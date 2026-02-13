Ce este metoda de dormit scandinavă

În Elveția, Austria și țările scandinave, este obișnuit ca partenerii să împartă aceeași saltea, dar să doarmă sub pilote separate. Acest obicei, denumit recent „metoda de dormit scandinavă”, rămâne un concept nou pentru țări precum Anglia sau SUA, unde este comună utilizarea unei singure pături pentru amândoi.

Un studiu realizat de organizația Sleepjunkie relevă că națiunile care adoptă această metodă – precum Danemarca, Norvegia și Suedia – se află printre primele 10 țări cu cel mai bun somn. În schimb, locuitorii din SUA și Anglia, care preferă să împartă o singură pătură, se situează mult mai jos în același clasament.

Avantajele celor două pături

Dormitul cu două pături aduce beneficii semnificative, atât pentru calitatea somnului, cât și pentru relațiile de cuplu. În primul rând, elimină certurile nocturne provocate de „furtul” pilotei. De câte ori nu v-ați trezit fără pătură în toiul nopții? Metoda oferă fiecărui partener libertatea de mișcare, eliminând disconfortul cauzat de mișcările celuilalt. „Oamenii nu sunt concepuți să doarmă în același pat”, explică expertul în somnologie Neil Stanley.

În trecut, împărțirea patului era un semn al lipsei de resurse, iar cei din clasele superioare aveau camere separate pentru a-și asigura un somn de calitate. Astăzi, din ce în ce mai multe cupluri redescoperă beneficiile separării spațiului de somn, nu din considerente financiare, ci pentru a combate tulburările de somn provocate de partener.

Salvarea relațiilor prin somn de calitate

Contrar ideii romantice că adormirea sub aceeași pătură este benefică pentru relație, realitatea arată altceva. Lipsa somnului afectează starea de spirit, generând stres și iritabilitate. „Somnul insuficient este direct legat de o creștere a ratei divorțurilor”, subliniază Neil Stanley. Prin urmare, o soluție simplă precum utilizarea a două pături poate preveni conflictele și poate îmbunătăți calitatea relației.

Un alt avantaj al metodei scandinave este personalizarea condițiilor de somn. Unii preferă o pătură mai grea, alții una mai ușoară. Este perfect normal și nu are legătură cu compatibilitatea dintre parteneri. La fel ca în alte aspecte ale vieții de cuplu, satisfacția vine din respectarea nevoilor individuale.

