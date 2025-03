Lalelele, noua „delicatesă” de pe TikTok

Tot mai multe videoclipuri cu tinere care mănâncă lalele apar zilnic pe TikTok.

Cea mai populară postare, realizată de o utilizatoare cunoscută pentru combinațiile alimentare neobișnuite, a strâns milioane de vizualizări și sute de mii de aprecieri, cu un astfel de videoclip.

Maria, tânăra care a mâncat lalele pe TikTok, a recunoscut într-un alt videoclip ce a strâns peste 1,2 milioane de vizualizări, că a făcut „intoxicație de la lalele”.

Însă, pe platforma chinezească sunt o mulțime de videoclipuri în care tinerele mănâncă lalele.

„Umblu toată ziua roșie pe față. Mă doare urechea, gâtul. Nu pot înghiți nimic, după ce am mâncat laleaua nu am putut mânca nimic două zile. (…) Laleaua era chiar dulce, gustoasă. Pot să mănânc și o sută, n-am nici o problemă. Eu nu am știut că ele sunt atât de dăunătoare.”, a povestit Maria.

Medicii avertizează: lalelele sunt toxice

Recomandări Coreea de Nord și-a redeschis granițele. Primii români care au vizitat-o: „Am asistat la ziua de colectat fecale umane” | Interviu

Specialiștii atrag atenția că, deși nu se consumă bulbul, partea cea mai periculoasă a florii, petalele și frunzele conțin substanțe toxice care pot afecta sănătatea.

„În cazul lalelelor discutăm de o toxicitate redusă. Toxicitatea este cu atât mai mare, cu cât se consumă bulbi de lalele. Însă și în frunze și floare pot să existe substanțe care nu sunt neapărat toxice pentru întregul organism, însă au un grad de toxicitate. Asta înseamnă că pot să producă anumite iritații la nivelul mucoasei tractului digestiv, mucoasă orală sau la nivelul mucoasei esofagiene sau gastrice.”, a explicat medicul toxicolog Radu Țincu, pentru Libertatea.

Concret, pot apărea „senzații de usturime la nivelul cavității bucale, greață sau vărsături, crampe abdominale”, care sunt cauzate tocmai de substanțele toxice din lalele.

Toate acestea sunt efectele iritației produse de substanțele toxice din lalele, a mai spus dr. Radu Țincu, șeful disciplinei de toxicologie din cadrul Universității de Medicină „Carol Davila“.

Recomandări Prins cu droguri, Gheboasă a beneficiat de înțelegerea judecătorilor. Ce pedeapsă a primit

Tinerii își pun viața în pericol pentru că nu există consecințe imediate

Mirela Husaru, consultant în dezvoltare emoțională, care care urmează programul de formare susținut de Gabor Mate Professional Training Compassionate Inquiry subliniază că adolescența este „o perioadă de căutare a identității”, în care tinerii încearcă să-și demonstreze independența și să exploreze limitele, adesea influențați și de social media.

„Din păcate multe dintre aceste încercări de afirmare a independenței nu se termina bine. Presiunea grupului de prieteni poate juca un rol semnificativ, tinerii pot simți că trebuie să se conformeze așteptărilor sau comportamentelor celor din jur pentru a fi acceptați.”, a explicat Mirela Husaru pentru Libertatea.

Lalele au devenit gustare pe TikTok – Foto cu caracter ilustrativ: Hepta

Mai mult, asta „poate duce la comportamente riscante, pe care le consideră interesante sau captivante”.

Uneori, tinerii nu sunt conștienți de consecințele acțiunilor lor sau subestimează riscurile implicate, ceea ce îi poate determina să acționeze impulsiv. În unele cazuri, comportamentele riscante pot fi semn de grave probleme emoționale cum ar fi anxietatea sau depresia. Mirela Husaru, terapeut Recomandări Român la protestul uriaș din Belgrad: „Asta e lupta noastră alături de poporul majoritar!”

Toate aceste lucruri sunt agravate de influențele din social media și mass-media, ce promovează astfel de comportamente ca fiind atractive.

„Influențele din social media și mass-media pot promova comportamente riscante ca fiind atractive sau admirabile, ceea ce poate încuraja astfel de acțiuni. Tinerii sunt adesea în căutarea validării din partea colegilor și a grupului social. Like-urile și comentariile pozitive pot oferi un sentiment temporar de apreciere și recunoaștere.”, a evidențiat terapeutul.

Tinere care mănâncă lalele pe TikTok – Foto: Captură video TikTok

Mai mult, Mirela Husaru atrage atenția asupra normalizării riscurilor.

„Conținutul viral care prezintă comportamente periculoase poate crea o normă socială în rândul tinerilor, făcându-i să creadă că astfel de acțiuni sunt acceptabile sau chiar admirate. Așa ajungem la un comportament extrem de riscant în care normalizăm punerea vieții în pericol. Acest lucru este foarte facil pentru că nu există nici o consecința imediată a acestor acțiuni.”, avertizează Mirela Husaru.

Nevoie de reglementare a spațiului online

Nu este primul trend periculos care circulă pe TikTok.

Anterior, provocări precum „Paracetamol Challenge” sau „Superman Challenge” au dus la internări și complicații grave în rândul adolescenților.

Dr. Radu Țincu subliniază că multe trenduri din mediul online „nu că nu promovează sănătatea, multe dintre ele promovează tocmai îmbolnăvirea”.

Medicul sugerează că e nevoie de reglementări pentru controlul conținutului online și că autoritățile ar trebui să transmită mesaje sănătoase prin aceste medii.

Lalele sunt toxice, avertizează medicii – Foto cu caracter ilustrativ: Hepta

„Cred că din cauza faptului că se permite ca în spațiul online să fie promovate anumite astfel de provocări care să atenteze la sănătatea populației, e nevoie de niște măsuri care să reglementeze spațiul online”, a punctat dr. Radu Țincu.

Și Mirela Husaru subliniază responsabilitatea platformelor de socializare în gestionarea și intervenția asupra acestui tip de conținut.

„Întrebarea se pune care este limita? Până unde se poate ajunge cu acest tip de content? Și ce fac platformele de socializare? Unde și când intervin? Responsabilitatea e și la ei.”, spune consultantul în dezvoltare emoțională.

Medicul toxicolog avertizează că oamenii trebuie să fie sceptici față de recomandările nefondate online.

„Întotdeauna trebuie să ne gândim că ne putem expune la substanțe toxice. Lalele, ca orice altă floare sunt foarte utile atunci când le privim și le admirăm, nu când le mâncăm. Nu putem să luăm orice prezentare din mediul online ca și cum ar fi justificată.”, a concluzionat dr. Radu Țincu.

Întotdeauna trebuie să gândim cu propria noastră rațiune dacă ceea ce le îndeamnă respectivul influencer este sau nu este benefic pentru sănătatea noastră. Dr. Radu Țincu

Medicii recomandă prudență și îi sfătuiesc pe utilizatorii rețelelor sociale să nu încerce astfel de provocări periculoase.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News