Lifestyle (Publicitate) Huse pentru Samsung Galaxy S20 Ultra frumoase și fiabile De Petre Dobrescu, . Ultimul update Vineri, 05 februarie 2021, 11:53

Samsung Galaxy S20 Ultra este un smartphone excelent cu toate funcțiile importante. Smartphone-ul este echipat cu un ecran de 6,7 inch și are o rezoluție de 1440 x 3040 pixeli. În plus, acest dispozitiv rulează pe sistemul de operare Android 10.0 și are o baterie puternică. Pentru a-ți proteja smartphone-ul cât mai bine posibil, utilizează o husă pentru Samsung Galaxy S20 Ultra. La BitCase.ro vei găsi o selecție largă de huse pentru Samsung Galaxy S20 Ultra și întotdeauna va fi ceva personal pentru tine.