România, în centrul atenției la Frankfurt 2028

Directorul Juergen Boos a subliniat importanța acestui statut, afirmând că România „va fi cu adevărat în centrul atenției”.

El a menționat că relațiile culturale dintre România și Germania au o îndelungată tradiție, subliniind că „acum 145 de ani au fost stabilite relații diplomatice între România și Germania. De atunci, legături culturale strânse au crescut prin germeni de literatură, prin traduceri, prin schimburi vii. Astăzi continuăm să scriem o poveste împreună. Literatura clasică este prezentă de mult timp în Europa, susținută de o literatură contemporană puternică”.

Boos a adăugat că pregătirea pentru acest eveniment va presupune „un proces comun în următorii trei ani”.

„Vor fi produse noi traduceri, editorii vor călători și vor stabili noi contacte, iar proiectele germano-române vor fi realizate pas cu pas. Literatura română va deveni și mai vizibilă în Germania și la nivel internațional”, a declarat acesta.

Oportunitate majoră pentru România

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a declarat că participarea României în calitate de țară invitată de onoare reprezintă „o oportunitate majoră de a consolida imaginea literaturii române și de a o face vizibilă la nivel mondial”.

El a subliniat că „târgul de carte de la Frankfurt este cel mai important eveniment de profil din lume, fiind, totodată, un spațiu în care se construiesc direcții, se creează legături durabile și se decide circulația internațională a ideilor”.

Demeter a evidențiat că România își va prezenta la Frankfurt nu doar literatura, ci și alte domenii culturale în care artiștii români au excelat la nivel internațional, precum cinematografia, teatrul, dansul contemporan, muzica, artele vizuale, patrimoniul natural, turismul ecologic și gastronomia.

„România vine la Frankfurt cu o cultură vie, complexă și deschisă dialogului. Iar acesta este, în fond, cel mai bun argument”, a concluzionat ministrul Culturii.

Pregătiri pentru un eveniment cultural de amploare

Potrivit Agerpres, participarea României la acest eveniment de talie mondială a fost stabilită ca prioritate strategică națională prin Memorandumul inițiat de Ministerul Culturii și aprobat de Guvern pe 22 ianuarie 2026. A fost creat un Comitet Interministerial pentru coordonarea acestui proiect, iar prima reuniune a avut loc miercuri, confirmând angajamentul instituțiilor implicate.

Prin statutul de Țară Invitată de Onoare, România va gestiona un pavilion cu o suprafață de aproximativ 1.500-2.000 mp. Acest eveniment nu doar că va pune în lumină literatura română, ci și alte domenii creative, precum tehnologia, arhitectura, designul, muzica, filmul și inovația. Astfel, cultura română devine un instrument strategic de promovare internațională.

Frankfurt, o platformă globală pentru cultură și afaceri

Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, cu o tradiție de peste 500 de ani, este considerat cel mai important eveniment de profil la nivel global, fiind „o piață primară pentru tranzacționarea drepturilor de autor”.

Din 1976, târgul oferă anual o platformă unei Țări Invitate de Onoare pentru a-și prezenta literatura și cultura prin expoziții și evenimente. În 2025, târgul a atras peste 118.500 de profesioniști din 103 țări, 4.350 de expozanți și 120.000 de vizitatori.

Programul include traduceri din limba țării invitate în limba germană și alte limbi, stimulând editorii internaționali să publice lucrări din acea regiune. Evenimentul promovează astfel comerțul internațional cu drepturi de autor și sprijină circulația globală a literaturii.

O istorie culturală comună cu Germania

România și Germania împart o bogată tradiție culturală, amplificată prin relații diplomatice stabilite încă din 1883.

Juergen Boos a evidențiat legăturile strânse cu lumea germanofonă, amintind contribuțiile scriitoarei Herta Muller, ale comunităților germano-maghiare, dar și ale literaturii din Republica Moldova.

Ministrul Culturii a susținut că multiculturalitatea este un atu major pentru România la Frankfurt, menționând colaborările regionale cu scriitori și editori din Europa Centrală și de Sud-Est, inclusiv Albania, Grecia și Ungaria.

Spre 2028, cu experiența Leipzig 2018

România are deja experiența unui astfel de eveniment, fiind țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Leipzig în 2018. Programul organizat atunci de Ministerul Culturii a fost considerat un succes de către gazdele germane și presa internațională.

„Experiența acumulată atunci este un punct solid de plecare”, a punctat ministrul Demeter, subliniind că pregătirile pentru 2028 vor fi abordate „cu seriozitate, deschidere și respect față de partenerii noștri”.

România, pe harta culturală a Europei

Participarea la Târgul de la Frankfurt din 2028 reprezintă o oportunitate unică pentru promovarea internațională a culturii române.

Acest eveniment este văzut ca un mijloc de a consolida relațiile bilaterale cu Germania, principalul partener comercial și investitor al României, dar și ca un vector de diplomație culturală.

În 2026, Cehia va fi țară invitată de onoare la Frankfurt, urmată de Chile în 2027. România se pregătește astfel să își aducă contribuția unică pe scena culturală globală.

