Plante de apartament potrivite pentru locuri întunecoase. Plante care nu au nevoie de lumină

Plantele alese pentru spații închise, precum apartamentele, trebuie să îndeplinească o serie de caracteristici, iar cea mai important este aceea de a se adapta condițiilor din interior și să se dezvolte chiar și în camere întunecoase. Află ce plante de apartament poți să pui în locuri întunecoase, deoarece nu au nevoie de lumină naturală pentru a crește frumos.

Plante de apartament potrivite pentru locuri întunecoase

Există o mulțime de plante care se pot dezvolta și în întuneric, singura condiție este aceea de a avea parte de puțin aer și fertilizant la nevoie. Iată care sunt plantele de apartament care nu au nevoie de lumină naturală.

Spathyphylum – Crinul păcii

Este planta de apartament recomandată în spațiile întunecate, deoarece nu are nevoie de îngrijiri speciale. Se dezvoltă bine în spații închise, nu are nevoie de căldură și nici de apă foarte des.

Planta cu frunze mari, verzi, are flori albe care cresc pe tulpini înalte, și este una dintre plantele care ajută la purificarea aerului din încăpere, asigurând o umiditate optimă.

Daracaena sanderiana – Bambusul norocos

Este planta care se poate dezvolta fără probleme în întuneric ori în zone umbrite ale casei, însă nu este indicat să o poziționezi în locuri unde ar putea fi curent sau aer puternic.

Recomandări INTERVIU | Războiul pentru controlul minților dintre Moscova și Kiev. Expertă în dezinformare din Ucraina: „Am auzit în mai multe rânduri în România narațiuni tipic rusești”

Anthurium – Floarea Flamingo

Este una dintre cele mai populare plante de apartament, deoarece se adaptează perfect spațiilor întunecoase. Când este păstrată în spații fără lumină naturală, planta rezistă mai mult timp verde, în special frunzele sale care au formă de inimă.

Anthurium rezistă și în lumină puternică, ba chiar înflorește cu flori mari, roșii, albe, roz sau portocalii.

Maranta leuconeura – Planta de rugăciune

Este o plantă tropicală potrivită pentru spațiile întunecate din apartament, deoarece are nevoie pentru a se dezvolta doar de un mediu cald și umed. Lumina directa a razelor soarelui îi poate arde frunzișul, așa că planta este numai bună într-un loc în care primește lumina indirectă, ocazional.

Palmier Areca – Dypsis lutescens

Este plantă care rezista fără probleme în orice încăpere din apartament, deoarece nu are nevoie ca razele soarelui să-i bată direct pe frunzele verzi. Nu are nevoie nici de o îngrijire pretențioasă, ci planta trebuie doar udată regulat, o dată la câteva zile, dar nu excesiv, iar frunzele șterse de praf.



Este una dintre cele mai indicate plante de apartament potrivită mai ales pentru camera de odihnă, așa cum este dormitorul, pentru că este o plantă decorativă cu frunze mari și ample care se curbează în sus și au forma aripilor fluturilor. Acest tip de palmier se mai numește și palmier-fluture.

Recomandări Florian Coldea, prima reacție după ce a fost pus sub acuzare în dosarul de trafic de influență: „Mă consider nevinovat”

Feriga de cameră – Nephrolepis exaltata

O altă plantă naturală perfectă pentru apartament, deoarece rămâne mereu verde și nu are nevoie de prea multe pentru a-și păstra naturalețea. Planta se udă puțin doar atunci când la suprafață pare că pământul este uscat, mai exact de două ori pe săptămână vara și de trei, maxim 4 ori pe lună iarna.

Este o plantă ce are nevoie de spațiu, îi place să stea izolată de alte plante, iar dacă o înghesui, vârfurile frunzelor se pot usca.

Begonia semperflorens – Begonia ceara

Este o plantă mica și colorată, care se întreține ușor și se adaptează perfect în spații întunecate. Apreciază umbra, așa că este ideală pentru zonele din apartament unde nu bate lumina directă a soarelui.

Eterna – Zamioculcas zamiifolia

Una dintre plantele de apartament care nu are nevoie de prea multă lumină naturală, poate fi amplasată într-un loc umbrit, și nici de prea multă apă. Se poate uda doar o dată pe săptămână. Nu are mari dimensiuni, așa că poate fi așezată pe orice comodă din dormitor sau chiar la pervazul geamului, dacă nu bate soarele direct pe ea.

Recomandări Mirel Palada invoca unele „considerente ideologice și religioase” pentru a nu sufla în etilotest. Cum a reușit sociologul Guvernului Ponta să evite pușcăria după a doua infracțiune

Limba soacrei – Sansevieria laurentii

Este una dintre cele mai rezistente și populare plante de apartament, care are capacitatea de a oxigena atmosfera din încăpere pe timpul nopții. Poate fi planta decorativă perfectă pentru apartament deoarece nu are nevoie de îngrijiri speciale și se adaptează locuinței, indiferent de condițiile din interior.

Pana cocoșului – Aspidistra elatior

Este o plantă verde ce poate să înfrumusețeze orice cameră prin naturalețea ei. Poate rezista chiar în condiții mai grele, în umbră sau soare, chiar dacă preferă lumina scăzută. Frunzele plantei sunt verzi și alungite care cresc în mănunchi.

Este o plantă de apartament ce poate înflori ocazional și pe care nu trebuie să o uzi decât la nevoie, atunci când pământul de la suprafață pare că s-a uscat, o dată, maxim de două ori pe săptămână.

Cactusul de Crăciun – Schlumbergera truncate

Contrar denumirii, cactusul este planta de apartament care rezistă bine în interior în tot timpul anului. Nu are nevoie de prea multă lumină, nici de căldură, tocmai de aceea este perfectă pentru spații întunecate.

Înflorește la începutul iernii și produce flori de un roz sau roșu intens. Dacă este ținută în lumină puternică, planta poate face mai multe flori.

Iedera dracului – Epipremnum

O plantă ideală pentru apartament deoarece este foare ușor de întreținut. Este recomandat să fie poziționată într-un spațiu înalt, de mari dimensiuni, deoarece planta poate crește în înălțime chiar și până la trei metri.

Rezistă în toate tipurile de lumină, chiar și în lumina artificială. O dată pe an se face tunderea plantelor bogate de la bază ce pot fi puse în apă pentru a face și mai multe plante.

Așadar, înainte de a alege orice plantă pentru apartament, pentru a se dezvolta armonios, asigură-te că se va adapta perfect condițiilor din interior.

Citește și: Cât de sănătos şi ecologic este să foloseşti pahare de carton de unică folosinţă

Sursă foto: 123rf.com



Urmărește-ne pe Google News