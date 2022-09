Când consideră istoricii că s-ar fi născut Iisus Hristos

Cu toate acestea, în urma studierii documentelor istorice și a scrierilor sfinte, Nașterea Mântuitorului a reprezentat o necunoscută, dar și un punct de interes pentru teologii Bisericii de pretutindeni. În schimb, istoricii s-au contrazis pe seama datei la care Fecioara Maria l-a adus printre oameni pe Fiul lui Dumnezeu.

Biblia nu menționează o dată exactă la care s-ar fi născut Iisus Hristos, acest lucru fiind confirmat și de mai multe lucrări istorice de specialitate precum „New Catholic Encyclopedia” sau „Encyclopedia of Early Christianity”.

Pentru a fi stabilit cu exactitate anul nașterii lui Iisus Hristos au fost făcut numeroase calcule pornind de la profeţii ale Vechiului Testament, dar și legături cu tradiţii romane.

Ce spune istoria despre nașterea lui Iisus Hristos

Potrivit istoricilor, Iisus Hristos s-ar fi născut în jurul anilor 3-2 î.Hr. Papa Benedict al XVI-lea consideră că anul 1 d.Hr. nu este corect în privința nașterii Mântuitorului, suveranul pontif estimând că acest eveniment ar fi avut loc între anii 7 și 2 î.Hr.

Și cum nu se știe data exactă la care s-a născut Iisus Hristos, nu se poate spune cu certitudine nici ce vârstă avea El când a murit. Potrivit scrierilor biblice, Fiul lui Dumnezeu ar fi avut, se pare, între 33 și 36 de ani atunci când s-a sacrificat pentru iertarea păcatelor oamenilor. Iisus Hristos a fost crucificat la Ierusalim în jurul anului 30 d.Hr., sub guvernarea lui Ponțiu Pilat.

Recomandări Calvarul românilor care vor să afle de ce nu au primit voucherele de 250 de lei. „Atâta am umblat și la telefoane nu-ți răspunde nimeni”. Libertatea a verificat: e haos!

Se știe că 25 decembrie este sărbătoarea romană a solstiţiului de iarnă, și anume Ziua Naşterii Soarelui Învingător. Creştinii au transformat-o, însă, în Ziua Naşterii lui Iisus Hristos, Soarele Dreptăţii, și au făcut-o sărbătoare imperială, sfântă şi obligatorie.

Ştiind că Irod, în timpul căruia s-a născut Iisus, murise în luna aprilie a anului 4 î.Hr., însă Naşterea Domnului a avut loc, cel mai probabil, în toamna anului 5 î.Hr., spune arhimandritul Teofil Lefter, citat de Doxologia.ro.

Puțini sunt cei care știu că, în trecut, credincioșii sărbătoreau nașterea lui Iisus Hristos odată cu botezul acestuia, adică pe data de 6 ianuarie, iar această dublă sărbătoare era denumită Sărbătoarea Arătării Domnului (Teofania şi Epifania). Se credea că Domnul s-a născut în aceeaşi zi a anului în care, peste 30 de ani, s-a botezat.

Dar acest fapt s-a pierdut în negura timpului. Sărbătoarea Naşterii Domnului a fost separată de cea a botezului în Biserica din Antiohia în jurul anului 375, iar la Constantinopol, în anul 379.

Când s-a născut, de fapt, Iisus Hristos

Recomandări Niciun post de televiziune nu a prezentat publicului în principalul jurnal de știri tema banilor cheltuiți de partidele de la guvernare pe TV

Motivul pentru care sărbătoarea Crăciunului se ține la 25 decembrie este destul de obscur, însă se crede că această zi a fost aleasă pentru a coincide cu sărbătorile păgâne care se țineau în preajma solstițiului de iarnă, atunci când ziua începe să crească pentru a se celebra „renașterea soarelui”.

O teorie pentru a explica alegerea acestei date pentru celebrarea nașterii lui Iisus Hristos este creștinizarea festivalului păgân de la Roma „Dies Natalis Solis Invicti”, care înseamnă „ziua de naștere a Soarelui Necucerit”. Conform acestei teorii, în timpul domniei împăratului Constantin, scriitorii creștini au asimilat sărbătoarea ca ziua de naștere a lui Iisus, asociind-o cu „Soarele neprihănirii”.

La 25 decembrie 274, Împăratul Aurelian avea să proclame Zeul-Soare drept principalul zeu protector al imperiului și i-a dedicat un templu în Campus Martius. Crăciunul a luat ființă într-un timp când cultul soarelui era deosebit de înfloritor în Roma Antică.

Această zi, ca dată a sărbătoririi Naşterii Domnului, a fost introdusă în Biserica Alexandriei şi apoi a Ierusalimului mult mai târziu, în prima jumătate a secolului al V-lea, după care s-a răspândit în aproape toată creştinătatea răsăriteană.

Recomandări Harta „intersecțiilor negre” din traficul bucureștean. Una singură e în centru

Deși Biblia nu oferă un răspuns exact referitor la data la care s-a născut Mântuitorul, Cartea Sfântă menționeză, totuși, două evenimente petrecute în preajma nașterii Sale.

Conform Evangheliei după Luca, Iisus s-ar fi născut cel mai probabil primăvara, vara sau toamna, între lunile martie și noiembrie. De altfel, versetul 2:8 din Luca vorbește despre „turmele de oi și despre păstorii acestora care trăiau sub cerul liber și făceau noaptea de strajă lângă turmele lor”. Știm că „oile stăteau sub cerul liber începând cu săptămâna dinaintea Paștelui până la jumătatea lunii noiembrie”.

„Iarna stăteau în staule, iar acest amănunt este suficient pentru a înțelege că data la care se ține de obicei Crăciunul, într-o lună de iarnă, este puțin probabil să fie cea corectă deoarece Evanghelia spune că păstorii se aflau pe câmp”,ase precizează în lucrarea „Daily Life in the Time of Jesus”.

Cel de-al doilea eveniment menționat în Biblie îl reprezintă recensământul pe care l-a ordonat Caesar Augustus înainte ca Iisus Hristos să se nască. Fiecare persoană trebuia să se înregistreze „în orașul lui”, ceea ce aducea cu sine efectuarea unei călătorii de o săptămână sau chiar mai mult (Luca 2:1-3).

Unde s-a născut Iisus Hristos?

Istoricii nu au căzut de acord nici în ceea ce privește locul unde s-a născut Iisus Hristos, unii fiind de părere că Nazaret ar fi locul sfânt deoarece reprezintă cea mai bună aproximare. Alții consideră că Iisus s-ar fi născut în Bethleem de Galileea, o așezare situată la 10 km de Nazaret.

Aceștia din urmă își susțin ipoteza spunând că Bethleemul Iudeei nu poate fi luat în calcul din cauza lipsei unor dovezi arheologice clare ale faptului că această așezare ar fi fost locuită în timpul lui Iisus.

Evangheliile lui Matei și Luca, precum și Evanghelia după Toma menționează ca loc al nașterii orașul Bethleem Efrata.

Profeţia este, însă, incredibil de exactă și spune că în urmă cu circa 720 de ani a fost prezis locul exact al naşterii Domnului, și anume Bethleem. Și asta, în pofida faptului că părinţii Săi erau din Nazaretul Galileii. Cu circa 530 de ani înainte a fost prezis timpul apariţiei (anul 27 d.Hr.) şi, implicit, al naşterii Lui (anul 5 î.Hr.), mai notează sursa citată.

Foto: Shutterstock



Citeşte și: Bethleem, locul unde s-a născut Iisus Hristos. Cele mai frumoase locuri de vizitat în Bethleem

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-a uitat în telefonul soției și a fost șocat. Ce a văzut l-a făcut să divorțează după 20 de ani de relație

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Observatornews.ro Mașina care a ucis-o pe Diana în Italia, filmată de camere. Tânăra româncă a fost lovită mortal și abandonată pe marginea drumului

Știrileprotv.ro Tragedie fără margini într-o familie din Vâlcea

FANATIK.RO Horoscop Urania pentru săptămâna 17- 23 septembrie 2022. Soarele în Balanță produce schimbări

Orangesport.ro VIDEO | Ce i-a făcut fata din imagine unui tânăr de doar 18 ani, când toate camerele erau pe ei. Băiatul, pus în încurcătură

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2022. Taurii pot pierde astăzi multe, fără să-și dea seama, în special în relațiile cu cei dragi, pierd teren și încrederea lor

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România