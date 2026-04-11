Cozi interminabile și comenzi record la cofetăriile din țară

În București, telefonul pentru comenzi nu a încetat să sune, iar cofetăriile au înregistrat vânzări impresionante la cozonacii cu nucă, cacao sau cei glazurați cu ciocolată.

„Am luat cozonaci, pască și un quiche. Cred că toate prăjiturile le recomandăm de aici, această prăjitură cu foi și cremă de ciocolată, care este absolut divină”, a povestit un client mulțumit pentru Observator News

Într-o cofetărie din Capitală, managerii vorbesc despre o noapte aglomerată: „Aproximativ 500 de comenzi doar în această noapte, iar urmează a doua noapte de foc”, declară aceștia.

Nostalgia prăjiturilor copilăriei

Prăjiturile tradiționale, inspirate de rețetele copilăriei, au fost vedetele sezonului în mai multe cofetării.

„Foi coapte pe dosul tăvii, cremă de lămâie – le aduce aminte de copilărie. Pe lângă cozonac și pască, nu au renunțat nici la prăjiturile tradiționale de casă, cum este Albă ca Zăpada, prăjitura Televizor, cu miere, prăjitura Carpați, fagurii cu cremă de ciocolată. Doboșul este în top”, afirmă Florența Mihăilă, manager cofetar.

Într-un alt magazin, clienții se grăbesc să prindă ultimele produse disponibile pe rafturi.

„Prăjituri asortate, avem un platou care merge foarte bine, avem o mie de foi, care acum este în trend la noi, nu reușim să producem cât se cere și, desigur, și torturile sunt căutate”, explică Andreea Druță, manager al unei alte cofetării.

Vedeta Sărbătorilor Pascale din 2026: minicozonacul

Pentru cei cu bugete mai limitate, minicozonacii au devenit o opțiune salvatoare și extrem de populară.

„Am dat lovitura cu această variantă mini, a fost preferată mai mult decât cea clasică. Anul acesta avem o ediție limitată cu răvaș, cu mesaje diferite, de la unul la altul. Are o cremă dulce de leche, este un lapte peste care se toarnă ușor, ușor, la foc mic, zahăr, foarte popular în America de Sud”, menționează Cristian Turcu, manager operațional al unei cofetării.

Prețurile pentru dulciurile tradiționale diferă în funcție de complexitate și dimensiuni. Un tort de Paște costă aproximativ 140 de lei, cozonacii glazurați cu ciocolată se vând cu prețuri cuprinse între 130 și 200 de lei, iar pasca cu brânză poate fi achiziționată cu 140 de lei.

Indiferent de preferințe, cofetăriile din România se adaptează cerințelor diverse ale clienților, fie că este vorba de deserturi clasice, preparate tradiționale sau inovații accesibile tuturor.

