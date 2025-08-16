O tânără din Spania, victimă a „dietei prințeselor”

Helena este o tânără din Spania, care a căzut căzut pradă mesajelor extreme ce promovează diete miraculoase pentru pierderea rapidă în greutate. Ea și-a împărtășit experiența în direct: „Am fost aproape să mor din cauza obsesiei pentru greutate.”

A încercat această dietă în 2019, la doar 13 ani, și a avut nevoie de sprijin medical și psihologic pentru a-și reveni. 

„Cel puțin pot să vă povestesc despre asta, dar în grupul în care am fost informată despre asta, sunt fete, pe care le consider prietene, care nu au reușit să depășească situația. De fapt, am participat la înmormântări de acest gen ale unor prietene care au avut și ele încredere în aceaste diete”, a povestit ea în cadrul emisiunii „TardeAR” (Telecinco), potrivit ABC.

Trendul se alătură tendinței #SkinnyTok de pe TikTok, care promovează slăbirea excesivă, care a atras atenția specialiștilor în sănătate și educație.

Acestea nu sunt singurele trenduri controversate de pe TikTok, în martie, mai multe tinere s-au filmat în timp ce mâncau lalele.

Iar provocări precum „Paracetamol Challenge” sau „Superman Challenge” au dus la internări și complicații grave în rândul adolescenților.  

Avertismentul specialiștilor în sănătate

Colegiul Oficial de Asistență Medicală din Huesca și alte organizații atrag atenția asupra riscurilor asociate acestui regim. 

Rosana Carrión, expertă în psihologie, a explicat că semnele de alarmă sunt evidente.

„Încep să facă exerciții compulsive, prezintă schimbări bruște de dispoziție… trebuie să fii foarte atentă.”

„Cultura slăbitului extrem este încă foarte prezentă pe rețelele sociale, dar acum este camuflată sub discursuri despre îngrijirea personală, stilul de viață sau chiar feminitate”, a explicat și nutriționistul José Luis Esteller. 

„Trebuie să fim deosebit de atenți cu conținutul destinat adolescenților, deoarece aceștia se află într-o etapă vulnerabilă, în care stima de sine depinde foarte mult de acceptarea externă. Acest tip de „diete” încurajează vinovăția, comparația și nemulțumirea constantă față de propriul corp.”

Ce presupune „dieta prințeselor Disney”

Această dietă câștigă popularitate pe rețelele sociale și se bazează pe:

  • Consum hipocaloric, sub 800 de calorii pe zi
  • Evitarea grăsimilor, carbohidraților și meselor consistente
  • Post prelungit
  • Înlocuirea meselor cu smoothie-uri sau sucuri
Multe dintre fete alternează cele cinci diete de mai jos.

 
 @moni_j.m Cuidado padres con sus menores. Este trend de la dieta de las princesas es muy peligroso. #dieta #princesas #disney #papa #mama #hijos #fy ♬ Beauty and the Beast (from "Beauty and the Beast") [Instrumental Orchestral Version] - Magic Philharmonic Orchestra

Există cinci variante inspirate de personaje Disney:

  • Albă ca Zăpada – consum exclusiv de fructe, în special mere, și uneori legume crude.
  • Mica Sirenă – doar apă, sucuri sau lichide.
  • Pocahontas – doar legume și verdețuri.
  • Frumoasa Adormită – doar supe și consomeuri calde.
  • Mulan – este permis doar orezul

Aceste diete sunt din ce în ce mai promovate pe TikTok, Instagram și alte rețele de socializare.

 
 @longogrisell 
 ♬ sonido original - Grisell Longo |Mommy Blogger⭐️

Dieta prințeselor Disney promovează practici alimentare extreme și nesănătoase. Printre care se numără consumul exclusiv de fructe sau legume crude, în cantități foarte mici. Se recomandă doar ceai, apă sau cafea, folosite pentru a suprima pofta de mâncare.

De asemenea, presupune săritul peste mese ca formă de „pedeapsă” atunci când consideri că ai mâncat prea mult. Alte reguli includ cântărirea zilnică obsesivă și efectuarea de exerciții fizice intense pe stomacul gol.

Se mai încurajează și refuzul alimentelor considerate „impure” sau „nedemne” pentru o prințesă, ceea ce poate duce la restricții severe și tulburări de alimentație.

Toate versiunile urmează aceleași reguli restrictive, care pun viața în pericol.

Un fenomen periculos pentru adolescenți

„Dieta prințesei Disney” a devenit un trend viral, mai ales printre adolescente, dar cazuri precum cel al Helenei arată cât de nocive pot fi aceste regimuri extreme.

„Vorbim despre un tipar care nu este doar nesustenabil, ci se apropie de incitarea la o tulburare de alimentație”, a avertizat José Luis Esteller – nutriționist la spitalul Vithas Almería. 

„Această «dietă» este o modalitate periculoasă de a romantiza și de a deghiza o problemă de comportament alimentar. Problema este că mulți adolescenți o descoperă ca pe o provocare, fără să știe că intră într-o zonă foarte dăunătoare, atât fizic, cât și psihologic.”, a mai spus expertul, conform Sur.

Medicii și psihologii avertizează că acest tip de dietă nu înseamnă frumusețe sau sănătate, ci o capcană care poate duce la spitalizare sau chiar la moarte.

„Corpul ideal nu există și cu atât mai puțin dacă este atins în detrimentul sănătății. A avea grijă de sine nu înseamnă a nu mânca și nici a intra într-o dinamică a vinovăției sau a restricțiilor constante. A avea grijă de sine înseamnă a învăța să mănânci cu conștientizare, echilibru și respect pentru propriul corp”, conchide nutriționistul José Luis Esteller.

