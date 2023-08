Care sunt cele mai scumpe logo-uri din lume

Mai mult decât atât, un logo ascunde întreaga identitate, valorile și misiunea acelei companii, stabilește, în același timp, o conexiune emoțională cu publicul și devine un simbol recunoscut și asociat cu produsele sau cu serviciile pe care le oferă acea companie.

Un logo reprezintă de cele mai multe ori primul punct de contact dintre o companie și publicul-țintă al acesteia. Reprezentând întreaga personalitate și esența unei mărci, logo-ul are potențialul de a transmite o mulțime de informații într-un format compact. De-a lungul timpului, un logo eficient poate deveni sinonim cu calitatea, încrederea și succesul în mintea consumatorilor. Prin urmare, crearea și gestionarea unui logo devine o parte crucială a strategiei de branding a oricărei companii.

Costurile legate de designul unui logo nu este un aspect despre care mulți oameni să aibă cunoștințe, iar și mai puțini înțeleg procesul costisitor de creare a unei sigle profitabile. Cele mai scumpe logo-uri din lume nu sunt întotdeauna și cele mai evidente, însă ele reflectă adeseori dimensiunea și valoarea de piață foarte ridicată a companiilor în cauză. De aceea, ne-am gândit ca în acest articol să prezentăm cele mai scumpe logo-uri care există în acest moment.

Ce este un logo și ce reprezintă acesta

Un logo este un element grafic unic, care este folosit pentru identificarea unei mărci comerciale, a unui produs, a unei organizații, a unui eveniment, etc. „Logo” este, probabil, o prescurtare a termenului „logogramă”, care este format din „logo” („cuvânt”) și „grama” („scriere”).

Logo-ul poate îmbrăca forma uneia sau a mai multor litere, a unui text, un simbol grafic, o imagine ori o combinație a tuturor acestor elemente. Logo-ul unei companii trebuie să fie ușor de recunoscut și trebuie să se identifice cu o caracteristică a acelei companii și să evidențieze semnificația numelui sau activitatea acesteia și să redea, totodată, renumele ei.

Specialiștii în design de logo-uri folosesc celebra formulă „KISS”, care înseamnă Keep It Short (and) Simple. În context legal, un logo este și marca înregistrată a unei firme, a unui produs, a unei organizații, a unui eveniment, etc. De obicei agenții de publicitate însărcinează designerii cu crearea unui logo.

De ce are nevoie o companie de logo

Un logo bun este esențial pentru strategia de marketing a oricărei companii. Dar, poate te întrebi de ce este necesar un logo. Iată principalele argumente pentru care orice companie ar trebui să aibă un logo:

Ajută la identificarea brandului care tocmai a fost creat. Pentru ca oamenii să rețină mai ușor respectivul brand este nevoie de cât mai multe elemente, care să-i ajute pe aceștia să și-l amintească ușor.

Un logo te ajută să identifici industria din care face parte o companie. Logo-ul poate fi folosit pentru a-i face pe consumatori să-și dea seama care este domeniul de activitate al acelei companii. Dacă numele de brand nu este suficient de sugestiv, logo-ul poate ajuta compania să-i facă pe consumatori să-și dea seama cu ce se ocupă și cum îi poate ajuta pe aceștia.

Este o dovadă de profesionalism. Toate brandurile care sunt preocupate de imaginea lor aleg să-și creeze propriul logo pentru a putea fi recunoscute cu ușurință de consumatori.

Crește gradul de încredere. Dacă sunt alese elementele potrivite pentru crearea unui logo, respectiva companie îi va face pe consumatori să aibă încredere în acel brand. Spre exemplu, paleta de culori folosită pentru crearea unui logo îi poate ajuta pe oameni să perceapă compania drept un reper important atunci când trebuie să facă o alegere.

Caracteristicile unui logo reușit

Pentru a avea un logo reușit, atunci când este conceput trebuie să se țină cont de o serie de aspecte. Iată-le pe cele mai importante:

simplu și memorabil – un logo trebuie să fie simplu în design, ușor de reținut și să se evidențieze în mai multe medii. Formele curate și liniile clare ajută la o recunoaștere rapidă și ușoară. relevant și coerent – logo-ul trebuie să fie în concordanță cu industria și cu valorile companiei pe care o reprezintă, trebuie să transmită un mesaj clar și să se adreseze publicului-țintă. versatil – un logo reușit funcționează în diferite medii, de la afișe la website-uri, de la produse, la reclame TV, etc.. El trebuie să păstreze claritatea și impactul în orice context. adaptabil – cu evoluția tehnologică, un logo trebuie să fie ușor de adaptat la diverse formate, cum ar fi logo-uri de profil pe rețelele sociale sau versiuni monocrome pentru imprimare. culori semnificative – paleta de culori a unui logo are un impact emoțional semnificativ asupra percepției publicului, iar culorile ar trebui să reflecte valorile și tonul mărcii.

Care sunt cele mai scumpe logo-uri din lume

Companiile din toată lumea sunt dispuse să plătească bani mulți pentru a veni în întâmpinarea publicului-țintă cu un logo memorabil și, în același timp, unul care să le reprezinte cât mai bine. Așadar, câți bani au fost nevoite să sacrifice mari branduri din lume? În cele ce urmează îți prezentăm o listă cu cele mai scumpe logo-uri.

Locul 10: Orașul Belfast – 280.000 de dolari

Logo-ul orașului Belfast

Poate părea ciudat la început, dar orașele au și ele propriile lor logo-uri. În 2008, capitala Irlandei de Nord a plătit 280.000 de dolari pentru logo-ul în formă de inimă. Între timp, nord-irlandezii au schimbat sigla orașului lor.

Locul 9: Jocurile Olimpice Londra 2012 – 625.000 de dolari

Logo Jocurile Olimpice Londra 2012

Nu este de mirare că unul dintre cele mai scumpe logo-uri din lume a fost cel al Jocurilor Olimpice de vară de la Londra, relatează site-ul MyCreativeShop.com. Deși a atras o serie de critici pentru stilul său complex logo-ul competiției londoneze este ușor de distins. Acesta a fost realizat în 2007 de designer-ul Wolff Olins, care a proiectat și siglele pentru TikTok, Tesco și Uber.

Locul 8: Pepsi – 1.000.000 de dolari

Logo Pepsi

Deși a trecut prin numeroase schimbări de-a lungul istoriei sale, logo-ul Pepsi a rămas fidel culorilor alb, roșu și albastru. Este unul dintre cele mai vechi logo-uri din lume, prima versiune fiind lansată în 1893. Versiunea actuală, simplificată, „Pepsi Globe”, a fost concepută în 2008.

Locul 7: CitiBank – 1.500.000 de dolari

Logo CityBank

Divizia multinaționalei Citigroup se mândrește cu 2.649 de sucursale în 19 țări, ceea ce face deloc surprinzător faptul că logo-ul său a costat un milion și jumătate de dolari. Paula Scher de la Pentagram a proiectat logo-ul actual în 1998, precum și cele pentru Microsoft, Muzeul de Artă Modernă sau Bloomberg.

Locul 6: BBC – 1.800.000 de dolari

Logo BBC

Sigla postului de televiziune britanic este ușor de recunoscut datorită celor trei litere albe care „stau” pe trei pătrate negre. BBC a achiziționat primul logo în 1958, în timp ce designul actual este utilizat încă din anul 1997. Îți poți imagina că pentru un logo atât de simplu s-au plătit 1.800.000 de dolari?

Locul 5: Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) – 15.000.000 de dolari

Logo Australia & New Zealand Banking Group (ANZ)

Grupul bancar de la Antipozi a ajuns la logo-ul actual când cele două bănci și-au unit forțele. Logo-ul cuprinde prescurtarea numelui, ANZ, iar floarea de lotus cu cele trei elemente reprezintă simbolul companiei încă din anii 1950.

Locul 4: Posten Norge – 55.000.000 de dolari

Logo-ul serviciul poștal norvegian

Fondat în 1647, serviciul poștal norvegian guvernat de Ministerul Norvegian al Transporturilor și Comunicațiilor și-a crescut venitul net la 13.000.000 de coroane norvegiene, adică aproximativ 1,4-1,5 milioane de dolari. Însă, chiar și așa, suma plătită pentru acest logo este incredibilă. Procesul de rebranding din 2008 a dat naștere acestui logo.

Locul 3: Accenture – 100.000.000 de dolari

Logo Accenture

Gigantul în consultanță în management, soluții tehnologice și outsourcing a schimbat în 2017 logo-ul, iar acel „v” răsturnat simbolizează strategia adaptată pentru progres şi viitor. Compania câştigă atât de mulţi bani încât și-a permis să plătească această sumă exorbitantă pe noua siglă.

Locul 2: British Petroleum – 210.000.000 de dolari

Logo British Petroleum

Compania britanică a schimbat vechiul logo, operațiune pentru care a fost dispusă să plătească oricât numai ca noua siglă să arate ideea de eco-friendly și să arate oamenilor cât de mult îi pasă de mediul încojurător şi de tot ceea ce înseamnă încălzirea globală. De aici și sigla cu flori verzi și galbene, Helios, după numele zeului grec al soarelui.

Locul 1: Symantec – 1.280.000.000 de dolari

Logo Symantec

Nu, nu este vorba despre o greşeală de scriere pentru că Symantec chiar a plătit 1,28 miliarde de dolari pentru acest logo. Povestea este puţin mai încâlcită. Symantec a cumpărat în 2010 întreaga companie VeriSign pentru această sumă, iar bifa preluată de la VeriSign le-a plăcut atât de mult şefilor, încât au folosit-o peste tot în promovarea produselor companiei, inclusiv în logo. Aceștia s-au gândit că bifa reprezintă autenticitatea şi credibilitatea produselor şi serviciilor pe care le oferă. Se spune, însă, că, de fapt, Symantec a cumpărat VeriSign tocmai pentru a folosi acea bifă, una care este foarte originală şi de impact.

noutăți în format video

