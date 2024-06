Cu toate acestea, nu toate destinațiile de vacanță sunt așa cum apar ele în fotografiile de promovare de pe internet ori din ghidurile turistice, motiv pentru care îți vom prezenta câteva dintre cele mai cunoscute astfel de locuri.

Capcanele de pe internet

Deși sunt faimoase în întreaga lume, unele destinații pot să ascundă adevărate capcane din cauza supraevaluării, a unor așteptări nerealiste, a aglomerației excesive, a prețurilor exagerate, dar și a unei autenticități compromise.

Deși aceste destinații de vacanță oferă numeroase atracții turistice remarcabile, realitatea vizitării lor poate fi mult diferită de imaginea prezentată în ghidurile de specialitate ori pe rețelele sociale. Pentru a nu avea parte de un sejur de coșmar, este esențial ca turiștii să își facă temele înainte de a alege o destinație, să conștientizeze provocările care îi pot aștepta și să exploreze opțiuni mai puțin cunoscute, dar la fel de atrăgătoare.

În acest fel, vacanța va fi nu doar o experiență de neuitat, ci și una autentică și extrem de mulțumitoare. De aceea, ne-am propus ca în cele ce urmează să vorbim despre câteva dintre cele mai cunoscute destinații care ascund adevărate capcane, dar și despre motivele pentru care ar trebui să fie abordate cu precauție.

Unde există în Europa capcane turistice

Toate cele 44 de țări din Europa au numeroase locuri, lucruri și experiențe uimitoare de oferit turiștilor care le vizitează. Cu toate acestea, există și destinații care pot fi catalogate cu ușurință adevărate capcane turistice. Ce-i drept, nu toate, și asta pentru că, dacă ne gândim la țări ca San Marino, Liechtenstein sau Republica Moldova, acestea nu „oferă” multe capcane turistice pentru simplul fapt că se numără printre națiunile cel mai puțin vizitate.

În schimb, în cazul unor țări precum Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Țările de Jos ori Grecia vorbim despre un număr mult mai mare de turiști, care, în pofida unor atracții turistice fascinante, pot avea parte și de experiențe dintre cele mai neplăcute, cum ar fi prețuri piperate, reduceri care există doar în teorie sau plaje foarte aglomerate, potrivit site-ului FarandWide.

Spunem asta pentru că Europa abundă de locuri pe care ar trebui să le vizitezi, însă, în același timp, găzduiește și o mulțime de locuri pe care ar trebui să le eviți cu orice preț. Care sunt aceste destinații turistice îți vom spune în continuare.

Destinaţii considerate capcane turistice

Mai jos vei afla câteva dintre țările europene unde vei putea avea parte de cele mai nefericite experiențe și pe care te-am sfătui să le eviți, potrivit sursei citată anterior.

Albania – Plaja Durres

Această mică țară din Peninsula Balcanică are o superbă coastă atât de-a lungul Mării Adriatice, cât și la Marea Ionică. Cel mai popular loc pentru a te bronza în zilele călduroase de vară plaja Durres, care se află în apropiere de capitala Tirana. Vei avea, însă, nevoie de mult noroc ca să găsești un petic de nisip unde să-ți întinzi cearșaful din cauza mulțimii de turiști de aici. Oamenii preferă această plajă pentru a participa la petreceri și pentru a savura cocktail-uri dulci. Ca alternativă, există plaja Gjipe, situată mai la sud, la Marea Ionică.

Andorra – stațiunile de schi

Situat între Spania și Franța, paradisul montan al Andorrei este preferat de majoritatea oamenilor pentru a practica sporturile de iarnă, aceștia rezervând sejururi în stațiunile de schi locale. Cea mai mare problemă a acestor locuri este aceea că, în timpul sezonului de vârf, regiunea este foarte aglomerată. În plus, de cele mai multe ori, aceste stațiuni sunt și foarte scumpe. „Am irosit o săptămână din viața fiicei mele la grădina de zăpadă unde copiii s-au adunat și au stat o oră și jumătate fără să facă nici un fel de activități. Apoi au fost nevoiți să stea la coadă timp de trei ore pentru a schia vreo doi metri”, spunea o turistă nemulțumită într-o recenzie. Cei care caută o alternativă ar putea opta să meargă în centrul termal Caldea, care este cel mai mare de acest gen din Europa.

Austria – sala de muzică „Kursalon”

Viena este visul oricărui iubitor de muzică clasică. Cei mai mari compozitori au fost originari din capitala Austriei, dar asta cu mulți ani în urmă. În zilele noastre, majoritatea turiștilor aleg să meargă la concerte cu muzica lui Wolfgang AmadeusMozart și a lui Johann Strauss de la „Kursalon”, sala de muzică din Viena, unde sunt prezentate melodii ale celor doi compozitori. Spectacolele sunt scumpe și nu sunt suficient de calitative pentru a justifica tarifele, mai ales când vin la pachet cu cine la fel de scumpe. În plus, în sală aerul devine irespirabil din cauza aglomerației.

Belarus – centrul vechi din Minsk

Centrul vechi este un loc de evitat dacă mergi în capitala Belarus. Acesta nu este chiar atât de vechi deoarece multe dintre casele originale din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea au fost reconstruite în anii 1980. „Centrul istoric din Minsk este minuscul, are destul de multe biserici, câteva piețe și case vechi. Este atât de bine conservat încât ar putea fi în Disneyland, așa că nu este foarte autentic. Bun doar pentru o plimbare”, este recenzia unui turist.

Belgia – parcul de distracții „Mini-Europa„

Atomium

„Mini-Europa” este un parc de distracții unde sunt replici ale monumentelor din Uniunea Europeană. Parcul se află la poalele celebrului Atomium, o structură bizară formată din sfere din oțel inoxidabil, care a fost construită pentru Expoziția Mondială de la Bruxelles din 1958. Astăzi, este un muzeu care pare dedicat în mare parte să te determine doar să cumperi lucruri de la magazinele de suveniruri. „Foarte scumpe, fără reduceri reale pentru copii. Magia unei astfel de atracții stă în scenele automate, dar aici cele mai multe sunt scoase din funcțiune, sunt bărci scufundate, machete rupte, etc. Nimic nu se repară, ceea ce te face să te întrebi pentru ce plătești”, sună recenzia unui turist.

Bosnia și Herțegovina – podul Stari Most

Stari Most

Stari Most este un faimos pod din Mostar, care datează din secolul al XVI-lea. Deși, este destul de impresionant și de înalt, măsurând 79 de metri, nu trebuie să te lași păcălit de înșelătoria cu scufundări de aici, în care anumiți indivizi pariază dacă un tânăr va sări sau nu. Acești escroci vor doar banii turiștilor, iar dacă aceștia stau pe loc, aproape sigur vor vedea aceeași acțiune de scufundare pe gratis. „Podul nu este original. A fost bombardat în anii ’90. De asemenea, este invadat de turiști și de magazine de suveniruri de prost gust”, este recenzia unui turist.

Bulgaria – Sunny Beach

Sunny Beach este foarte aglomerată și comercială, gata în orice moment să petreacă. Dacă ai între 18 și 22 de ani și îți place să consumi băuturi ieftine în timp ce oamenii din jurul tău se comportă ca niște idioți, atunci te afli în locul potrivit. Toți ceilalți ar trebui să se îndrepte spre un alt oraș de plajă de pe riviera bulgară a Mării Negre, cum ar fi Ahtopol sau Obzor. „A fost îngrozitor. Nu am mai fost niciodată într-un loc atât de mizerabil. Personalul era ceva de genul . Am cumpărat bilete pentru «happy hour» de la 17 la 20 și s-a dovedit că nu le putem folosi oricând am fi vurt”, spunea un turist nemulțumit.

Croația – Dubrovnik

Dubrovnik este o fortăreață cu ziduri uimitoare și este foarte aglomerată de turiști din toate colțurile lumii. Iar acest lucru se datorează în mare parte filmului „Game of Thrones”, care a folosit locația ca înlocuitor pentru „Kings Landing” și a transformat destinația într-o mizerie supra-turistică. Sunt de evitat tururile GoT, care sunt o capcană turistică. În schimb, poți vizita una sau două dintre cele peste o mie de insule ale Croației sau orașele de pe Coasta Dalmată, Zadar și Split. „Dubrovnik este pur și simplu prea scump. Prețurile pentru tichetele de parcare nu pot fi reale. 1 oră 50 de kuna? Ce poți vedea într-o oră? Biletul zilnic este de 600 de kuna. Nebunie! Nu vă irosiți banii aici”, a scris într-o recenzie un turist străin, înainte ca acest stat să treacă la moneda euro, în 2023, când un euro reprezenta 7,5 kuna.

Cehia – berea prea scumpă din Praga

Asta sună ciudat ca o capcană turistică, dar când ești în frumoasa capitală cehă și vrei să te bucuri de cea mai bună bere din lume, asigură-te că nu plătești mai mult de 50 coroane (puțin sub 2 euro). Turiștii care ajung la Praga doresc să bea bere, însă uneori brandurile comune sunt exagerat de scumpe tocmai din cauza fluxului uriaș de turiști. „În acest loc, clar sunt vizați turiștii care nu cunosc prețul normal al berii”, scrie un turist.

Danemarca – statuia micuței sirene

Statuia micii sirene este una dintre atracțiile turistice de top din Copenhaga, motiv pentru care ar trebui să o eviți dacă ajungi aici. Asta pentru că, având o înălțime de circa 1,22 metri, vei fi cu adevărat norocos să vezi prin mulțimea de oameni care se strâng pentru a o admira. „Cea mai supraevaluată atracție din Copenhaga. Există statui mult mai frumoase și mai fascinante în apropiere”, a precizat o turistă. În schimb, poți vizita fântâna Gefion, care o înfățișează pe zeița nordică Gefjon conducând un grup de animale. Alte destinații din Europa, dar și de pe alte continente, considerate a fi adevărate capcane turistice, pot fi văzute aici.

