În secolul vitezei și tehnologiei, majoritatea activităților de la muncă din timpul zilei se realizează de pe un scaun, așadar este esențial ca acesta să aibă un design cât mai comod și corespunzător când vine vorba despre sănătatea spatelui, implicit a coloanei vertebrale. Piața de profil oferă sute de modele de scaune directoriale, însă este posibil ca multe dintre ele să nu fie potrivite pentru cerințele și nevoile tale, iar alegerea unui tip de scaun perfect se poate dovedi destul de dificilă.



De aceea, îți prezentăm în continuare câteva modele/tipuri de scaune directoriale extrem de apreciate de către utilizatori, pe care le poți găsi la prețuri avantajoase și accesibile.



Scaun directorial din piele ecologică

Scaunele fabricate din piele ecologică sunt unele dintre cele mai populare când vine vorba despre alegerea elementelor pentru un birou directorial. Sunt produse extrem de accesibile din punct de vedere financiar, pentru că materialul în sine are un cost redus, având în același timp un efect pozitiv asupra mediului.



Pielea ecologică/sintetică are și alte avantaje datorită cărora este unul dintre cele mai utilizate materiale nu doar pentru tapițeria scaunelor, ci și în industria auto, marochinărie, încălțăminte, etc. Printre cele mai importante se numără: aspectul elegant, posibilitățile de finisare, varietatea foarte mare de culori, întreținerea ușoară și maleabilitatea. Din păcate, are și un dezavantaj: nu este foarte rezistentă.



Scaun directorial de birou cu masaj

Acest tip de scaun duce confortul în timpul orelor de lucru la un cu totul alt nivel datorită sistemului de masaj încorporat. Deși există nenumărate modele, principiul de funcționare este aproape același, cu mici diferențe. Poate efectua mai multe tipuri de masaje, iar efectul este similar cu cel realizat de un terapeut. Un astfel de scaun poate fi o investiție rentabilă pe termen lung și mai economică, pentru că pot înlocui, într-o oarecare măsură, ședințele de masaj.



Masajul ajută la calmarea mușchilor, îmbunătățește circulația sângelui și ameliorează atât durerile de spate, cât și încordarea musculară. Există și minusuri. De exemplu, un scaun directorial cu masaj este destul de voluminos, iar în timp buretele se va uza din cauza vibrațiilor, existând astfel riscul ca masajul să nu mai fie la fel de plăcut ca la început.



Scaun de birou din piele naturală

Specialiștii în domeniu consideră totuși că cea mai bună opțiune când vine vorba despre scaunul directorial rămâne cel din piele naturală. De ce? În primul rând, pentru că poți găsi un astfel de scaun directorial la preț avantajos pe piața de profil și, chiar dacă este mai costisitor decât cele prezentate mai sus, are mai multe avantaje.



De exemplu, când vine vorba despre rezistență și durabilitate în timp, acest material este net superior față de oricare altul. Pielea naturală este biodegradabilă, iar dacă se întreține în mod corespunzător poate rezista chiar și până la zece ani, ceea ce înseamnă că investiția inițială se va amortiza din plin.



În concluzie, pentru a fi sigur că întregul tău corp se bucură zilnic de o postură corectă, ar fi indicat să optezi pentru achiziționarea unui scaun de calitate, rezistent, special creat pentru a-ți asigura confortul atât de necesar în zilele lungi de muncă.



