  • Fondată în 2000, Real Simple este o revistă lunară americană publicată de People. Conține articole și informații legate de gospodărie, îngrijirea copiilor, gătit și bunăstare emoțională.

Cât de des ar trebui să ne schimbăm pijamaua pentru a menține igiena și confortul? Răspunsul depinde de mai mulți factori, inclusiv obiceiurile personale, tipul de piele, materialul din care este confecționată pijamaua și modul de utilizare al acesteia.

Cât timp poate fi purtată o pijama?

Dacă obișnuiți să purtați pijamaua doar pe timpul nopții, dormiți într-o cameră răcoroasă și transpirați foarte puțin, același set poate fi utilizat timp de aproximativ o săptămână.

Cu toate acestea, este esențial să o scoateți dimineața și să o lăsați să se aerisească.

Specialiștii recomandă însă schimbarea pijamalei la fiecare 3 zile, considerând acest interval drept cel mai igienic.

Când să spălați pijamaua mai des

Există situații în care este necesar să spălați pijamaua mai frecvent decât la trei zile

Transpirație excesivă în timpul nopții: dacă transpirați mult, fie din cauza temperaturilor ridicate din cameră, fie din cauza vremii calde, materialul se poate umezi rapid, ceea ce favorizează dezvoltarea bacteriilor și apariția mirosurilor neplăcute. În astfel de cazuri, este indicat să schimbați pijamaua zilnic sau o dată la două zile.

Utilizarea pe parcursul zilei: pentru cei care preferă confortul pijamalelor și le poartă și în timpul zilei, riscul de acumulare a prafului, părului de animale sau a mirosurilor de mâncare crește semnificativ. Aceste impurități pot ajunge ulterior în așternuturi, așa că este recomandat să le spălați mai des.

Piele sensibilă: persoanele care suferă de afecțiuni ale pielii, cum ar fi acneea corporală, eczema sau psoriazisul, trebuie să fie extrem de atente la curățenia hainelor de noapte. În aceste cazuri, spălarea pijamalelor după fiecare utilizare poate preveni apariția iritațiilor sau agravarea problemelor dermatologice.

Materiale recomandate pentru pijamale

Confortul și igiena sunt influențate și de materialul pijamalelor. Experții sugerează utilizarea materialelor naturale, precum bumbacul (permite pielii să respire), mătasea (moale și eficientă în absorbția umidității) sau Iinul (ideal pentru sezonul cald).

Pe de altă parte, materialele sintetice, cum ar fi poliesterul, sunt mai puțin respirabile și contribuie la acumularea transpirației, ceea ce impune spălări mai frecvente.

Semne că pijamaua trebuie spălată

Indiferent de frecvența obișnuită, există câteva semnale clare care indică faptul că e timpul să spălați pijamaua:

  • Are un miros neplăcut;
  • Și-a pierdut prospețimea;
  • Este umedă sau lipicioasă la atingere;
  • Prezintă pete vizibile;
  • Provoacă disconfort pe piele.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Stenograme din ședința PNL. Liberalii, împărțiți între revenirea la guvernare cu PSD și opoziție: „Am făcut breaking news că unii colegi au negociat cu AUR”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Bolojan a divorțat în 2013, iar acum s-a aflat un detaliu total neașteptat din relația lui cu Florentina, femeia care i-a dăruit două fete. Ce i-a făcut politicianul a stârnit multe reacții
Viva.ro
Bolojan a divorțat în 2013, iar acum s-a aflat un detaliu total neașteptat din relația lui cu Florentina, femeia care i-a dăruit două fete. Ce i-a făcut politicianul a stârnit multe reacții
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Unica.ro
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
GSP.RO
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Oana Gheorghiu, mesaj după ce Guvernul a fost demis: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”
Știri România 05 mai
Oana Gheorghiu, mesaj după ce Guvernul a fost demis: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”
Trei români furau piese din autobuze și le lăsau nefuncționale, în Italia. Prejudiciu de peste 300.000 de euro
Știri România 05 mai
Trei români furau piese din autobuze și le lăsau nefuncționale, în Italia. Prejudiciu de peste 300.000 de euro
Parteneri
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Adevarul.ro
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Senatorul care a dat jos Guvernul Ilie Bolojan, executat silit pentru datorii la o bancă. Cum a încercat să scape de poprire
Fanatik.ro
Senatorul care a dat jos Guvernul Ilie Bolojan, executat silit pentru datorii la o bancă. Cum a încercat să scape de poprire
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Jessica Alba face senzație în costum de baie la 45 de ani. Imaginile din vacanță au devenit virale
Stiri Mondene 05 mai
Jessica Alba face senzație în costum de baie la 45 de ani. Imaginile din vacanță au devenit virale
Eurovision 2026: programul și tot ce trebuie să știți despre concurs
Stiri Mondene 05 mai
Eurovision 2026: programul și tot ce trebuie să știți despre concurs
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Undă de şoc în economie după căderea guvernului. Cu cât cresc ratele
ObservatorNews.ro
Undă de şoc în economie după căderea guvernului. Cu cât cresc ratele
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax.ro
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax.ro
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Live Text. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi. Prima reacție a președintelui. PNL trece în Opoziție
LiveText
Politică 05 mai
Live Text. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi. Prima reacție a președintelui. PNL trece în Opoziție
PNL trece în opoziție după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Vom lucra pentru un pol de modernizare a României”
Politică 05 mai
PNL trece în opoziție după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Vom lucra pentru un pol de modernizare a României”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Arsenal și Atletico Madrid au fost desființate în direct: „Voiam să sun la UEFA să le scoată de pe teren!”
Fanatik.ro
Arsenal și Atletico Madrid au fost desființate în direct: „Voiam să sun la UEFA să le scoată de pe teren!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea