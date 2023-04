Horoscop săptămânal Capricorn – 15 – 21 aprilie 2023

Între 15 și 16 aprilie, imediat după miezul nopții, ipostaze ale vieții de fiecare zi în care nativii se pot confrunta cu disfuncții financiare sau pot trăi întâmplări ciudate, construite în jurul noțiunii de „bani”.

Între 16 aprilie, după ora 1:57′, și noaptea de 18 aprilie, comunicare profitabilă, manifestată în varii contexte: prin viu grai sau prin lectură, prin participarea la întruniri, ședințe și întâlniri pe o temă dată sau în contextul unor deplasări care îi vor pune pe nativi să trăiască într-un alt loc, cu un alt specific, cu alte realități și premise existențiale la care, dacă vor lua aminte, vor avea beneficiul unei lecții de viață.

Între 18 aprilie, după ora 3:10′, și dimineața zilei de 20 aprilie, relațiile de familie și treburile domestice vor avea, pentru destul de mult lume născută în acest semn zodiacal, o vocație greu de acceptat și de ținut sub control sub impactul efectelor produse de energica (violenta?) Lună Nouă în Berbec, din 20 aprilie, care va prelua și va dezvolta sau va diversifica și consecințele declanșate de prima Lună Nouă în Berbec, din acest an, din 20 martie; în plus, pe 20 aprilie, această fază a Lunii se va asocia cu o eclipsă de Soare.

Capricornii nu trebuie să dezvolte spaime, dar trebuie să țină totul sub control și să aibă o răbdare de fier pentru a depăși aceste provocări în ideea de a minimiza zona de conflict și a-i atenua consecințele.

Între 20 aprilie, după ora 6:30′, și 21 aprilie, registrul vieții afective se va schimba sub impulsurile Soarelui, care va intra în zodia Taurului, pe 20 aprilie, ceea ce va da stabilitate tuturor trăirilor pe care Capricornii le vor nutri față de cei dragi lor. Până pe 21 mai se vor întruni numeroase condiții astrale pentru consolidarea unor relații afective și pentru lămurirea, cu calm și echilibru interior, a tuturor întrebărilor și eventualelor decizii pe care, până acum, nu au avut curajul să le ia.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

