Autoritățile au luat măsuri după descoperiri făcute pe fundul mării

Plajele populare din Antalya, Turcia, devin zone fără fum de țigară, o măsură care a intrat în vigoare la 5 iunie 2026, potrivit The Sun. Printre zonele vizate se numără plajele din Lara, Belek, Çamyuva și Beach Park, frecventate de milioane de turiști.

Decizia face parte din „Inițiativa Mediteraneană Albastră”, un proiect de conservare a mediului marin și a ecosistemelor de coastă. Ebru Șahin, coordonatoarea proiectului, a explicat motivația din spatele acestor restricții: „Imaginile surprinse de pe fundul mării au arătat ceea ce la început păreau a fi organisme marine sau bureți, dar de fapt erau mucuri de țigară. Se acumulează printre nisip și pietricele, sunt transportate în mare de curenți și provoacă daune grave ecosistemului. Protejarea mărilor începe cu mici schimbări comportamentale.”

Conform noilor reglementări, fumatul și aruncarea mucurilor de țigară sunt strict interzise în aceste zone. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 1.764 de lire turcești (aproximativ 40 de euro). În Turcia, fumatul este deja interzis în spațiile publice închise, la locurile de muncă și în transportul public, iar autoritățile analizează extinderea acestor măsuri.

Viitoarele restricții ar putea include interzicerea fumatului în unități sportive, medicale, educaționale, locuri de joacă și lăcașuri de cult. În cazul unei implementări, amenzile ar putea ajunge la 5.000 de lire turcești (aproximativ 113 euro).

Europa impune reguli tot mai stricte pentru fumători

Aceste măsuri vin în contextul unui efort internațional de protejare a mediului. În alte țări europene, regulile împotriva fumatului în spații publice sunt deja stricte. În Spania, încălcarea interdicțiilor de fumat poate atrage amenzi între 30 și 2.000 de euro, în timp ce în Franța există o interdicție totală de fumat pe plaje și în alte spații publice.

Pe măsură ce sezonul estival se apropie, românii își definitivează planurile de vacanță, iar Turcia rămâne destinația preferată, dominată de pachetele all inclusive și de cererea în creștere pentru experiențe complete de distracție și relaxare, atât în resorturi, cât și în afara lor.

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