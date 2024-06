O nouă investiție de peste 1 milion de euro în parcurile acvatice Magic Place Aqua Park şi Magic Summer Waves din Bucureşti

Parcul acvatic Magic Place Aqua Park are din acest sezon facilități noi pentru bucureșteni, menite să aducă un plus de confort vizitatorilor, dar și să reducă aglomerația din zonele comerciale din incintă. Astfel, investițiile majore au vizat: renovarea tuturor piscinelor din interior cu gresie specială destinată piscinelor de lux, crearea a două zone de jacuzzi care însumează 52 de locuri simultan, instalarea mai multor cascade pentru masaj cervical, plajă inundată cu coborâre lină în apă, dar și construirea unor noi zone de food-court, a unui nou beach-bar în centrul parcului, a unor zone noi cu hamace și bean bag-uri la umbra copacilor și a două terenuri de volei/tenis pe nisip.

Cu o suprafață de 7 hectare, Magic Place Aqua Park deține singura piscină cu valuri din capitală, un bazin dedicat înotătorilor cu 5 culoare de înot, bazine pentru toate vârstele (cu adâncimi de la 0.3 m la 1.8m), fiind astfel, cel mai mare parc acvatic din Bucureşti. Dotat cu tobogane spectaculoase atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari şi piscine pentru toate vârstele, parcul acvatic din Crângași, deţine restaurante şi baruri în incintă, o plajă cu nisip, dar şi zone dedicate cu şezlonguri la umbră.

Încă din anul 2019, cele două parcuri acvatice au beneficiat de investiții importante ce au vizat modernizarea fiecărei locații, dar și diversificarea programului de divertisment. În 2019 investițiile în ambele locații au avut la bază implementarea unui sistem performant de plată pe bază de brățări și crearea unui nou concept de parc acvatic pentru locația Magic Summer Waves din Drumul Taberei nr. 115, care a presupus: renovarea tuturor piscinelor cu vitroceramică, crearea unor zone de well-being ce cuprinde 20 de scaune cu hidromasaj direct în piscină, cascade pentru masaj cervical, zona VIP cu baldachine, culoare de înot, reconfigurarea zonei de food court după misterele piraților și până la renovarea tuturor zonelor interioare, a restaurantelor și a spațiile comune, dar și a bar-urilor din exterior cu tematică vikingă.

În plus, în acest an, noutatea majoră în parcul acvatic Magic Summer Waves din Drumul Taberei este că s-a creat o nouă zonă spectaculoasă cu jacuzzi cu apă încălzită, unde vizitatorii se pot relaxa în voie.

‚,După ce am renovat complet parcul acvatic Magic Summer Waves din Drumul Taberei, anul acesta a venit rândul parcului acvatic Magic Place Aqua Park din Crangași, din Șoseaua Virtuții 55, unde toate piscinele pentru copii și adulți au fost complet renovate cu gresie specială, importantă direct de la partenerul nostru din Spania, o gresie folosită cu precădere la piscinele de lux. În afară de asta, am transformat total bazinul olimpic, într-un bazin modern și actual anului în care trăim. Practic dintr-un bazin mare am creat două zone spectaculoase de jacuzzi cu 52 de locuri simultan, am instalat mai multe cascade pentru masaj cervical, am creat o plajă inundată cu coborâre lină în apă și am construit o nouă terasă pentru zona de restaurant, dar și un beach-bar, ambele menite să elimine timpul de așteptare în zilele aglomerate. De asemenea am creat câteva zone foarte frumoase cu hamace și bean bag-uri la umbra naturală a copacilor și am amenajat două terenuri de volei/tenis pe nisip. Chiar dacă focusul investiției a fost de peste 90% în Magic Place Aqua Park din Crângași, nu am neglijat nici locația din Drumul Taberei. Astfel, parcul acvatic Magic Summer Waves beneficiază și el de o zonă nouă de-a dreptul mirifică, un jacuzzi nou cu apă încălzită și o terasă cu baldachine foarte frumoasă. a declarat George Gabriel Florea, Director General Magic Place.

În decursul ultimilor 6 ani, s-au investit peste 2 milioane de euro în renovarea și modernizarea celor două parcuri acvatice din București, dar și în programele de divertisment care le sunt oferite vizitatorilor și sunt incluse în prețul biletului de acces: animație pentru copii în fiecare zi, sesiuni de Aqua Gym cu instructor specializat în fiecare zi, echipa de DJ profesioniști, sesiuni de Zumba Dance cu instructor specializat în fiecare weekend, spectacole de magie, jocuri și concursuri pentru cei mici, concerte cu muzică live în fiecare weekend și nelipsitele și mult așteptatele petreceri cu spumă.

Locațiile Magic Place Aqua Park și Magic Summer Waves sunt cele mai mari parcuri acvatice și cele mai diversificate din București, de la atracții, bazine și tobogane și până la programele de entertainment. Cu o suprafața de 7 hectare (Magic Place Aqua Park), respectiv 1.5 hectare (Magic Summer Waves), cele două locații primesc în fiecare sezon peste 200.000 de clienți. În plus, de la preluarea parcurilor acvatice, în locații s-au investit aproximativ 20 de milioane de euro si sunt aduse îmbunătățiri în fiecare an.

Cele două parcuri acvatice fac parte din grupul Magic-Place, care operează și afaceri din domeniul horeca, precum: restaurant, saloane de eveniment și locuri de joacă pentru copii, situate în Șoseaua Virtuții, 55 și în Drumul Taberei, 115.

