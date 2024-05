Câtă apă necesită cartonul pentru a fi reciclat?

Cu puțină imaginație și îndemânare, orice obiect aparent neînsemnat poate să devină parte din ambianța unei locuințe. Doar că, la fel ca în cazul altor lucruri pe care le considerăm neimportante, acestea au nevoie de o perspectivă creativă din partea noastră pentru a putea fi refolosite într-un mod pe cât de simplu, pe atât de practic. Așa stau lucrurile cu obiecte banale precum pliculețele de ceai, pungile alimentare din plastic, folia de aluminiu sau chiar zațul de cafea rămas în ibric. Însă, câți dintre noi ne-am gândit vreodată că până și tubul de carton al hârtiei igienice poate deveni un obiect practic și frumos dacă avem viziunea potrivită.

Știai că, pentru a recicla cartonul este nevoie de circa 50 de ori mai multă apă decât pentru a recicla plasticul? Reciclarea cartonului necesită cantități masive de apă și energie pentru a elimina cerneala, înălbirea, reluarea hârtiei etc. În timp ce reciclarea cartonului este încă o opțiune mai ecologică decât trimiterea la groapa de gunoi este chiar mai bine dacă poți găsi o modalitate de a o reutiliza, aflăm de pe site-ul One Good Thing. Așa că, în loc să le arunci la gunoi sau să le reciclezi, trebuie să știi că există numeroase modalități de a reutiliza în propria gospodărie tuburile de carton de la sulurile de hârtie igienică. În cele ce urmează îți vom prezenta câteva dintre cele mai surprinzătoare modalități în care îți poți decora casa folosind aceste obiecte.

Ce reprezintă conceptul de upcycling

Unul dintre termenii care câștigă tot mai mult teren în societatea românească – ce-i drept cu pași mici, dar siguri – este cel de upcycling. Acest concept are la bază ideea de reciclare/reutilizare creativă. Upcycling-ul și reciclarea sunt concepte diferite, însă se completează reciproc.

Cu alte cuvinte, conceptul de upcycling constă în procesul prin care obiecte sau materiale vechi sau reziduale, care sunt gata să fie aruncate la gunoi, pot fi transformate în diverse lucruri noi pe cât de atrăgătoare, pe atât de interesante și de utile apelând la imaginație și îndemânare. Altfel spus, conceptul de upcycling este acel tip de reciclare prin care un obiect aparent inutil, gata a fi considerat deșeu, poate fi transformat într-un obiect cu valoare superioară celei inițiale.

Prin acest proces de reutilizare materialul din care este realizat acel obiect nu va fi degradat și, de asemenea, nici nu vor fi consumate mari cantități de energie, așa cum se întâmplă în cazul reciclării clasice, care poartă denumirea de downcycling.

Care este scopul upcycling-ului

Energia, timpul și forța de muncă care sunt necesare pentru extragerea materiilor prime ar trebui să se întâmple o singură dată, iar acele materiale sau obiecte reziduale ar fi în mod constant reciclate. Procesul de upcycling are ca scop principal reducerea risipei de materiale, iar sub această premisă, trebuie folosite cele deja existente. Acest lucru are drept rezultat reducerea consumului de noi materiale brute pentru crearea produselor noi și, implicit, duce la reducerea la minimum a deșeurilor.

Totodată, upcycling-ul determină diminuarea consumului de energie, reducerea poluării, atât a apei, cât și a aerului. De asemenea, upcycling-ul sprijină o economie circulară prin reutilizarea repetată a materialelor și a produselor vechi. Dincolo de beneficiile pe care le are pentru planeta noastră, upcycling-ul stimulează creativitatea și inovarea în materie de design durabil. Produsele upcycled sunt mai valoroase decât cele originale și sunt considerate capodopere artistice sau produse cu valoare sentimentală, potrivit site-ului Imagine5.

Cum refolosești tuburile de carton ale sulurilor de hârtie igienică

După cum precizam anterior, proiectele de tip upcycling au devenit din ce în ce mai comune printre cei care vor să-și reducă amprenta asupra mediului și să economisească bani. Unul dintre lucrurile cele mai folosite într-o locuință este hârtia igienică, iar tubul de carton al acesteia reprezintă o excelentă sursă de upcycling. În cele ce urmează îți prezentăm câteva dintre cele mai cunoscute, mai simple, mai eficiente și mai ieftine moduri prin care le poți refolosi, potrivit site-ului One Good Thing.

Organizator de birou

Folosește vechile tuburi de carton de la hârtia igienică pentru a construi un organizator pentru consumabilele de pe propriul birou. Pentru asta trebuie să tai tuburile la diferite dimensiuni pentru a face lucrurile din spate mai accesibile. Apoi aranjează-le într-o cutie mică și lipește-le pe toate la locul lor. La final, poți să decorezi organizatorul după cum dorești.

Păstrează-ți pantalonii fără cute

Un tub de la o rolă de prosoape de hârtie de bucătărie (sau două tuburi de la un sul de hârtie igienică) te poate ajuta să îți păstrezi pantalonii fără ca aceștia să facă vreo cută. Pentru asta trebuie pur și simplu să tai tubul (sau tuburile) deschis(e) pe lungime, apoi să le strecori pe partea de jos a unui umeraș, iar la final să le lipești cu bandă adezivă. Agață pantalonii peste tub/tuburi și pantalonii tăi nu se vor mai boți în șifonier.

Fixează hârtia de împachetat

Poți să folosești un tub de carton de la sulul de hârtie igienică pentru a fixa o rolă de hârtie de împachetat. Pentru a obține acestor suport trebuie să tai un tub pe lungime și apoi să-l glisezi peste hârtia de împachetat. Tubul va susține hârtia bine fixată și o va împiedica să se desfacă.

Depozitează șervețelele din pânză

Folosește tuburile de carton pentru a păstra șervețelele din pânză fără să se șifoneze. Trebuie doar să întinzi șervețelul și să pui un tub de carton de-a lungul unei margini, iar apoi înfășoară șervețelul în jurul tubului. Poți aranja șervețelele rulate într-un sertar sau într-un dulap unde vor rămâne întinse până când vor fi gata pentru a le folosi din nou.

Fă-ți un dispozitiv de aprindere

Păstrează tuburile de carton și transformă-le în artificii! Pentru asta va trebui să aduni niște scame de uscător din recipientul special și introdu-le într-un tub de carton. Dacă vrei să faci un foc de tabără vei avea un dispozitiv de aprindere la îndemână în cel mai scurt timp.

Suport pentru cablurile electrice

Folosește un tub de carton pentru a păstra ordonate cablurile electrice din casă. Înfășoară cablul în forma cifrei 8 și strecoară-l în interiorul tubului, iar acesta nu se va mai desface. Apoi, etichetează fiecare tub în parte în funcție de tipul de cablu pentru a-l putea identifica mai ușor.

Dispenser pentru mâncarea păsărilor

Cu un vechi tub de hârtie igienică poți fabrica foarte ușor un mic dispenser (dozator) pentru mâncarea păsărilor. Trebuie să întinzi un strat de unt de arahide pe partea exterioară a tubului, apoi să-l tăvălești printr-o grămadă de semințe pentru păsări, iar la final agață-l pe o creangă de copac sau pe un stâlp.

Suport pentru pungi

În tuburile de la sulurile de hârtie igienică pot fi depozitate pungile de plastic pentru cumpărături. Astfel, vei economisi destul de mult spațiu și îți va fi ușor să scoți o pungă atunci când vei avea nevoie de una. Păstrează un tub plin cu pungi în mașină, astfel încât, atunci când vei merge la cumpărături, vei avea întotdeauna o astfel de pungă la îndemână.

„Plantator” pentru grădină

Folosește un tub de carton pentru a planta semințe în grădina ta. Aplatizați fundul tuburilor, întoarceți-le, umpleți-le cu pământ de ghivece și adăugați semințele. Odată ce semințele sunt suficient de mari, poți planta în pământ răsadul cu tot cu tub. Trebuie doar să îmbibi foarte bine cu apă tubul de carton ca să te asiguri că acesta se va descompune rapid.

Cutii pentru cadouri

Transformă un tub de carton într-o cutie de cadouri de mici dimensiuni, cum ar fi bijuterii. Pentru asta, apasă tubul pentru a-l aplatiza, apoi apasă marginile tubului către interior pentru a crea niște clape. La final, așează cadoul înăuntru, apoi leagă cutia cu o panglică și decoreaz-o cu hârtie colorată. La final, pliază în interior capetele tubului.

Jucării pentru pisici

Știm cu toții că pisicilor le place foarte mult să se joace cu obiecte din carton. De aceea, în loc să arunci tuburile de la hârtia igienică, mai bine i le dai pisicii tale, care se va bucura din plin de noua sa jucărie, notează site-ul How Stuff Works.

Suport pentru documente

Documentele importante ar trebui să fie păstrate în cele mai bune condiții pentru a nu se deteriora. De aceea, este suficient să le înfășori într-un tub de carton pentru a le păstra în siguranță. De asemenea, aceasta este și o modalitate excelentă de a salva și de a organiza lucrările pe care copiii le fac la grădiniță sau la școală. Ține evidența fiecărui tub în parte lipind pe acesta o etichetă pe pe care să scrii ce conține.

Suport pentru cizme

Știm cu toții cum cizmele înalte nu pot sta drepte în pantofar atunci când nu le porți. Poți evita acest lucru dacă vei introduce un tub de carton în fiecare dintre cizme, astfel încât acestea vor rămâne în poziție verticală și nu se vor boți pe tot parcursul anului.

