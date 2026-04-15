Reacția vine după ce Marcel Ciolacu a declarat că Guvernul a încercat „să tragă de timp” în litigiul cu Pfizer, sugerând că Alexandru Rafila ar fi moștenit o situație „servită” privind achiziția de vaccinuri.

Printr-o postare pe Facebook, Mihăilă a demontat aceste afirmații, aruncând vina pentru eșecul campaniei de imunizare și pierderea proceselor pe actuala sau fosta conducere a ministerului.

„Toate statele UE au stat la masa bogaților”

Ioana Mihăilă a subliniat că, la momentul achiziției inițiale (2021), absolut toate statele membre ale Uniunii Europene au beneficiat de aceleași contracte „servite”.

„Servite” au avut toate statele membre UE în 2021, când, în urma negocierilor dintre Comisia Europeană și producător, au putut sta la masa bogaților și au avut acces prioritar la vaccin (prețuri mai bune, condiții contractuale mai bune decât statele non-UE), în plină pandemie”, a scris Ioana Mihăilă.

Fosta ministră a explicat că, la acea vreme, nicio țară nu putea anticipa apariția variantei Omicron (cu virulență mai redusă) și, cu atât mai puțin, faptul că „incompetența și nepăsarea” vor duce la prăbușirea campaniei de vaccinare în România.

Cât ne costă „trasul de timp”

În privința refuzului de a semna actul adițional la contractul cu Pfizer în 2023 pentru „a trage de timp”, Mihăilă a scos în evidență consecințele dezastruoase ale acestei strategii.

Din toată Uniunea Europeană, doar trei state (România, Ungaria și Polonia) au refuzat renegocierea și au pierdut (sau sunt pe cale să piardă) procesele cu producătorul.

Din cauza acestui blocaj, statul român este obligat acum să achite nu doar contravaloarea unor vaccinuri pe care nu le-a mai folosit de trei ani, ci și taxe și penalizări majore.

Mihăilă a cerut conducerii PSD să își analizeze „propria ogradă” și să își asume responsabilitatea pentru refuzul de a negocia, dar și pentru prăbușirea dramatică a ratei de acoperire vaccinală în general, inclusiv în rândul copiilor.

Sute de milioane de euro pierdute din PNRR

Într-un Post Scriptum, fosta șefă de la Sănătate a lansat și o serie de acuzații legate de gestionarea fondurilor europene.

Aceasta susține că i-a predat lui Alexandru Rafila un plan PNRR pe Sănătate gata aprobat („servit”), din care ulterior s-au pierdut sute de milioane de euro.

„Servit i-am lăsat domnului Rafila și PNRR pe sănătate. Și acolo, o mare parte din bani s-au pierdut: sute de milioane pentru construcția de spitale, bani pentru creșterea calității actului medical și altele. Să sperăm că nu se pierd și cei pentru digitalizare, astfel încât să nu reușim să scăpăm nici acum de cursa lui Ghiță & Co., care ne ține programele de la CNAS blocate în secolul trecut”, a notat Ioana Mihăilă.

