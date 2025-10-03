Potrivit nutriționiștilor citați de portalul Eatthis.com pentru „Huffington Post”, pentru ca efectul cafelei să fie resimțit fără tremurul corpului sau senzația de neliniște, trebuie să fie respectat un interval optim pentru consum. O scurtă așteptare, între 30 și 45 de minute după trezire, ar trebui să fie suficientă.

Imediat după trezire, organismul secretă cantități mari de cortizol, numit și hormonul stresului. Coliziunea bruscă dintre cortizol și cofeină poate provoca tremurul mâinilor, schimbări de dispoziție și senzația de anxietate, stimulând corpul într-un mod negativ.

Este recomandat să așteptăm până când nivelul cortizolului scade înainte de a bea cafeaua.

„Ideea este ca vârful de cortizol și cofeină să nu se suprapună, ci să fie separate”, a spus Tracy Lodkwood Beckerman, dietetician și autoarea cărții The Better Period Food Solution, adăugând că efectul cofeinei este optim atunci când acționează singură.

Oamenii care beau cafea imediat după trezire ar trebui să-și hidrateze mai întâi organismul. În timpul somnului pierdem aproximativ un litru de apă, iar cafeaua are efect diuretic, ceea ce intensifică această pierdere.

