Știați că albumul lui Eminem din 2000, The Marshall Mathers LP, este cel care l-a ajutat pe Ed să depășească un impediment de vorbire? Sau că Ed s-a chinuit să-și plătească chiria, ceea ce l-a determinat să doarmă pe străzi, în trenurile de metrou din Londra sau pe canapelele prietenilor săi? Iată 13 lucruri mai puțin cunoscute despre Ed Sheeran.

Ed a cântat în corul unei biserici locale încă de la vârsta de patru ani și a învățat să cânte la chitară la 11 ani și la pian, tot de mic. Ulterior, a scris cântece în timp ce era în liceu și a început să înregistreze muzică la 13 ani. A scris primul său cântec, „Typical Average Teen”, la doar 14 ani.

Artistul performează la mai multe intrumente. El cântă la pian, bas, tobe și violoncel. Prima chitară a lui Ed i-a fost dată cadou de unchiul său.

Ed a dezvăluit că în copilărie era bâlbâit, fapt pentru care era tachinat la școală. „Ridicai mâna și nu puteai să vorbești. Iar copiii sunt cruzi. Așa că, odată ce se întâmpla asta, cineva te imita. Și atunci îți spuneai: «Data viitoare nu voi mai ridica mâna»”, a declarat el pentru publicația Rolling Stone. După ce terapia tradițională nu a funcționat, Ed a găsit alinare într-un loc neașteptat: muzica lui Eminem. Învățând cu sârguință versurile „rapide și melodice” ale rapper-ului, Ed a reușit să își depășească bâlbâiala până la vârsta de 10 ani!

A făcut muzică cu mult înainte de 2011

Înainte ca Ed să ajungă în centrul atenției ca superstar internațional, el lansa în mod independent EP-uri. Superstarul a înregistrat 10 EP-uri, inclusiv The Orange Room și Want Some, înainte de a-și lansa single-ul de debut, The A Team.

„The A-Team” a fost inspirat de o femeie fără adăpost

Cele mai multe dintre piesele lui Ed se bazează pe experiențe din viața reală. The A-Team, în special, a fost inspirată de o femeie pe care a întâlnit-o în timpul unui concert la un centru pentru persoane fără adăpost – „Este povestea ei. Ei bine, cântecul în sine a fost scris tot despre povestea ei, așa că este vorba despre o femeie fără casă, dependentă de droguri”, a declarat Ed pentru Interview Magazine. De asemenea, Ed Sheeran a demonstrat că nu ai nevoie de un buget mare pentru un hit. Videoclipul pentru piesa sa din 2011 „The A Team” a fost realizat cu doar 20 de lire sterline! Această investiție a dat roade, piesa fiind vândută în peste 58.000 de exemplare în prima săptămână.

Ed Sheeran a dormit pe străzi

Înainte de ascensiunea sa spre faimă, Ed s-a luptat pentru a-și plăti chiria, ceea ce l-a determinat să doarmă pe străzi, în trenurile de metrou din Londra sau pe canapelele prietenilor săi. De fapt, el recunoaște că a dormit în fața Palatului Buckingham pentru câteva nopți. De aici s-a inspirat pentru cântecul său, Homeless.

Jamie Foxx l-a ajutat să-și lanseze cariera

În 2009, Ed a susținut peste 300 de concerte și show-uri live pentru a-și face loc în lumina reflectoarelor. Era 2010, când a fost în cele din urmă reperat la The Foxxhole de nimeni altul decât Jamie Foxx. Actorul a fost atât de impresionat de ceea ce a văzut, încât i-a oferit lui Ed studioului său de înregistrări din L.A., precum și un loc de dormit în casa lui din Hollywood.

Ed a declarat pentru Howard Stern: „La o lună după ce m-am dus acolo cu zero încredere, zburând în L.A. fără nimic și ajungând în casa uneia dintre cele mai mari vedete de cinema din lume, și înregistrând… în mintea mea am zis: «Trebuie să am ceva». Așa că, m-am întors în Anglia, aveam o baterie încărcată,… și am început să scot EP-uri independente, să fac turnee peste tot…”.

În afară de a scrie și a cânta muzică, hobby-ul preferat al lui Ed Sheeran este să se joace și să construiască Lego. Cântărețul a declarat în 2017 la Graham Norton Show că a cumpărat kitul „Lego Death Star” pentru a sărbători faptul că albumul său a ajuns pe primul loc. În plus, a mai povestit cum a luat un set Lego la o întâlnire și l-a construit în fața partenerei în timp ce discutau.

Ed are peste 50 de tatuaje

Ed ar putea fi cea mai tatuată celebritate, cu 60 până la 100 de tatuaje tatuate pe corp. Fiecare dintre tatuajele lui Ed Sheeran are o semnificație personală.

L-a lovit odată pe Justin Bieber

Ed a recunoscut că odată l-a lovit din greșeală pe Justin Bieber în cap cu o crosă de golf, în timp ce se afla în vacanță în Japonia. „Eram în Japonia. (…) Ne-am dus la un teren de golf, iar el s-a întins pe podea și și-a pus o minge de golf în gură și mi-a spus să o lovesc… L-am pocnit pe Justin Bieber chiar în obraz cu o crosă de golf.”

