Conform jurnalului lui Galland, acesta s-a întâlnit cu povestitorul și scriitorul Hanna Diyab, care călătorise din Alep (Siria) tocmai la Paris, în martie 1709. În iarna 1709-1710 a fost transcrisă povestea lui Aladin și inclusă în volumul „O mie și una de nopți”, varianta apărută în 1710, dar fără a se face vreo mențiune la Hanna Diyab. Nu se știe sigur, dar Hanna Diyab este considerat autorul inițial al mai multor povești, printre care Aladin, dar și a poveștii „Ali Baba and the Forty Thieves” („Ali Baba și cei 40 de hoți”).



Povestea aduce în prim plan pățaniile unui băiat sărac care, păcălit de un vrăjitor ce îi dă acestuia un inel magic, ajunge în posesia unei lămpi, tot magice și ea. Odată ce lampa este frecată, din ea iese un duh care trebuie să facă ce îi spune cel care ține în mână obiectul. Astfel, cu ajutorul lămpii, Aladin ajunge să fie bogat și puternic și se căsătorește cu prințesa Badroulbadour, fiica sultanului. Soția lui Aladin este, însă, păcălită de vrăjitor să îi dea lampa, iar eroul poveștii va trece prin alte peripeții până să ajungă pe tronul socrului său.



Faima lui Aladin a trecut dincolo de cărți



Aladin este unul dintre cele mai îndrăgite personaje, motiv pentru care este prezent nu doar în cărți, ci și în numeroase jocuri și filme. Încă din 1993, Disney’s Aladdin a fost un joc foarte apreciat și a avut mai multe reeditări.



Iar jocurile despre Aladin rămân populare și în zilele noastre, dar mai mult la cazinou online. „Aladdin and the Sorcerer”, lansat de compania Pragmatic Play, are o grafică superbă și o coloană sonoră ce ne trimite direct în lumea îndrăgitului personaj.



Un alt joc foarte apreciat, lansat în 2020 de compania Synot, este „Aladdin and the Golden Palace”, care a avut un impact pozitiv încă de la apariția din luna februarie. Și acesta are o grafică foarte bună, cu Aladin, Jasmine și lampa fermecată printre simboluri.



Cele mai cunoscute filme despre Aladin



În filmul de animație „The Adventures of Prince Achmed” (Aventurile prințului Achmed) apar primele mențiuni despre aventurile tânărului Aladin. Producția din 1926 este o combinație a poveștii lui Aladin și cea a prințului. În această variantă, prințesa dorită de Aladin este sora lui Achmed.



Dar cea mai cunoscută relatare a poveștii a fost lansată în 1992 de Walt Disney Feature Animation și este vorba despre lungmetrajul „Aladdin”. În această versiune, numele prințesei Badroulbadour, fiica sultanului, este schimbat în Jasmine, nume dat de studioul Disney. Compania a decis să schimbe numele prințesei după cel al actriței Jasmine Guy. Tot în această variantă două personaje din povestea orginală devin unul singur și așa apare Jafar.



De asemenea, duhul din lampă îndeplinește trei dorințe și în schimbul acestora cere să fie eliberat. O altă diferență este că inelul magic al lui Aladin este înlocuit în varianta Disney cu un covor magic, iar cel care ajunge să aibă un inel magic este Jafar, care îl foloșeste pentru a-l găsi pe eroul poveștii.



În 1994 apare filmul „The Return of Jafar” („Întoarcerea lui Jafar”), o continuare a celui lansat în 1992 de Walt Disney. Apoi, în 1996 este lansată o altă continuare și ultima: „Aladdin and the King of Thieves” („Aladdin și regele hoților”).



În 2019, Walt Disney Pictures a produs filmul „Aladdin”, regizat de Guy Ritchie, pe baza unui scenariu făcut împreună cu John August, și care a fost un succes la nivel mondial. Producția este o readaptare a filmului Disney din 1992. În film, joacă Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen și Numan Acar. Pelicula a fost lansată pe 24 mai 2019 și a avut încasări de un miliard de dolari în întreaga lume.



