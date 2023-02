Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Chiuveta este obiectul pe care îl utilizezi, probabil, cel mai mult în bucătărie, pe de-o parte pentru a spăla vasele, tacâmurile și paharele, iar pe de altă parte pentru a spăla și a curăța ingredientele pe care le vei folosi la prepararea mâncării. De aceea, este esențial să știi cum alegi cea mai bună chiuvetă pentru bucătăria casei tale, mai ales că este vorba despre o investiție pe termen lung.

Ce detalii iei în calcul când cumperi o chiuvetă pentru bucătărie

Dacă ai trecut printr-un proces de reamenajare sau de redecorare a locuinței știi ce înseamnă alegerea celei mai potrivite chiuvete. În cazul în care te afli pentru prima dată în fața unui astfel de moment, atunci trebuie să știi că procesul de achiziționare poate fi destul de complicat, mai ales dacă nu ești bine documentat. Și asta pentru că acestea sunt realizate din materiale noi despre care nu știi multe detalii și nici modul în care se comportă în realitate.

Principalele aspecte de care trebuie să ții cont atunci când alegi o chiuvetă de bucătărie le reprezintă calitatea materialului din care aceasta este confecționată, numărul de cuve cu care este dotată, caracterul ei funcțional și, nu în ultimul rând, designul și culoarea. Tot ceea ce trebuie să faci este să stabilești ordinea criteriilor după care te vei ghida pentru a cumpăra chiuveta mult dorită, care să se muleze pe nevoile și posibilitățile tale.

Variantele cele mai moderne de chiuvete pentru bucătărie pun mare accent pe partea estetică și pe cea funcțională, însă nici rezistența în timp nu este un detaliu pe care să-l omită. În același timp, majoritatea clienților caută să asorteze chiuveta cu mobilierul de bucătărie. Iată, totuși, ce ar trebui să iei în calcul, dincolo de aspectele menționate anterior.

Cum alegi o chiuvetă de bucătărie în funcție de formă

Un detaliu foarte important este forma chiuvetei, iar pentru asta ai la dispoziție o gamă variată de modele. Există chiuvete dreptunghiulare, pătrate, asimetrice, rotunde sau ovale.

Cel mai des întâlnite sunt chiuvetele dreptunghiulare deoarece acestea îți oferă posibilitatea să le instalezi de-a lungul blatului. În schimb, o chiuvetă rotundă va necesita foarte mult spațiu în lățime, motiv pentru care utilizatorii care doresc un astfel de model fac un compromis și optează în această situație pentru un model oval.

Cum alegi o chiuvetă de bucătărie în funcție de material

În ceea ce privește materialul din care este fabricată chiuveta exista mai multe opțiuni, și anume inox, ceramică, rășină sintetică și granit. Persoanele care preferă un model clasic de chiuvetă și nu pun neapărat accent pe estetică vor opta pentru una din inox. Potrivit site-ului Chiuvete.ro, Avantajul acestora este că sunt foarte accesibile și rezistente la zgârieturi și lovituri și nu sunt predispuse la apariția ruginii

Dacă dorești să imprimi o notă de eleganță bucătăriei tale atunci ar trebui să alegi o chiuvetă din ceramică/granit. Trebuie să știi că acest tip de chiuvetă nu este cel mai rezistent la zgârieturi și lovituri și, „worst scenario”, se poate sparge în caz că este lovită mai tare cu diverse obiecte și are nevoie de conditii speciale de montaj. Pe de altă parte, ceramica este un material ușor de igienizat.

Chiuveta din compozit este o altă variantă pentru bucătăria ta. Are avantajul că arată foarte bine și este destul de rezistentă. În schimb, necesită o curățare mai pretențioasă și mai frecventă pentru că, în caz contrar, există riscul să-și modifice aspectul și culoarea.

Cum alegi o chiuvetă de bucătărie în funcție de dimensiuni

Mergând mai departe, dimensiunile și capacitatea cuvei reprezintă alte aspecte importante în alegerea unei chiuvete de calitate și depind de spațiul pe care îl oferă bucătăria casei tale, de numărul membrilor familiei și de frecvența de gătit. Și în acest caz, există o gamă diversificată, care cuprinde chiuvete mici, medii sau chiar duble (cu una, două sau trei cuve). Spre exemplu, o chiuvetă mai mare sau una dublă este mai practică și mai comodă decât una de mici dimensiuni, în special atunci când ai mai multe vase de spălat și nu deții o mașină de spălate vase. În plus, cu cât cuva este mai adâncă (adâncimea variază între 100 și 200 mm) riscul ca apa să sară pe blatul mobilei de bucătărie se diminuează.

Cum alegi o chiuvetă de bucătărie în funcție de culoare

Culoarea chiuvetei de bucătărie ține de preferințele fiecărui utilizator în parte. Și în acest caz există diversitate, putând să optezi pentru modele albe, negre, gri, albastre sau roșii.

Excepție fac chiuvetele de bucătărie din inox, care își mențin luciul metalic.

Cum alegi o chiuvetă de bucătărie în funcție de tipul de montaj

Indiferent de tipul de montaj pentru care vei opta trebuie să ai grijă să măsori cu mare atenție locul unde urmează să fie montată chiuveta pentru a fi 100% sigur că se va potrivi în acel loc. Astfel, există trei tipuri de montaj:

chiuveta suspendată – se prinde direct în perete și are de obicei dimensiuni mici;

chiuveta încorporabilă – este cel mai des întâlnită deoarece are prețuri mai mici decât cele îngropate și un montaj mai ușor;

chiuveta îngropată – se potrivește în bucătăriile minimaliste sau elegante.

Cum alegi o chiuvetă de bucătărie în funcție de producător

Producătorul reprezintă un criteriu la fel de important ca materialul, forma ori prețul chiuvetei. Cele mai cunoscute și mai apreciate firme producătoare de chiuvete din lume sunt Franke, Teka, Schock și Pyramis. Aceste branduri utilizeaza materiale de calitate și tehnologie avansată, care garantează durata produselor pe care le fabrică. În fiecare an, producătorii ridică standardele pieței prin modele și materiale noi.

Cum alegi o chiuvetă de bucătărie în funcție de preț

Prețul chiuvetei este o variabilă pe care fiecare client în parte o percepe în mod diferit. Cele mai accesibile chiuvete sunt cele din inox sau din ceramică, în timp ce modelele realizate din granit implică niște costuri mai mari, fiind produse premium.

Chiuvete de bucătărie ieftine

Din gama chiuvetelor de bucătărie ieftine fac parte modelele din inox de mici dimensiuni, iar unul dintre produsele care oferă un excelent raport calitate/preț este Chiuveta Sanitec S416S pentru mască finisaj satinat cuva stânga 80x50cm Inox. Această chiuvetă este realizată dintr-un inox bun, rezistent la temperaturi mari, nu se zgârie și nu se deformează la lovituri și șocuri minore sau accidentale.

Chiuveta inox, o cuvă pentru mască, 40×50 cm, Z-Inox + Set cuțite 3 piese este un alt produs de bun nivel calitativ, ideal pentru orice bucătărie, în special pentru cele de mici dimensiuni. Chiuveta are un finisaj tip oglindă, nu este prevăzută cu gaură pentru baterie, are o adâncime de 100 mm și o grosime de 0,4 mm, în timp ce inoxul din care este fabricată este anticoroziv.

Tot pentru persoanele a căror bucătărie nu este generoasă în spațiu recomandăm și Chiuveta ZLN 0155, o cuvă pentru mască, 50×50 cm, Z-Inox ZLN0155. Chiuveta este fără picurător, tipul de montaj este suspendat și are un finisaj lucios de tip oglindă. De asemenea, dispune de gaură de 3×5 cm pentru montarea bateriei și guler la perete.

Chiuvete de bucătărie din granit

Dacă bugetul pe care îl ai la dispoziție este unul generos și vrei ca bucătăria locuinței tale să aibă un aer elegant, atunci ar trebui să optezi pentru Pachet chiuvetă bucătărie Kring + baterie Kring Sevilla, compozit granit, 440x440mm, adâncime 170mm, montare pe blat, Bej. Acest model de chiuvetă Kring Sevilla are funcționalitate și design modern. Se recomandă montarea încastrată în blatul de bucătărie, în timp ce racordurile flexibile asigură o instalare simplă și rapidă.

Dacă spațiul din bucătărie îți permite, o soluție pentru tine poate fi Chiuveta bucătărie Kring + baterie Kring Sevilla, compozit granit, 480mm, adâncime 180 mm, montare pe blat, Negru. Aceasta nu necesită cleme de fixare, iar pentru montarea acesteia se recomandă utilizarea unui material de etanșare între flanșa chiuvetei și blatul mobilierului pentru a împiedica, astfel, pătrunderea apei. Chiuveta este fabricată în Polonia, iar bateria cu cartuș ceramic este de proveniență chineză.

Set Chiuvetă de bucătărie MyQ, 770 x 440 mm, cu sifon clasic, Baterie bucătărie, Dozator săpun, Gri este ideal pentru orice bucătărie, mai ales pentru cele moderne. Chiuveta este realizată din conglomerat de granit pe bază de materii prime naturale și conține 74% cuarț, 25% rășini polimerice și aditivi de întărire de înaltă calitate. În afară de chiuvetă, setul mai include un robinet, un sifon manual și un dozator pentru săpun lichid.

Chiuvete de bucătărie Franke

Franke este o companie elvețiană cu 70 de subsidiare în 40 de țări la nivel global, fiind cel mai mare producător de chiuvete de bucătărie din lume și lider în cercetarea și dezvoltarea de noi materiale și produse.

Un astfel de produs este Chiuveta de Bucătărie Granit cu Baterie 5100 și Sifon, 44×55 cm, Adâncime 16 cm, Montare pe Blat, Copenhaga 550 Easy, Primagran, Negru este un model cu o singură cuvă de 340 x 320 mm. Combinația dintre dimensiunea mică a chiuvetei și o cuvă relativ mare face ca acest produs să fie foarte funcțională și să poată fi încastrată în blaturi de la 45 cm în sus.

Chiuveta de bucătărie fragranite Franke BFG 611-78, 780 x 500 mm, Alb este o altă soluție ce se poate mula pe nevoile și posibilitățile tale. De la stilul tradițional la designul modern, și această chiuvetă este realizată cu o splendidă măiestrie, în care se remarcă fiecare detaliu, oricât de mic. Așa este cazul marginii încorporate brevetată de Franke, ce face ca prepararea și curățarea să se facă fără efort. Produsul nu are orificiu pentru baterie.

Un alt produs excelent calitivativ este Pachet chiuvetă bucătărie ROG 610 + baterie Franke Pola 1.0, fragranite, diametru 51cm, alb. Kit-ul conține chiuveta rotundă, bateria cu cartuș ceramic de 35 mm și rotație pipă la 360 de grade, cleme de fixare și ventil. În pachet mai există inclusiv o freză cu care se poate găuri chiuveta astfel încât să se poată monta bateria. Chiuveta este fără picurător; iar montajul este de tip încastrare.

Chiuvete de bucătărie din inox

Chiuveta de bucătărie Pyramis AURORA 79x50cm, 2 cuve, adâncime 150mm, finisaj texturat, inox este un produs care se conformează celor mai exigente standarde în domeniu. Pe lângă calitatea incontestabila a materialului din care este fabricată, a ușurinței în instalare și a unei garanții de lungă durată, chiuveta din inox Pyramis cu două cuve de mari dimensiuni permite și o curățare ușoară, asigurând, astfel, un nivel maxim de igienă.

O altă variantă pe care o poți lua în calcul este Set chiuvetă bucătărie Grohe K200 31562SD1, 860 x 500 mm, reversibila, baterie înaltă, Inox satinat. Produsul are un finisaj lucios cromat, iar tipul de montaj al acestei chiuvete este pe blat. Bateria are pipa tubulară cu un unghi de pivotare de 360 de grade și cartuș ceramic de 28 mm, în timp ce racordurile flexibile au un sistem de instalare rapidă. Inoxul are proprietăți antiseptice, antifungice, anticorozive și organoleptice (nu schimbă gustul, culoarea sau mirosul alimentelor).

Chiuvetele cu sistem de montare sub blat sunt preferate din ce în ce mai mult datorită aspectului pe care îl oferă bucătăriei. Un astfel de model este Chiuveta bucătărie TEKA BE 1 1/2 B 625, Montare sub blat, Inox Dreapta, care oferă o întreagă gamă de forme, mărimi și configurații ce pot fi personalizate foarte ușor prin adăugarea mai multor unități singulare sau accesorii.

Inoxul din care este realizată această chiuvetă are avantajul de a fi materialul preferat pentru contactul cu produsele alimentare datorită capacității sale de a se autocurăța.

