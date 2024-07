In aceasta seara trupa Stand-Up prezinta in Club Masala (str. Brezoianu, nr. 18, langa Magazinul Steaua) o petrecere care ii poarta numele: “Stand-up for disco 80”. Cu incepere de la orele 22.00, Ovidiu si Eduard (Edi), adica Stand-Up, vor avea o aparitie ce se anunta a fi incendiara, alaturi de talentatii dansatori de la Hot-Ice, care au pregatit si ei un moment special pentru publicul prezent in cadrul evenimentului. Maine seara, tot in club Masala, se muta atmosfera specifica music-hall-urilor de pe Broadway. Cei care vor fi prezenti in club se vor bucura de ritmuri “caliente” si de prestatia a zece dansatori profesionisti care vor incinge atmosfera.

Urmărește-ne pe Google News