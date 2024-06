În urmă cu ani de zile, Roxana Vancea era „vecină” la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1. Ea prezenta rubrica meteo în cadrul emisiunii. După o perioadă, vedeta a renunțat și s-a îndreptat spre alte proiecte, iar acum câștigă bani doar din online.

Are campanii plătite în mediul online, face reclamă la multe produse folositoare la sala de fitness, ea și soțul ei fiind împătimiți ai sportului. „Acum lucrez doar online și câștig bani și din reclame la sală, la solar, la haine, la diverse produse. Nu m-am întors fizic la job, la sală, pentru că stau cu Zian. Voi face asta din septembrie, când va merge la grădiniță. Momentan mă mențin alergând toată ziua după el”, a declarat vedeta.

Roxana Vancea: „M-ar interesa un proiect gen în care să implic și copiii sau o rubrică de sport”

În același interviu pentru Cancan, ea a vorbit despre o posibilă revenire în televiziune. Deși a primit oferte să ia parte la show-uri filmate în străinătate, ea preferă să rămână în România. „Îmi doresc să mă întorc în televiziune, dar deocamdată mi-e foarte greu să stau departe de Zian (n.r. fiul ei). Vreau ceva care să nu necesite să plec din București. Iar până acum am primit oferte să filmăm numai afară din țară.

N-aș merge la show-uri de supraviețuire. Am fost la Exatlon, care e la fel ca Survivor. Iar la Asia Express e iar cam același lucru. M-ar interesa un proiect gen cum a fost cel cu mămicile, în care să implic și copiii, sau o rubrică de sport.

Zian nu a stat niciodată fără mine mai mult de două ore. Din toamnă va merge la grădiniță, îi plac copiii, el a cerut asta. Pentru nimic, nu aș renunța la timpul petrecut cu Zian. Vreau să-l duc peste tot, să fac activități cu ei. Știu că după ce vor crește, va fi greu să mai fac asta”, a mai declarat Roxana Vancea.

De ce Roxana Vancea vrea să se mute din București

Împreună cu Dragoș Paiu și cei doi copii ai lor, Roxana Vancea locuiește în Capitală. Anul trecut, pe perioada verii, vedeta și-a lăsat soțul în București, iar ea a plecat la țară, cu copiii, pentru a se bucura de natură, de aer curat.

Tocmai din aceste considerente se gândește ca în viitorul apropiat să se mute definitiv din București și să locuiască la țară. „Încerc să creez amintiri frumoase în fiecare zi cu ei, nu doar când merg la țară, dar trebuie să recunosc că, oriunde i-aș duce, pentru ei nu se compară nimic cu mersul la țară, mai ales că acolo îi au și pe bunici, care îi răsfață nonstop.

Am avut o vară plină, am fost plecată cu ei prin toată țara. Eu ador muntele, și atunci am ales foarte multe locații montane. Am vizitat multe locuri pentru cei mici pe care le aveam de mult timp în plan, am fost la mare, i-am implicat pe cei mici în foarte multe activități la țară. A fost o vară plină. În fiecare zi mă gândesc să mă mut departe de agitația din Capitală și, cu siguranță, în viitor o să fac asta”, a explicat Roxana Vancea pentru VIVA!.

