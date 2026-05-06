Fondată în 2000, Real Simple este o revistă lunară americană publicată de People. Conține articole și informații legate de gospodărie, îngrijirea copiilor, gătit și bunăstare emoțională.

Cât de des ar trebui să ne schimbăm pijamaua pentru a menține igiena și confortul? Răspunsul depinde de mai mulți factori, inclusiv obiceiurile personale, tipul de piele, materialul din care este confecționată pijamaua și modul de utilizare al acesteia.

Cât timp poate fi purtată o pijama?

Dacă obișnuiți să purtați pijamaua doar pe timpul nopții, dormiți într-o cameră răcoroasă și transpirați foarte puțin, același set poate fi utilizat timp de aproximativ o săptămână.

Cu toate acestea, este esențial să o scoateți dimineața și să o lăsați să se aerisească.

Specialiștii recomandă însă schimbarea pijamalei la fiecare 3 zile, considerând acest interval drept cel mai igienic.

Când să spălați pijamaua mai des

Există situații în care este necesar să spălați pijamaua mai frecvent decât la trei zile

Transpirație excesivă în timpul nopții: dacă transpirați mult, fie din cauza temperaturilor ridicate din cameră, fie din cauza vremii calde, materialul se poate umezi rapid, ceea ce favorizează dezvoltarea bacteriilor și apariția mirosurilor neplăcute. În astfel de cazuri, este indicat să schimbați pijamaua zilnic sau o dată la două zile.

Utilizarea pe parcursul zilei: pentru cei care preferă confortul pijamalelor și le poartă și în timpul zilei, riscul de acumulare a prafului, părului de animale sau a mirosurilor de mâncare crește semnificativ. Aceste impurități pot ajunge ulterior în așternuturi, așa că este recomandat să le spălați mai des.

Piele sensibilă: persoanele care suferă de afecțiuni ale pielii, cum ar fi acneea corporală, eczema sau psoriazisul, trebuie să fie extrem de atente la curățenia hainelor de noapte. În aceste cazuri, spălarea pijamalelor după fiecare utilizare poate preveni apariția iritațiilor sau agravarea problemelor dermatologice.

Confortul și igiena sunt influențate și de materialul pijamalelor. Experții sugerează utilizarea materialelor naturale, precum bumbacul (permite pielii să respire), mătasea (moale și eficientă în absorbția umidității) sau Iinul (ideal pentru sezonul cald).

Pe de altă parte, materialele sintetice, cum ar fi poliesterul, sunt mai puțin respirabile și contribuie la acumularea transpirației, ceea ce impune spălări mai frecvente.

Semne că pijamaua trebuie spălată

Indiferent de frecvența obișnuită, există câteva semnale clare care indică faptul că e timpul să spălați pijamaua:

Are un miros neplăcut;

Și-a pierdut prospețimea;

Este umedă sau lipicioasă la atingere;

Prezintă pete vizibile;

Provoacă disconfort pe piele.