Într-un mesaj postat pe grupul de Facebook Forum Grecia, care are peste 130.000 de membri, spune că a auzit că prețurile au explodat și roagă pe cineva care „a fost acum în Grecia” să „infirme sau să confirme”.

„Am mers în Grecia în ultimii 5 ani, pe insule, am avut doar mic dejun inclus, iar prânzul și cina le luam numai la taverne. Întotdeauna achitam undeva între 45 și 60 de euro la masă, 2 adulți și fiul (10-15 ani acum). Aici vorbim de aperitiv, fel tradițional, desert, o băutură. Aud zvonuri cum că, comparativ cu anii trecuți, preturile au explodat”, scrie în mesajul său românul.

Zeci de români i-au răspuns la întrebare. Unul a confirmat că sunt creșteri, însă nu o „explozie”.

„Probabil la cei 45-60 de euro pe care îi plăteați înainte o să mai adaugati încă 5-8 euro. Noi am plătit per familie cu 4 membri undeva între 50 și 70 de euro per masă. Mi se par mai decente scumpirile la ei vs România”, precizează acesta.

O turistă care a fost în Thassos în primele două săptămâni din această lună susține că prețurile sunt mai mari cam cu 15%-20% la taverne.

„Aperitivele sunt între 3 și 4 euro, felul 2 între 8,5 și 10 euro porția, berea 4 euro la 500 ml. Cea mai scumpă mi s-a părut benzina. La 1.06 am luat cu 2,29 euro litrul, iar la întoarcere, 2,42 euro. În insulă este 2,5 euro litrul. Și feribotul puțin mai scump. Două persoane, 12 zile am cheltuit 1.350 de euro. Anul trecut am cheltuit 1.000 de euro în 10 zile. Nu mi s-a părut nimic exagerat, doar puțin mai scump. Fructele, în schimb, le-am luat cu 5 euro kg. Uleiul de măsline, cam 7 euro litrul. Masa de prânz a fost în medie între 35 și 45 de euro două persoane, cu aperitive, bere și desert”.

Un alt turist, care spune că vine în mod regulat în Grecia, zice că „prețurile nu se compară cu cele din 2021/2020. Dacă acum 2-3 ani luai masa 4 persoane cu 50-60 € (inclusiv băuturi), acum două persoane ajung la 50 €”.

O turistă aflată în Creta transmite că este cam cu 25-30% mai scump ca anul trecut. „Masa de prânz de azi: două startere, două feluri principale, o bere, o cafea frape, două ouzo – 61,50 de euro”, detaliază aceasta.

„În jur de 40-60 de euro am dat în Thassos zilele astea pentru 2 adulți”, adaugă altă turistă. Altcineva susține că pe această insulă „fără 100 de euro nu mănânci”. Turista precizează că e vorba de doi adulți și dou copii de 5 și 7 ani.

”Suntem in Corfu -Agios Gordios în momentul de față. O cină pentru 2 persoane e undeva între 50-70 euro. Șenzlongurile pe plaja sunt 10 euro pentru 2 persoanse. Berea la market e între 1- 1.2 euro la 0.33. Micul dejun dacă nu îl ai la cazare îl poți lua în diferite locuri și costa 10 euro de persoană și e foarte bun”, mai spune altă turistă.

