Asta face să se creeze numeroase confuzii în rândul copiilor, dar și adulților, însă, prin acordarea unei atenții cuvenite detaliilor, dar și prin exerciții constante putem să ne îmbunătățim în permanență abilitățile lingvisticem, ceea ce ne va ajuta să evităm greșelile de scriere. Pronunția și scrierea corectă a cuvintelor sunt adeseori încălcate mai ales din cauză că nu sunt cunoscute regulile ortografice. Vocabularul limbii române conține o mulțime de cuvinte care prezintă neconcordanțe între formă și pronunție și care pun în dificultate mulți vorbitori nativi.

Prin urmare, este important să acordăm o atenție deosebită modului în care scriem aceste cuvinte, iar un exemplu frecvent de eroare de scriere este confuzia care se face între „slab pregătiți” și „slabi pregătiți”. Puțini sunt cei care pot face distincție între cele două forme, motiv pentru care ne-am propus ca în acest articol să clarificăm care este varianta corectă și să oferim explicațiile ortografice pentru confuzia care se face în jurul acestei sintagme.

Importanța de a scrie corect gramatical

Așa cum am precizat, scrisul este una dintre principalele modalități de comunicare prin care ne putem exprima idei, opțiuni, propuneri sau diverse solicitări. În momentul de față ne exprimăm în scris mai mult decât, poate, am făcut-o vreodată pentru că scrisul a devenit principalul nostru mijloc de a obține informații și de a interacționa și de a ne conecta cu semenii noștri, indiferent de limba pe care o folosim. Din acest motiv, este esențial să scriem corect gramatical pentru că numai așa putem să transmitem un mesaj clar și coerent.

Recomandări Cristi Burci a încercat fără succes să ridice sechestrul pe 35 de milioane de euro în Dosarul Romvag. Instanța: „Presupusele sume de bani spălate se situează la valori foarte ridicate”

De asemenea, îmbunătățirea abilităților de comunicare în scris ne permite să interacționăm corect și eficient cu cei din jurul nostru. O redactare corect din punct de vedere gramatical demonstrează și competență în utilizarea limbii și poate să contribuie la crearea unei impresii pozitive asupra autorului, după cum susțin experții în lingvistică de la Arizona University.

În același timp, trebuie să precizăm că scrierea corectă este extrem de importantă și pentru că, de multe ori, înainte de a ne întâlni față în față, oamenii citesc ceea ce le scriem, fie că este vorba despre un mesaj de tip text, un e-mail, un CV sau o scrisoare de intenție. În acest fel, erorile de redactare sau ideile dezorganizate și incomplete pe care le expunem în textele pe care le scriem i-ar putea face pe cei care le citesc să-și ridice niște semne de întrebare în privința inteligenței, dar și în privința caracterului nostru. Spunem asta dentru că, în cazul în care cel care ne citește textul nu va înțelege pe deplin sau nu va identifica exact preferințele sau nevoile noastre, este puțin probabil să ne îndeplinească cererea respectivă.

Abilitățile lingvistice trebuie îmbunătățite în permanență

Recomandări ANALIZĂ. De ce evită candidații la Primăria București dezbaterile electorale. Pe cine încurcă și pe cine ajută confruntările directe

Este important de știut că, în limba română, există o mulțime de cuvinte care au forme asemănătoare, însă cu sensuri și utilizări diferite. Această particularitate a limbii pe care o vorbim poate să fie o adevărată provocare atât pentru cei care o învață, cât și pentru vorbitorii nativi. Capacitatea de a scrie corect reprezintă un detaliu clar în ceea ce privește cunoașterea regulilor de ortografie în limba română. Acest principiu devine foarte important atunci când vine vorba despre scrierea unor cuvinte care generează anumite dificultăți din cauza faptului că între forma scrisă și pronunție, există o oarecare discrepanță.

Din păcate, în ultimii ani, se observă o creștere nedorită a numărului celor care întâmpină reale dificultăți în redactarea textelor simple, ceea ce conduce la apariția unor erori frecvente și involuntare. Un exemplu destul de des întâlnit este confuzia care se face între formele „slab pregătiți” și „slabi pregătiți”. Sunt destui cei care cunosc forma corectă din punct de vedere gramatical, în timp ce alții greșesc pentru simplul fapt că nu au cunoștințe suficiente referitoare la regulile de scriere de bază ori pur și simplu din cauza lipsei de informații despre originile cuvintelor de acest gen.

Recomandări Putin sprijină planul de pace al Chinei pentru Ucraina și spune că Beijingul înţelege „cu adevărat” conflictul

De aceea, experții în lingvistică recomandă să ne îmbunătățim în permanență competențele lingvistice, iar pentru asta avem la dispoziție numeroase resurse. Și aici ne referim la dicționarele online, cărțile de gramatică și cursurile specializate, care ne pot ajuta să ne perfecționăm abilitățile lingvistice.

Greșelile de scriere, erori de moment sau „obișnuință”?

Se spune că a greși este o trăsătură umană, iar erorile de scriere sunt o realitate cu care ne confruntăm cu toții. Practic, screrea greșită este acceptată, însă, bineînțeles, doar până la un anumit punct deoarece, dacă devine o obișnuință, este clar că nu mai este vorba doar despre o eroare nevinovată. Suntem siguri că s-a întâmplat cu oricare dintre noi măcar o dată în viață să apăsăm greșit o tastă la smartphone sau la laptop, să facem confuzie între un omofon sau pur și simplu să uităm pe moment cum se scrie corect un cuvânt. În acest caz, greșelile de scriere pot să reprezinte un obstacol în exprimarea în scris a propriilor gânduri, emoții sau experiențe personale. Cu toate că unii cititori pot fi mai indulgenți și trec cu vederea unele erori de scriere, dacă acestea se vor repeta la nesfârșit, chiar și ei vor începe să pună la îndoială credibilitatea ta sau a organizației din care faci parte, informează site-ul Hudson Fusion. Acest lucru este valabil în orice limbă, deci și în română.

Din ce cauză se scriu greșit cuvintele simple

Vocabularul limbii române include cuvinte care sunt utilizate frecvent în scris și în vorbire. Cu toate acestea, ele pot fi uneori dificil de scris sau de pronunțat pentru mulți dintre vorbitorii nativi. Una dintre cauzele pentru care unii oameni fac astfel de greșeli ar putea fi utilizarea excesivă a dispozitivelor inteligente, cum ar fi telefonul mobil, tableta sau chiar laptopul. Aceste device-uri facilitează redactarea rapidă a textelor, însă, totodată, îi pot determina pe unii să comită erori de scriere sau de punctuație nepermise, mai ales dacă folosesc cuvinte mai complexe. Acest lucru se întâmplă fie din cauză că se grăbesc, fie din neglijență ori pur și simplu din cauza faptului că nu cunosc noțiunile de bază în materie de scriere în limba română. Chiar dacă sunt instrumente esențiale, indispensabile în viața de zi cu zi, smartphone-urile sunt folosite pentru transmiterea de mesaje de tip text sau de e-mailuri, pentru conversații pe platformele sociale sau pe aplicații de chat ori pentru diverse postări în social-media. În aceste condiții, multe persoane par că aproape au uitat să scrie de mână și, de asemenea, nici nu respectă regulile de scriere și de punctuație de bază. În limba română există cuvinte lungi și complicate, precum „gastropiloroduodenojejunostomie” sau „diclordifeniltriclormetan”, care într-adevăr pot ridica reale probleme la scriere. Cu toate acestea, există cuvinte sau sintagme mult mai simple, cum ar fi „slab pregătiți” sau „slabi pregătiți”, care ar trebui să fie scrise și pronunțate corect.

Cum este corect: „slab pregătiți” sau „slabi pregătiți”?

Una dintre greșelile de scriere pe care le întâlnim adeseori în limba română constă în alipirea a două cuvinte care se folosesc în această formă pentru a descrie o persoană ori o situație de fapt. un astfel de exemplu este sintagma despre care vorbim în acest articol și care face parte din categoria celor mai neprietenoase din vocabularul limbii române. Asta din cauză că atât forma la singular, cât și cea la plural apar adeseori în scrierea curentă, motiv pentru care mulți își pun întrebarea care este forma corectă: „slab pregătiți” sau „slabi pregătiți”?

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, una dintre definițiile cuvântului „slab” se referă la un om „care este puțin pregătit, nepregătit sau puțin înzestrat pentru…”. Pentru a evita orice dubiu, gândește-te la „Ele sunt slab pregătite” vs „Ele sunt slabe pregătite” sau la „Ea este slab pregătită” vs „Ea este slabă pregătită”, potrivit site-ului Diacritica. Așadar, unica formă corectă și acceptată în limba română este, la plural, „slab pregătiți”. Dacă am folosi forma „slabi pregătiți” ar fi ca și cum am spune „Ei sunt proşti pregătiţi” în loc de „Ei sunt prost pregătiţi”, așa cum este corect. Iată două exemple de propoziții cu sintagma „slab pregătiți”:

Elevii au fost slab pregătiți pentru examenul de bacalaureat.

Deputații au spus că suntem slab pregătiți în caz de dezastre naturale.

Lucrătorii mai slab pregătiți vor fi primele victime ale acestei schimbări.

Alte cuvinte românești care se scriu greșit

Binevenit este doar unul dintre numeroasele cuvinte care le dau multor români mari bătăi de cap în ceea ce privește scrierea corectă. Mai jos prezentăm o listă cu câteva cuvinte care sunt scrise greșit:

binevenit – deși, inițial, în DOOM2, forma corectă era „bine-venit”, din 2021, unica variantă acceptată în limba română este „binevenit”, adică fără cratimă.

ghips­ – aparent, acest cuvânt ar putea avea ca formă corectă „gips”, însîă unica variantă corectă acceptată este „ghips”, aceasta fiind menționată atât în Dicționarul Explicativ al Limbii Române (Dex), cât și în DOOM.

țigară – scrierea corectă a acestui cuvânt este cea în care la sfârșit apare litera „ă”, dar, cu toate acestea, unele persoane îl scriu greșit și folosesc forma țigare din cauză că pronunță greșit, și anume cu litera „e” la sfârșit.

să aibă – aceasta este forma corectă a verbului a avea pentru modul conjunctiv, persoana a III-a, singular și plural.

plajă – aceasta este forma corectă a cuvântului la singular, deși unii folosesc forma plaje.

însăşi/însuși – acestea sunt formele corecte la feminin (ea însăși) și, respectiv, la masculin (el însuşi).

grijă – aceasta este forma corectă, însă unii folosesc greșit forma grije.

repercusiune – aceasta este forma corectă a cuvântului, însă foarte mulți dintre vorbitorii de limba română folosesc forma greşită, și anume repercursiune).

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News