Previziuni astrologice pentru perioada 7 – 13 aprilie 2018. Săptămână fără evenimente astrologice majore.

Berbec

Între 7 și 9 aprilie dimineața, continuă să se manifeste preocupările mai vechi legate de imagine publică, autoritate sau dificultăți de adaptare la o condiție socio-profesională care nu este deloc comod pentru ei și pe care o acceptă cu mare dificultate. Unele persoane pot trece prin situații care presupun sacrificii legate de condiția lor publică. Între 9 aprilie, după ora 09:50, și 11 aprilie seara, întorsături de situație în relațiile cu niște cunoscuți: de unii, Berbecii se pot apropia sau, dimpotrivă, se pot despărți. Evenimente bizare sau informații ieșite din comun care privesc relația lor cu unii prieteni. Între 11 aprilie, după ora 20:40, și 13 aprilie, nativii vor trăi mai calm; ei vor fi mai împăcați, mai domoli în reacții sau, chiar, nici nu vor mai dori să se implice în activitățile care îi suprasolicită, îi enervează, nu le dau satisfacție. Etapă necesară a odihnei și al meditației. Rămân active toate premizele astrale instaurate în ultimele două-trei săptămâni care controlează casele I, VIII, X, XII. De asemeni, întreaga perioadă vor crea destule dizarmonii interioare sau exterioare generate de douăsprezece și, la un moment dat, cincisprezece, cuadraturi create de planete din Berbec și di din Capricorn, punând mereu, în prim–plan ul atenției lor, probleme existențiale și de evoluție profesionale sau de maturizare și succes social. Mercur își continuă tranzitul retrograd prin Berbec, creând situații șubrede pentru discuții, dialoguri, conversații banale sau prezențe publice în cadrul cărora nativii fac declarații, expuneri științifice ori susțin un proiect. Disfuncții financiare, materiale, risc de evaluări greșite sau de înșelătorii cărora berbecii fascinați de un potențial câștig le pot cădea victime. Posibile situații surprinzătoare care au capacitatea de a instala o cotitură existențială.

Taur

Între 7 și 9 aprilie dimineața, contradicții interioare cu privire la chestiuni esențiale de viață. Multe schimbările din ultima vreme le impun acestor nativi să-și revizuiască impresiile, încrederea sau atașamentele. Unele se se vor dovedi depășite, altele, la o analiză atentă, se va constata că sunt o sursă de erori. Astfel că vor trebui să se repoziționeze față de ele ori să elimine din câmpul lor de atenție. Nevoie majoră de stabilitate mentală, de idei sigure, de eliminare a îndoielilor. Între 9 aprilie, după ora 09:50, și 11 aprilie seara, cariera trece prin clipe de suspans. Tot felul de ipostaze critice au darul de a-i pune de gânduri ori de a lua măsuri pentru a nu se mai repeta doar că, unele pot generate de parteneri care numai de asta se țin și atunci ei vor fi nevoiți să intervină în acest sector. Între 11 aprilie, după ora 20:40, și 13 aprilie, dorință de a se relaxa alături de prieteni, de a se împăca cu unii dintre ei, de a face un schimb de impresii ori de a se dedica împreună unor activități culturale, umanitare, religioase, educative ori de divertisment. Venus se va afla în casa I a personalității și de acolo își exercită efectul benefic asupra nativilor, în măsura în care îi va permite Jupiter, care se află în opoziție și-i atenuează forța de impact. Se păstrează marcajul destul de obositor al celor trei planete ce traversează casa a XII-a dându-le Taurilor stări de nervozitate, agitație mentală, insomnie și mici răbufniri temperamente. Atenție, chiar dacă în țara noastră vor urma zile libere de sărbătoare, la tot ceea ce ține de relațiile parteneriale, contractuale sau de natură juridică și procesuală. Acest context astral poate viza, relațiile de afaceri sau contractele ori procesele sau relațiile conjugale. Risc de păcăleli, înșelătorii, minciuni, abuzuri sau presiuni morale.

Gemeni

Între 7 și 9 aprilie dimineața, preocupări materiale mai ales pe fondul unor blocaje sau conflicte care indică și un grad de neputință sau de limitare a capacității lor de acțiune. Moment când vor putea trage concluzii pline de amărăciune sau când pot lua în calcul ipoteza unei pierderi sau al unui eșec. Între 11 aprilie, după ora 20:40, și 13 aprilie, pentru cei care desfășoară activități cu publicul (avocați, profesori, ziariști, oameni politici, artiști) se conturează o etapă bună, favorabilă ca imagine, aceștia pot avea succes, se pot bucura de încredere, de simpatie. Alții pot primi aplauze, felicitări, distincții, manifestări de recunoștință și prețuire publică. Continuă să fie active tranzitele planetelor prin Berbec care vor da o dinamică aparte relațiilor de prietenie, fapt pozitiv, dar care poate stârni controverse, mici/mari dispute, ieșiri ciudate, reacții bruște și disproporționate sau profund subiective. Total neindicată implicarea bănească sau amestecul prieteniei cu afacerile. Nu intrați în „combinații” cu prietenii oricât de verificate ar fi relațiile cu aceștia dacă la mijloc este vorba de bani, secundar, și de un patrimoniu material sau de posesiuni imobiliare și/sau funciare, în principal. Discrete tulburări endocrine, cu posibilă afectare limfatică și ganglionară, mai ales dacă se asociază cu o infecție. Mercur, Guvernatorul gemenilor, se va afla în continuare în tranzit prin zodia Berbecului, în mișcare aparent retrogradă, și nu le va fi un consilier. De aceea, nativii vor fi obligați să-și supravegheze vocabularul, stilul de a vorbi, comportamentul dar mai ales ideile pe care vor dori să le pună în aplicare. Teoretic, nu e un moment bun pentru nici o inițiativă. Stres sau îngrijorare legată de locul de muncă (șicane, invidii, dușmănii, etc.).

Rac

Între 7 și 9 aprilie dimineața, relațiile parteneriale evoluează sub povara aspectelor disonante din casa a VII-a, unde se pot identifica situații complicate prin imposibilitatea nativilor de a limpezi lucrurile, de a avea inițiative menite să simplifice evoluția unor conflicte. Context delicat pentru evoluția unor procese sau al unor relații care presupun o acțiune în instanță (divorțuri, partaje, ieșire din indiviziune, etc.). Nu este un moment indicat pentru semnarea unor contracte sau acorduri. Racii nu este bine să se angajeze ferm în activități ce presupun colaborare dacă parteneri nu sunt temeinic verificați sau dacă asupra lor se exercită presiuni și insistențe suspecte. Relațiile conjugale pot fi afectate mai puțin de certuri cât de părăsiri, separări, înstrăinări, gesturi de ostilitate, dorință de revanșă, plăcerea de a pedepsi. Între 9 aprilie, după ora 09:50, și 11 aprilie seara, surprize materiale de la prieteni sau de la persoanele dragi. Între 11 aprilie, după ora 20:40, și 13 aprilie, univers de gânduri marcat de o afectivitate răscolită de amintiri, sentimente negative, situații neplăcute care continuă să-l pună pe câte un nativ la încercare. Nu este momentul unor decizii pe acest fundal hipersensibil. Influențe astrale favorabile celor care desfășoară activități artistice, de creație sau interpretative unde emoția și inspirația sunt factori fundamentali. Casa a X-a a ridicării în rang prin valorificarea însușirilor personale și a profesiei poartă amprenta tranzitelor prin zodia Berbecului a Soarelui și a planetei Mercur care, alături de Uranus, le pot oferi provocări de tot felul. Atenție în cazul celor care au de apărat o funcție sau o imagine publică la ce declarații fac într-un cadru oficial. Posibil ajutor sau susținere morală din partea unor apropiați.

Leu

Între 7 și 9 aprilie dimineața, muncă multă, în asalt, poate fi pe fondul unor întârzieri sau dereglări a programului normal de activitate desfășurată la serviciu. Efort de a depăși niște piedici mai ales de ordin material (utilaje, softuri, aparatură care se defectează, nu este reparată la timp, se strică, etc. Posibile conflicte de muncă în cazul unor nativi care își asumă rolul de lideri de grup, de purtător de cuvânt, de „vârf” al ostilităților. Sectorul sănătate nu se redresează, evoluând sub același context astral care solicită sistemul osos, pielea, dantura, regimul mineralelor, metabolismul. Stare generală de oboseală, de plictiseală; lipsă de entuziasm și incapacitate de a se însenina și odihni. Între 9 aprilie, după ora 09:50, și 11 aprilie seara, mici surprize parteneriale dar, cum contextul astral nu e tocmai confortabil, partenerii de viață ar trebui să se abțină să le facă Leilor surprize ori să-i ia pe nepregătite cu vreo inițiativă, fie ea și menită relaxării, pentru că nativii ar putea reacționa paradoxal și brutal. Între 11 aprilie, după ora 20:40, și 13 aprilie, posibile daruri, atenții, cadouri. Leii se pot lega afectiv de câte un obiect din patrimoniul familiei pentru valoarea lui sentimentală. Universul de idei, convingeri și motivații este în „reparații”: nativii renunță la unele atașamente ideologice, de grup, culturale sau le revizuiesc pe altele drastic, în conformitate cu noile lor concepții de viață. Cei doi benefici controlează casele IV-X și, deocamdată, aruncă raze întrucâtva pozitive. Din această perspectivă, doar ambiția lor de a progresa social poate să capete contur fiind condiționată de activitatea profesională. Atenție la predispoziția de a se lăsa cuprinși de valurile dorințelor personale puternice care îi pot transforma, pentru moment în niște persoane mai puțin realiste.

Fecioară

Între 7 și 9 aprilie dimineața, relațiile sentimentale pot deveni supărătoare. Mai întâi prin senzația de „apăsare sufletească” pe care o vor dezvolta atât în bărbați cât și în femei, indiferent de vârstă. Această stare, trăită atât organic cât și psihic va fi cu atât mai puternică cu cât se va plia pe o stare mai veche de lucruri (persoane singure, triste, bolnave, cu afecțiuni, care trec prin despărțiri de copii, de prieteni, de parteneri, etc.). Cei patru malefici care tranzitează de aproximativ două-trei săptămâni sectorul casei a V-a vor rămâne în continuare activi și le vor crea Fecioarelor senzația neplăcută de „luptă cu viața” și cu ei înșiși, văzând cât de greu le este să țină sub control acest șuvoi de trăiri. Între 9 aprilie, după ora 09:50, și 11 aprilie seara, relativ nesemnificativ acest traseu pentru axa celor două case ale sănătății dar și ale muncii pe care le angajează, în tranzitul ei, Luna. Între 11 aprilie, după ora 20:40, și 13 aprilie, mică șansă de atenuare a unor asperități în relațiile conjugale sau parteneriale cu condiția ca Fecioara să fie cea care are inițiativa unui gest de prietenie, de amabilitate, de omenie. Întreaga săptămână Venus le va da nativilor posibilitatea să ajungă la niște concluzii utile sau adecvate în privința activității profesionale. Bun prilej de a învăța ceva sau de a acumula cunoștințe, informații, experiență. Axa celor două case ale deplasărilor (de scurtă și de lungă durată, în țară sau în străinătate) pot să ofere situații deopotrivă agreabile sau mai antipatice, în funcție și de rezonanța acestui context pe harta nașterii fiecărui nativ. Întreaga săptămână nu ofertă condiții astrale prielnice rezolvării unor litigii patrimoniale; de altfel, nu sunt indicate vânzările, înstrăinările și nici angajamentele de cumpărare parafate printr-un act notarial.

