„Coșmar” e considerată o piesă emblematică pentru trupă: pe ritmul ei coboară cortina după fiecare reprezentație. Compusă tocmai în 2009, melodia e ecoul unei tragedii despre care muzicienii încă vorbesc cu fruntea plecată, îndurerați.

„Acum mulți ani, un apropiat al grupului trecea prin niște experiențe dramatice și a ajuns în punctul în care s-a sinucis…”, povestește Blonda. „Pentru mine, situația asta a scos la iveală o parte dintre versurile piesei. Din tragedii izvorăsc alte lucruri”.

Acesta e motivul pentru care scurtmetrajul explorează demonii interiori, pe care membrii trupei se zbat să-i doboare. Povestea de groază are un substrat terapeutic, un mesaj încurajator pentru spectatorii copleșiți de gânduri negative: „Prin muzică, poți să-ți învingi partea întunecată”.

De ce nu s-a mai făcut asta în România?

Scurtmetrajul va avea efecte speciale din plin

Hibrizi scurtmetraj-videoclip s-au mai văzut prin discografiile artiștilor străini, precum „Thriller” sau „Ghosts” ale lui Michael Jackson, dar niciodată în România. De ce? Ne lămurește Răzvan Dragu, antreprenor și VFX Supervisor la o firmă de efecte vizuale din România, „dirijorul” acestui proiect:

„Nimeni nu a făcut până acum ce facem noi: fără buget, ceva lung, ceva cu impact. În România, un scurtmetraj-videoclip nu s-a mai făcut până acum dintr-un simplu motiv: pentru că nimeni nu are bugetul necesar.

Iar regizorii români nici nu au experiență cu filmele comerciale, deci nu știu ce elemente să folosească și ce nu. La noi în facultate, dacă te duci și spui «Regizorul meu preferat e Spielberg» , îți arată ușa. În facultățile din vest, studiezi Războiul Stelelor”.

Dragu nu exagerează când spune „fără buget”. Totul a fost realizat cu resurse infime, fiecare interpret contribuind cu ce avea pe-acasă: green screen, costume, stabilizator video etc. Până și echipamentul de filmare se rezumă la telefoane cu Android.

Atunci, cum de și-a permis WildSide să angajeze regizor, scenarist, cameraman, editor, artist de efecte speciale și restul profesioniștilor necesari pe un platou de filmare? Simplu: erau deja prieteni cu un om dispus să-și asume zeci de funcții diferite.

Un om cât o armată

Răzvan Dragu, „dirijorul” proiectului / Foto: DieRatte Photography

În vârstă de 31 de ani, Răzvan Dragu a lucrat de-a lungul carierei la efectele speciale pentru noul „Hellboy”, „Godzilla: Regele Monștrilor”, „Alita: Îngerul Războinic” sau „Liga Dreptății”.

Gustul regiei l-a prins în 2017, în timpul filmărilor pentru „Călugărița: Misterul de la mănăstire”. Horror-ul american realizat în România i-a solicitat zilnic prezența pe platou, în calitate de consultant.

Pentru el, „Coșmar” s-a dovedit a fi o bună ocazie de afirmare în spatele camerei de filmat (sau a mobilului), dar una deloc lejeră: „Lucrezi până la 7-8 seara la serviciu, după care vii acasă și te apuci să lucrezi la asta până la 5 dimineața. La un moment dat, ajungi să cazi din picioare”.

Pe de altă parte, există și avantaje într-o asemenea abordare: „Lucrând low-budget, ai libertate creativă. Nu e nimeni care să-ți spună: «S-au terminat banii» sau «Trebuie să faci așa, pentru că eu am dat banii»”, explică Dragu.

În plus, tehnologia avansată e mai accesibilă ca niciodată: „Ai foarte multe opțiuni de filmare și nu-ți trebuie un buget uriaș. Noi am filmat cu telefoane și cu un stabilizator pe care oricine și-l poate lua. Azi, își iau influencerii. Filmezi 4K, ai control complet asupra culorilor în post-producție. Nu ai nevoie de mai mult. Telefon are oricine”.

Când vedem rezultatul?

Cadru din videoclip

Videoclipul e pe YouTube începând de pe 12 februarie, însă este vorba doar despre prestația muzicală, nu despre filmul întreg.

„Coșmar”, primul scurtmetraj al unei trupe din România, va fi proiectat în premieră pe 22 martie, în cadrul unui eveniment special organizat în localul „The Pub – Universității”.

Până atunci, fanii WildSide pot sărbători lansarea primului EP (material discografic) al formației, pe 20 martie, în club „fabrica” din Capitală.

