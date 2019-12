Churchill a avut o copilărie complicată, din cauză că părinții l-au neglijat, însă a găsit suficientă afecțiune la doamna Everest, guvernanta care avea grijă de el. Din cauza rezultatelor academice slabe pe care le-a obținut la Harrow School, tatăl său a decis că trebuia să primească o educație militară, mai strictă. Tânărul a trebuit să se prezinte de trei ori la examenul de admitere pentru Royal Military College, dar odată ce a fost acceptat, a luat acea experiență foarte în serios. Nu e de mirare că a absolvit pe locul 20 din 130 de studenți.

În 1895, în același an în care a murit tatăl său, Churchill s-a înrolat în regimentul de husari al armatei britanice și a fost trimis ca reporter să culeagă informații despre războiul cubanez de independență pentru un ziar din Londra. În anul următor, regimentul său a fost detașat în India și el a îndeplinit misiuni ca soldat și, de asemenea, ca jurnalist în nord-vestul țării.

La întoarcerea sa, în 1898, a publicat o carte cu reportajele sale, intitulată The Story of the Malakand Field Force („Forțele terestre de la Malakand“), care a primit laude. A început astfel o carieră de scriitor, pe care avea să o reia în diferite momente ale vieții sale. Doi ani mai târziu, a publicat singurul său roman, intitulat Savrola, și s-a alăturat unei expediții în Egipt, îndeplinind un dublu rol: de militar și de corespondent de presă. Cartea The River War („Războiul de pe Nil“) a descris perfect acea campanie.

