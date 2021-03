(Publicitate) Gama de anvelope de vară Davanti – alegerea ta pentru aceasta vară

Gama de anvelope de vară Davanti, disponibilă în 2021, include 7 modele: DX240, DX390, DX440, DX640, DX740 și All Terrain, Terratoura A/T.



Anvelopa de vară Davanti DX240 a fost concepută pentru autoturisme din clasele mică și compactă și este disponibilă în două dimensiuni, pe 13 și 14 inch. DX240 se remarcă prin confortul oferit șoferului având un zgomot redus la rulare, un consum eficient de combustibil și aderență excepțională pe carosabil umed și uscat, oferind o tracțiune optimă atât în viraje cât și în linie dreaptă.



Pentru confortul și siguranța familiei tale poți alege anvelopa de vară Davanti DX390 dezvoltată pentru modele din clasa medie și care este disponibilă în dimensiuni între 14 și 19 inch. Și această anvelopă se remarcă prin performanțele excelente pe carosabil umed și uscat, un zgomot redus la rulare și o eficiență sporită în ceea ce privește consumul de combustibil. Davanti a anunţat că a primit prestigioasă şi foarte apreciată certificare de marca TÜV SÜD pentru gama de anvelope Davanti DX390.



Pentru sectorul de vehicule comerciale, specialiștii de la Anvelope.ro recomandă anvelopa de vară Davanti DX440. Este o anvelopă versatilă care se comportă foarte bine atât în traficul urban și extra-urban, dar și pe terenuri mai dificile, răspunzând astfel nevoilor unei game variate de utilizatori. În plus, DX440 este o anvelopă rezistentă la uzură, comportându-se excelent și atunci când mașina este încărcată la capacitate maximă, fără niciun compromis în ceea ce privește manevrabilitatea și confortul.



Anvelopa de vară ultra high performance Davanti DX640 este proiectată pentru modele din clasele sedan, limuzină, crossover și SUV, fiind disponibilă în dimensiuni între 16 și 22 de inch. Cu un design inovator al benzii de rulare și o compoziție specială de cauciuc îmbunătățit cu siliciu, anvelopa DX640 oferă performanțe remarcabile atât în ceea ce privește aderența pe ud și uscat, cât și în ceea ce privește tracțiunea, manevrabilitatea, frânarea și zgomotul la rulare, devansând frecvent alte mărci prestigioase în testele comparative.



Pentru a maximiza performanțele modelului tău din clasa crossover sau SUV, specialiștii Anvelope.ro îți recomandă anvelopa de vară Davanti DX740. Indiferent că rulezi în oraș, în afara orașului sau pe drumuri de munte, anvelopa DX740, disponibilă la dimensiunile de 16, 17 și 18 inch, îți asigură o rulare confortabilă și silențioasă având performanțe optime pe asfalt uscat și ud, dar și în condiții de noroi și teren accidentat.



Pentru cei pasionați de aventură și de ieșiri off-road, Davanti a dezvoltat anvelopa Terratoura A/T care este potrivită pentru orice vreme și pe orice tip de teren. Terratoura A/T vine cu performanțe de top pe acest segment în ceea ce privește tracțiunea și controlul, plus că au și certifficarea Three-Peak Mountain Snowflake pentru utilizarea pe timp de iarnă. Testată independent la IDIADA în Spania, Test World în Finlanda și Millbrook în Marea Britanie, Terratoura este anvelopa extremă pentru împătimiții off-road.

Apelează la specialiștii de la Anvelope.ro, importatorul exclusiv al anvelopelor Davanti în România, pentru a te ajuta să alegeți impreună modelul în funcție de nevoile tale. Există o anvelopă de vară sau Davanti pentru călătoria ta!



