(Publicitate) Cum te poate ajuta o firmă de mutări mobilă în procesul de renovare a locuinței?

Fii sigur că există ajutor specializat la care poți apela, fără să te coste o avere. Totodată există și mai multe variante, soluții personalizate în funcție de nevoile și dorințele tale. Probabil ai auzit de celebrele firme de mutări din Japonia sau SUA care îți împachetează fiecare lucru în parte și ți-l duce în noua casă. Există și varianta asta, dacă de ea ai nevoie, dar să presupunem că vrei să faci singur majoritatea lucrurilor și nu te muți încă. Cu toate astea poți apela cu încredere la Hauler Relocation, o firmă de mutări pentru soluții la tine acasă. În funcție de buget, gradul de individualitate pe care ți-l dorești și efortul care te așteaptă, e bine să ții cont de următoarele posibile rezolvări:



Firma de mutări mobilă se ocupă de tot (demontaj, mutare, livrare înapoi)

Varianta cea mai des întâlnită ar fi să vorbești direct cu reprezentanții unei firme de mutări mobilă care oferă servicii complexe și complete și te scapă de toate grijile care ar putea apărea. Ei pot veni la tine acasă și să facă totul în locul tău. Îți demontează mobila, o împachetează bine, o încarcă în siguranță în dubele firmei, o depozitează uneori și gratuit la ei în spațiu dacă ai nevoie și ți-o aduc înapoi când ai terminat cu renovarea. Astfel vei avea destul loc să faci toate lucrările necesare fără să te împiedici de mobilă și fără să riști să o avariezi (pe ea sau pe tine) în vreun fel. Poți să îți dedici toată atenția culorii care s-ar potrivi mai bine în dormitor sau parchetului din sufragerie fără să mai ai obstacole reale la tot pasul.



2. Liftvan la tine în curte

O variantă pe placul multor clienți ar fi să păstreze toată mobila cât mai aproape și să aibă o abordare mai personală a procesului. Aceștia ar fi oamenii care preferă să-și acceseze obiectele depozitate cât de des au nevoie și să lucreze în ritmul propriu. În cazul în care spațiul din curtea ta permite, firma de mutări mobilă poate livra pentru câteva zile un container generos de mare și trainic, din lemn, lung de 5m și lat de 3,5m, înalt și adânc de 2m pe care să-l folosești cum consideri mai util. Poți să pui doar o parte din mobilă în cazul în care zugrăvești camerele pe rând sau toată mobila care te încurcă și nu mai are loc în casă. Ți-ai pune planul în aplicare exact așa cum l-ai gândit și poți să iei deciziile cele mai bune pentru casa ta. Avantajul acestei metode este că tu ai cheia de la lacătul atașat și știi sigur că nimeni nu poate avea acces în afară de tine.



3. Liftvan în depozit

Dacă nu vrei să îți ocupe loc în curte sau să-ți strice iarba, poți păstra cheia și să lași depozitarea pe mâna specialiștilor. Va trebui să te ocupi tu de împachetat sau să ajungi la o înțelegere cu firma de mutări mobilă, dar vei primi cadou materiale de împachetat partea firmei. Cu toate cheltuielile pe care le ai sunt binevenite niște materiale amortizante de bună calitate ca să eviți zgârieturile de pe mobilă. Astfel Hauler doar transportă lucrurile și depozitează containerul ca să nu te mai încurce deloc.



4. Self storage

Adică tot apelezi la un serviciu extern, dar nu te întâlnești cu nimeni și te ocupi singur de tot. S-ar putea să ai nevoie să împrumuți sau să închiriezi o mașină specială, cu capacitate mai mare, în funcție de unde e amplasat depozitul și de obiectele pe care vrei să le muți temporar. Poți alege să muți lucruri mai mari și grele ca să ai cutiile mai mici la îndemână sau invers. Ca în celebrul Storage Wars, ai acces la un spațiu de depozitare și îți poți duce obiectele aproape când vrei. Nu uita totuși să-ți notezi datele importante: programul, termenul de închiriere, data scadentă a plății, taxe extra sau posibile penalizări.



5. Do it yourself

Celebrul #DIY (fă tu singur) care a cucerit paginile de Instagram și Pinterest este una dintre variantele la care poți apela și tu, iar în cazul acesta se traduce întocmai. Dacă nu vrei să implici o firmă anume poți apela la cei mai de încredere apropiați sau vecini și să-i rogi să te ajute pe o perioadă scurtă de timp. Nu numai pe timp de pandemie e recomandat să fii atent la aranjamentele pe care le faci, dar acum și mai mult poate te gândești de două ori ce presupune soluția asta. Ideea este de departe cea mai potrivită pentru un buget redus, dar implică mai mult efort și poate dura mai mult decât dacă ai apela la ajutor profesionist.



Sfaturi generale // Tips & Tricks



La finalul zilei de planificare e important să știi în linii mari ce îți dorești și în funcție de asta să iei decizii în mod etapizat. Poate te ajută următoarele sfaturi:



Fă liste cu lucrurile care pe care vrei să le depozitezi și ține listele ca evidență cât mai detaliată pentru a ști pe unde se află tot ce scoți din casă

cu lucrurile care pe care vrei să le depozitezi și ține listele ca evidență cât mai detaliată pentru a ști pe unde se află tot ce scoți din casă Consultă oameni specializați cu experiență vastă în domeniul mutărilor

Folosește cutii de diferite dimensiuni și nu le umple doar cu lucruri grele

Împachetează atent corpurile de mobilier, în special pe cele cu colțuri ascuțite

Pune etichete de o singură culoare pe obiectele care aparțin aceluiași loc (și etichetează cu altă culoare alt spațiu)

Etichetează cutiile cu obiecte mai mici în funcție de categorii de proveniență sau utilitate (ex: unelte, obiecte bucătărie, cărți din sufragerie, cărți din camera copilului, alimente neperisabile, etc.)

Depozitează lucrurile de care nu ai nevoie foarte des mai primele adică mai în spate și pe cele mai “populare” mai în față, adică ultimele

Organizează-ți spațiul astfel încât să îți fie accesibil și lasă-ți loc să te miști

