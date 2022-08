Cele mai mari roller coaster-e din lume

Istoria roller coaster-urilor poate fi urmărită încă din secolul al XVI-lea, când toboganele mari din lemn acoperite cu gheață erau folosite pentru distracție, în Rusia. Montagne russe aveau între 21-24 de metri înălțime și aveau o cădere de maxim 50 de grade. Deși nu este clar când toboganele de gheață au evoluat în roller coaster-e reale, istoricii cred că primul roller coaster adevărat din lume a fost construit la Paris (1812), numit Russes a Belleville.

Industria parcurilor de distracții, așa cum o cunoaștem astăzi, este rezultatul unui boom din anii 1970 și începutul anilor 1980. Cu timpul, acestea au devenit mai înalte, mai rapide și complexe din punct de vedere mecanic. Iată care sunt cele mai mari roller coaster-e din lume:

Kingda Ka

Cele mai mari roller coaster-e din lume – Kingda Ka

Kingda Ka, cel mai înalt roller coaster din lume, este situat în parcul de distracții Six Flags Great Adventure din Jackson, New Jersey. Este, de asemenea, al doilea cel mai rapid roller coaster din lume, după Formula Rossa de la Ferrari World și deține și alte titluri, cum ar fi Worlds Tallest Complete Circuit Roller Coaster și World Tallest Roller Coaster Drop.

Kingda Ka are o cale de comutare și o stație dublă de încărcare care permite să funcționeze simultan patru trenuri.

Călătoria începe cu o lansare hidraulică puternică care vă trimite de la 0 la 206 km/h în 3,5 secunde. Trenul face o spirală verticală de 90 de grade înainte de a ajunge în vârf (139 m) și o spirală de 270 de grade pe măsură ce coboară. Durata totală a unei călătorii este de 28 de secunde.

Top Thrill Dragster

Top Thrill Dragster- roller coaster

Top Thrill Dragster a deținut recordul pentru a fi cel mai înalt (și cel mai rapid) coaster din lume timp de câțiva ani. De atunci a fost eclipsat de Kingda Ka similar, dar este încă foarte înalt, rapid și grozav.

Se află chiar în mijlocul lui Cedar Point, Ohio și este aproape la fel de distractiv de vizionat pe cât este de încercat. Înainte de a decola ca un glonț, lumini uriașe de curse de pe turnul său creează tensiune, trecând de la roșu la galben la verde. Cu o durată de 17 secunde, coasterul este chiar mai scurt decât Kingda Ka.

Falcons Flight

Nu este încă terminat, deci nu este clasat oficial. Dar când Falcons Flight se va deschide în 2023, va lua coroana pentru cel mai înalt roller coaster din lume. Tot ceea ce este planificat pentru coasterul record este impresionant. Se va scufunda de pe o stâncă într-o vale pentru a-și realiza coborârea incredibilă. De asemenea, va accelera până la aproximativ 155 mph, ceea ce îl va face cel mai rapid roller coaster din lume. Și se întinde pe aproximativ 2,5 mile, ceea ce înseamnă că va doborî recordul pentru cel mai lung coaster din lume.

Superman: Escape from Krypton

Superman: Escape from Krypton a fost lansat inițial în 1997 (sub numele de Superman: The Escape). În acea perioadă, a fost cel mai înalt și mai rapid (la egalitate cu Tower of Terror II) roller coaster din lume. Mai târziu, coasterul a fost remodelat în 2011.

Vehiculele folosesc motoare sincrone liniare pentru a atinge 0 până la 160 km/h în aproximativ 7 secunde. După pista de lansare, trenurile fac o urcare verticală de 90 de grade pe turnul de 126 m, cu pasagerii plasați cu capul în jos.

Senzația de imponderabilitate, chiar și pentru doar câteva secunde, în timp ce se scufundă, face din această atracție o experiență cu adevărat extatică.

Tower of Terror II

Situat în parcul tematic Dreamworld din Queensland, Australia, Tower of Terror II a fost primul roller coaster din lume care a atins viteza de 160 km/h.

Călătoria începe într-un tunel de lansare lung de 206 m, vehiculul atingând 160,9 km/h în 7 secunde. Apoi urcă pe turnul vertical. Timp de aproximativ 6,5 secunde (3,5 secunde în sus și 3,5 secunde în coborâre), pasagerii experimentează imponderabilitatea.

Red Force – cel mai înalt roller-coaster din Europa

Red Force – cel mai înalt roller-coaster din Europa

Red Force este situat în parcul tematic Ferrari Land al PortAventura din Catalonia, Spania. Este atât cel mai înalt, cât și cel mai rapid roller coaster din Europa. Red Force are o pistă orizontală lungă de 880 de metri și o pistă verticală de 112 metri.

Trenul ajunge în 5 secunde la 180 km/h. Pentru a propulsa trenurile la o astfel de viteză, Forța Roșie folosește supercondensatori ca sistem de stocare a energiei. Reduce eficient sarcina de vârf din rețeaua principală de alimentare. Chiar înainte de a ajunge la vârf, trenul face o spirală de 90 de grade (în dreapta). În mod similar, trenul face o spirală stângă de 90 de grade în coborâre.

Steel Dragon 2000, situat la Nagashima Spa Land din prefectura Mie, Japonia, este cel mai înalt roller coaster din Asia și cel mai lung din lume. A fost construit inițial de D.H Morgan Manufacturing în 2000, dar Bolliger & Mabillard, o companie de producție elvețiană, și-a înlocuit toate trenurile funcționale în 2013.

Steel Dragon 2000

Steel Dragon 2000 – roller coaster Japonia

Steel Dragon 2000 este unic. Acesta a necesitat substanțial mai multe resurse de oțel decât orice alt coaster de dimensiunea sa. Acest lucru a fost realizat pentru a atenua riscul de cutremure frecvente în această regiune.

Călătoria constă dintr-o urcare de 96,9 m cu lanț, urmată de o cădere de 93,5 m și urcări mai mici ulterioare. Lungimea sa totală este de aproximativ 2.479 m.

Intimidator 305

Intimidator 305 este situat în parcul de distracții Kings Dominion din Doswell, Virginia. Este al doilea coaster Giga (cu înălțime și cădere de peste 91 m) construit în Statele Unite. Numele este inspirat de la regretatul pilot NASCAR Dale Earnhardt, care a fost poreclit „Intimidatorul”.

După părăsirea stației de lansare, trenul este ridicat pe cablu până în vârful de 93 m. Apoi coboară cu 140 km/h.

Intimidator 305 a avut probleme aproape imediat după lansare. În designul său original, prima cădere abruptă i-a făcut pe unii pasageri să experimenteze pierderea temporară a vederii sub forțele imense. Călătoria a fost închisă prompt și relansată după remodelare.

Wildlife

Situat la Kolmarden Wildlife Park din Suedia, Wildfire este al doilea ca înalt și cel mai rapid roller coaster de lemn din lume. Întreaga călătorie constă din douăsprezece dealuri și trei inversiuni. Unghiul său vertical maxim este de 83 de grade.

La sfârșitul anului 2016, coasterul a fost închis în mod neașteptat după ce licența a fost anulată de autoritățile statului, invocând preocupări de mediu. Mulți au speculat că ar fi sfârșitul Wildfire, cu toate acestea, a fost reînviat cu succes un an mai târziu, la jumătatea anului 2017.

