Ce este prăjitura Carpați

Prăjitura „Carpați”, cunoscută de-a lungul timpului și sub numele de „Cabana” sau „Caraiman”, este unul dintre acele deserturi care fac parte din amintirile multor români. Pentru mulți, ea nu înseamnă doar un simplu desert, ci o întoarcere în timp, către mesele de sărbătoare din copilărie, când o felie de prăjitură bine făcută era adevărata încununare a unei aniversări sau a unei întâlniri de familie.

Numele ei, cu trimitere directă la munții Carpați sau la cabanele montane, nu este deloc întâmplător. Există surse care spun că desertul ar fi fost creat în anii 1930–40 de bucătarul Casei Regale, Iosif Strassman, chiar la Castelul Peleș.

În acea perioadă, Casă Regală a României a avut că bucătar pe germanul Iosif Strassman, elev al renumitului chef Auguste Escoffier. Strassman urmase cursurile celebrei școli de gastronomie Cordon Bleu din Paris și era specializat în bucătăriile franceză și italiană.

Ajuns în țară, a îndrăgit gastronomia românească. Susținut și de regina Maria, preparatele neaoșe precum borșurile, sarmalele și tochiturile își făceau ușor loc pe mesele regale.

El a fost cel care a introdus meniurile în limba română și, mai ales, meniurile cu preparate românești. Mai mult chiar, Strassman creează feluri noi de bucate pe care le numește folosind toponime românești, asta, bineînțeles, pe lângă suita de feluri de mâncare ce poartă numele membrilor familiei regale și pe cele ale oaspeților ei de seamă.

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Rețeta delicioasei prăjituri Caraiman a fost inventată de Strassman în bucătăria de pe Domeniul Regal de la Sinaia, reprezentând un omagiu adus vârfului muntos, dar și principelui Carol, care, în perioada exilului parizian, își luase numele de Carol Caraiman, arată Muzeul Castelului Peleș.

Descoperă mai multe despre Castelul Peleș – ce poți vizita. Program, tarife și curiozități

Un deliciu în cofetării și gospodării

Dincolo de istoria și legendele care stau în spatele ei, prăjitura Carpați s-a răspândit rapid în cofetăriile și bucătăriile din toată țara.

Pentru gospodine, pregătirea ei era un mic proiect de răbdare și îndemânare. Asta pentru că foile subțiri erau coapte una câte una pe dosul tăvii, trebuiau să fie fragede, dar rezistente. Crema, densă și catifelată, se prepara cu grijă, pentru a lega straturile și a le da savoare, iar glazura de ciocolată sau cacao de la final îi conferea aspectul festiv, aproape solemn.

De-a lungul timpului, prăjitura Carpați a trecut prin numeroase variante. Unele rețete puneau accent pe nucă și rom, altele pe ciocolată și unt sau margarină. Unele gospodine îi dădeau forma clasică, dreptunghiulară, altele preferau efectul vizual al ”cabanei” cu acoperiș triunghiular. Oricare ar fi fost varianta, ea a rămas mereu o prăjitură asociată cu răbdarea, cu priceperea și cu dragostea de a face ceva special pentru familie și oaspeți.

Cum se face prăjitura Carpați

Prepararea prăjiturii Carpati poate părea dificilă la început și asta pentru că este nevoie de răbdare și atenție la detalii pentru a obține un rezultat bun.

Totul începe cu aluatul, care trebuie să fie lucrat cu grijă pentru a obține foi subțiri și elastice, fiecare cu o textură delicată și ușor aurie după coacere. Fiecare foaie trebuie întinsă uniform, coaptă exact atât cât să fie fermă, dar să rămână fină și ușor maleabilă, astfel încât să se îmbine perfect cu crema care urmează.

Prepararea acestui desert este un proces care cere răbdare, pentru că fiecare dintre foi trebuie coaptă separat.

Crema este inima prăjiturii Carpați. Este bogată, densă și catifelată, cu aromă de rom, nuci și ciocolată, care se dezvoltă pe măsură ce ingredientele se amestecă și se încălzesc cu grijă.

Abia după ce crema ajunge la textura potrivită poate fi folosită pentru a lega foile între ele, transformând desertul într-unul plin de savoare și aromă.

Montarea prăjiturii este o etapă care cere și ea atenție și răbdare. Fiecare foaie se așază cu grijă, alternând cu crema generoasă, iar straturile trebuie să fie uniforme pentru ca prăjitura să aibă atât un gust echilibrat, cât și un aspect armonios.

MApN confirmă pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului
Recomandări
MApN confirmă pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului

La final, glazura, densă și lucioasă, acoperă întreaga prăjitură, oferindu-i un aspect elegant și apetisant. După montaj, prăjitura are nevoie de timp pentru a se odihni la rece, aromele se așază, straturile se întrepătrund ușor, iar textura finală devine echilibrată, moale și savuroasă.

Cum se face prăjitura Carpați
Cum se face prăjitura Carpați

Rețeta tradițională de prăjitura Carpați (Caraiman sau Cabana)

Rețeta tradițională a prăjiturii Carpați, Cabana sau Caraiman, așa cum a fost numită cu diferite ocazii, este una a cărei pregătire necesită multă răbdare și atenție la detalii. Această rețetă a fost publicată chiar pe pagina de Facebook a Castelului Peleș.

Ingrediente

Pentru aluat :

  • 2 ouă,
  • 200 ml lapte,
  • 100 gr. zahăr,
  • 50 ml ulei,
  • 500 gr. făină, 
  • 1 praf de copt,
  • esență de rom.

Crema:

  • 500 gr zahăr tos,
  • 80 gr faină,
  • 300 gr nuci,
  • 250 gr margarină,
  • 1 litru de lapte fierbinte
  • esență de rom

Pentru glazură :

  • 150 gr ciocolată amăruie,
  • 50 gr. de unt,
  • 50 ml apă.

Mod de preparare

Pentru blat, se începe prin a amesteca bine zahărul cu ouăle, până când compoziția devine cremoasă și omogenă, cu o textură ușor spumoasă. Treptat, se adaugă laptele, uleiul și esența de rom, fiecare ingredient fiind încorporat cu răbdare, pentru ca aromele să se așeze uniform. La final, se presară praful de copt.

Făina se încorporează ușor, cu mișcări lente de jos în sus, până când compoziția capătă consistența unui aluat asemănător cu cel de pâine, moale, elastic și ușor lipicios la atingere. Acest aluat se împarte apoi în șase bucăți egale.

Fiecare bucată se coace pe dosul unei tavi unse cu ulei și pudrate cu făină, timp de aproximativ 10 minute, la 180°C, până când foile devin aurii și ușor ferme la atingere, păstrând totuși o textură delicată.

Pentru cremă, zahărul se topește cu grijă, până când devine lichid și capătă o nuanță ușor aurie. Se adaugă făina și nucile măcinate, amestecând continuu, până când compoziția devine omogenă și densă.

Apoi, se ia de pe foc, se toarnă treptat laptele, câte puțin, amestecând constant pentru a evita cocoloașele.

După ce tot laptele a fost încorporat, crema se readuce pe foc, fierberea ușoară ajutând-o să se îngroașe și să capete consistența potrivită pentru a fi întinsă între foi.

După ce se răcește puțin, se adaugă margarina, amestecând energic până când crema devine fină, lucioasă și omogenă, gata să transforme prăjitura într-un desert bogat și catifelat.

Pentru glazură, toate ingredientele se topesc împreună pe foc, amestecând continuu până când se omogenizează complet, obținându-se o suprafață lucioasă, densă și apetisantă, perfectă pentru acoperirea prăjiturii.

Asamblarea prăjiturii se face foaie cu foaie, alternând cu crema bogată și aromată. După ce toate straturile sunt așezate, prăjitura se lasă la rece cel puțin 4 ore, timp în care aromele se așază, foile se înmoaie ușor în cremă, iar textura devine echilibrată, rezultând un desert elegant, gustos și memorabil.

Prăjitura se poate tăia în forme dreptunghiulare și se poate glazura sau, pentru un efect vizual mai autentic, se poate tăia în formă de triunghi și abia apoi de glazurează.

Pentru o glazură de ciocolată deosebită, descoperă și cum faci glazură cu efect oglindă pentru prăjituri şi torturi – reţete

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O elevă olimpică, cu media 9,85, a rămas fără bursă, după măsurile lui Daniel David: „Nedreptate strigătoare la cer”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Viva.ro
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
GSP.RO
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
Parteneri
Doliu profund la vârful României! A murit unul dintre cei mai mari oameni ai țării, care a marcat întreaga națiune. Mesajul pios al lui Nicușor Dan
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund la vârful României! A murit unul dintre cei mai mari oameni ai țării, care a marcat întreaga națiune. Mesajul pios al lui Nicușor Dan
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Fostul arhitect-șef al Capitalei a fost pus sub acuzare de DNA, după un denunț făcut de Nicușor Dan
Știri România 15:00
Fostul arhitect-șef al Capitalei a fost pus sub acuzare de DNA, după un denunț făcut de Nicușor Dan
Generația Z din România respinge clișeele despre „leneși” și o interesează „cât costă să trăiești decent la 22 de ani în București?”
Știri România 14:57
Generația Z din România respinge clișeele despre „leneși” și o interesează „cât costă să trăiești decent la 22 de ani în București?”
Parteneri
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elle.ro
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Cât costă școala privată la care învață gemenele Valentinei Pelinel și ale lui Cristi Borcea: „Am ales un sistem de învățare bilingv”
Stiri Mondene 15:27
Cât costă școala privată la care învață gemenele Valentinei Pelinel și ale lui Cristi Borcea: „Am ales un sistem de învățare bilingv”
Ce i-a trimis Elena Udrea fiicei ei în fiecare an, cât timp s-a aflat în închisoare. „Încă o dezamăgire. Ea mi-a povestit după aceea”
Stiri Mondene 15:25
Ce i-a trimis Elena Udrea fiicei ei în fiecare an, cât timp s-a aflat în închisoare. „Încă o dezamăgire. Ea mi-a povestit după aceea”
Parteneri
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
TVMania.ro
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
ObservatorNews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
GSP.ro
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Parteneri
6 copii au murit la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei infecții cu o bacterie
Mediafax.ro
6 copii au murit la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei infecții cu o bacterie
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Wowbiz.ro
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns în comă la spital! Fosta noră a lui Nicolae Botgros se roagă zi și noapte ca băiatul ei să-și revină: „Oriunde vei merge...”
Wowbiz.ro
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns în comă la spital! Fosta noră a lui Nicolae Botgros se roagă zi și noapte ca băiatul ei să-și revină: „Oriunde vei merge...”
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa Benedict. Când are loc înmormântarea
KanalD.ro
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa Benedict. Când are loc înmormântarea

Politic

Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
Politică 09:44
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Politică 08:00
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Târnovanu, titular cu Austria?! “Am greşit cu Moldovan”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Târnovanu, titular cu Austria?! “Am greşit cu Moldovan”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt