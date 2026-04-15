Rafila a subliniat că o astfel de decizie nu putea fi luată fără o bază legală și fără implicarea premierului de la acea vreme. „Această decizie depășea cu mult competențele Ministerului Sănătății”, a declarat fostul ministru la televiziunea Digi24.

Problema provine dintr-un contract semnat în mai 2021 de fostul ministru Ioana Mihăilă, fostul premier Florin Cîțu și fostul vicepremier Dan Barna.

Acest acord prevedea achiziția unui număr semnificativ de doze de vaccin, însă România a ajuns în situația de a nu mai avea unde să le depoziteze.

Potrivit lui Rafila, au existat două opțiuni: continuarea achizițiilor sau acceptarea unei alternative propuse de Pfizer, în urma unor lungi negocieri între România, Comisia Europeană și compania farmaceutică.

Varianta alternativă presupunea achitarea unei taxe de 10 euro pentru fiecare doză nelivrată, ceea ce ar fi însemnat aproximativ 170 de milioane de euro pentru cele 16 milioane de doze contractate. În plus, România ar fi fost obligată să cumpere o cantitate suplimentară de vaccinuri în următorii patru ani.

„Nu puteam să aleg această variantă din trei motive”, a explicat Rafila. „Contractul fusese semnat de ministrul, premierul și vicepremierul de la acea vreme. Modificarea lui necesita acordul premierului Nicolae Ciucă și emiterea unei Ordonanțe de Urgență pentru a permite o astfel de plată, deoarece nu există o prevedere legală care să o susțină. În plus, Ministerul Sănătății nu avea fondurile necesare pentru această tranzacție.”

Conform documentelor, Guvernul era la curent încă din 2023 cu riscurile financiare generate de contractul cu Pfizer. Totuși, decizia finală privind gestionarea acestui acord trebuia să fie luată de Ministerul Sănătății. În ciuda încercărilor fostului ministru de a transfera responsabilitatea către Ministerul de Finanțe sau către premier, documentele și o declarație a fostului prim-ministru Nicolae Ciucă relevă această obligație.

Între timp, actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va participa joi la discuții cu reprezentanții Pfizer, în Washington. Obiectivul este de a negocia conversia sumei de 600 de milioane de euro, pe care România trebuie să o plătească, în medicamente inovative pentru pacienții oncologici sau cei cu boli rare autoimune. «Va fi o discuție exploratorie», a precizat Rogobete.

