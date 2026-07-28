Turiștii care vizitează capitala Cataloniei (nord-estul Spaniei) în această vară riscă amenzi de până la 340 de dolari (300 de euro) dacă nu respectă o lege locală mai puțin cunoscută privind purtarea costumelor de baie în afara zonelor de plajă.

Reguli stricte privind ținuta în zonele publice

Barcelona, destinație populară care atrage anual aproximativ 30 de milioane de turiști, este recunoscută pentru plajele sale întinse, dar și pentru reperele arhitecturale celebre, precum Sagrada Família și Parcul Güell.

Totuși, autoritățile locale au implementat o reglementare cunoscută sub denumirea de „regula conviețuirii” care interzice purtarea costumelor de baie în spațiile publice, cu excepția plajelor, piscinelor și a zonelor imediat adiacente acestora, cum ar fi promenada de pe litoral.

„Regula conviețuirii” din Barcelona interzice persoanelor să circule sau să rămână în spații publice în costum de baie, cu excepția zonelor desemnate precum plajele și piscinele.

Excepția acoperă, de asemenea, promenadele de pe litoral și străzile care se află imediat lângă plajă sau țărm.

De asemenea, regula mai prevede interdicția de a umbla fără tricou sau fără un alt articol vestimentar, cu excepția cazurilor în care persoanele fac sport sau exerciții fizice. Cei care încalcă această reglementare riscă să fie amendați cu sume între 140 și 340 de dolari.

Procedura actuală presupune ca ofițerii să avertizeze mai întâi persoana că acest comportament este interzis.

Un proces-verbal oficial ar trebui să urmeze doar dacă aceasta continuă.

Cum să evitați amenzile

Pentru a nu lăsa o amendă să strice vacanța, Jacob Wedderburn-Day, travel expert și CEO la Stasher, oferă câteva sfaturi utile.

„Cea mai simplă măsură de precauție este să aveți haine obișnuite în geanta de plajă și să vă acoperiți costumul de baie înainte de a părăsi faleza sau străzile aflate imediat lângă plajă”, a spus el.

Un tricou combinat cu pantaloni scurți, o fustă sau o rochie pot elimina orice ambiguitate. „Nu presupuneți că excepția valabilă pe plajă se aplică și pe străzile aflate la câțiva metri distanță de mare”, a subliniat Jacob.

În cazul în care un ofițer vă abordează, este recomandat să vă acoperiți imediat și să urmați instrucțiunile acestuia.

„Procedura de avertizare inițială permite evitarea escaladării unei greșeli minore”, a mai adăugat acesta.

Respectați regula pentru o vacanță lipsită de griji

Pentru a evita situațiile neplăcute, turiștii sunt sfătuiți să consulte reglementările locale înainte de a călători.

„Aceste reguli sunt în general concepute pentru a proteja rezidenții, siturile istorice și mediul fragil, dar nu sunt întotdeauna evidente pentru vizitatori”, a conchis expertul.