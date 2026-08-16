Informațiile au fost centralizate și transmise duminică de reprezentanții Asociației Patronale RESTO Constanța, pe baza datelor furnizate de principalii turoperatori și de companiile din industria HoReCa.

Vârful de afluență din această perioadă a transformat stațiunile românești în cea mai căutată destinație de vacanță din țară.

Structurile de cazare, de la hoteluri și pensiuni până la apartamente de vacanță, funcționează la capacitate maximă, iar terasele, restaurantele, beach-barurile și spațiile de agrement înregistrează cele mai mari încasări din acest sezon.

Investițiile private și evenimentele de anvergură impulsionează turismul

Performanța din acest weekend reprezintă rezultatul direct al eforturilor financiare masive făcute în ultimii ani de mediul de afaceri privat.

Turoperatorii și patronatele subliniază că modernizarea infrastructurii de cazare și diversificarea experiențelor oferite vizitatorilor au fost decisive pentru atragerea numărului mare de turiști.

Doar în cadrul proiectului Nibiru, investiția realizată de mediul privat se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro, sumă orientată către ridicarea standardelor de servicii pe litoral.

Pe lângă investițiile în infrastructură și HoReCa, sărbătorile tradiționale precum Ziua Marinei, alături de festivalurile și evenimentele organizate pe tot parcursul lunii august, au acționat ca un magnet pentru turiști.

Acești factori au permis menținerea unui flux ridicat de vizitatori, în ciuda provocărilor economice generale.

Mesajul industriei ospitalității către autorități

Reprezentanții patronatelor din turism susțin că succesul înregistrat în acest weekend este meritul comun al întregului lanț de servicii de pe litoral.

Flexibilizarea tarifelor și adaptarea ofertei la cererea pieței de către hotelieri și agențiile de turism au permis menținerea atractivității destinațiilor de la Marea Neagră.

Conducerea Asociației Patronale RESTO Constanța și a Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România a punctat faptul că întreaga industrie locală își dorește predictibilitate, respect și stabilitate economică din partea autorităților, pentru a putea continua planurile de dezvoltare și investiții de la malul mării.

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