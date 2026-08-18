La Torre del Greco, o suburbie a orașului Napoli, autoritățile locale, inclusiv paza de coastă și poliția, au demarat acțiuni de confiscare a obiectelor lăsate pe plajă pentru a rezerva locuri. Într-o singură inspecție matinală pe plaja Laghetto, au fost ridicate aproximativ 40 de obiecte. Printre acestea se numărau șezlonguri, umbrele de soare și mese mici, care fuseseră abandonate timp de mai multe zile.

„Este o practică ce se repetă în fiecare vară, dar este strict interzisă”, a declarat autoritatea portuară. Aceasta a adăugat că „ocuparea plajei în acest mod încalcă reglementările privind gestionarea domeniului public maritim”.

Printre plajele din Torre del Greco afectate de aceste măsuri se numără Spiaggia libera Il Laghetto și Moon Beach. Pe lângă Italia, și alte destinații europene au început să combată rezervările ilegale de locuri pe plajă.

În stațiunea Calpe de pe Costa Blanca, Spania, autoritățile locale pot confisca șezlonguri, prosoape sau umbrele lăsate pe plajă înainte de ora 9.30 dimineața. Cei care doresc să-și recupereze obiectele trebuie să plătească o amendă de până la 250 de euro.

În plus, în alte părți ale Europei, autoritățile aplică măsuri stricte și împotriva fumatului pe plajă sau purtării costumelor de baie în afara zonelor destinate scăldatului.

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