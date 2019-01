Angela Similea a refuzat să se mute definitiv în SUA, la fiul ei! Familia vrea ca ea să ceară rezidența

Viața Angelei Similea s-a schimbat radical după moartea soțului ei, politicianul Victor Surdu, în 2011. Artista a părăsit, la scurtă vreme după ce a rămas văduvă, conacul din Belciugatele, căminul conjugal. Iar după ce a trecut perioada de doliu și a reușit să depășească depresia, a ales să-și petrească timpul mai ales peste Ocean, alături de fiul ei, Sorin Hilgen, și de copiii acestuia, Grace și Christian.

Familia îndrăgitei interprete locuiește într-un conac izolat de lume, în mijlocul pădurii, unde artista dispune de toată liniștea de care are nevoie. Îi este bine acolo. De aceea stă cât de mult îi permite viza, adică 6 luni pe an. Însă nu vrea să se mute definitiv în America, deși, teoretic, n-o mai leagă nimic de România.

Conform unor surse apropiate cântăreței, Sorin i-ar fi propus mamei sale să-și depună actele pentru a obține rezidența. Însă ea ar fi ezitat, inițial. Apoi a refuzat. I-a spus că are o vârstă, 72 de ani. Și că nu se mai poate rupe de țara natală și de publicul său, chiar dacă și-a rărit mult aparițiile și nu mai susține recitaluri decât în scurtele perioade când vine în România pentru a rezolva mici probleme administrative.

Nepoata Grace, slăbiciunea ei

Angela Similea este foarte atașată de Grace, fiica lui Sorin. Iar aceasta o consideră, la rându-i, cea mai importantă femeie din viața ei. Legătura dintre ele e profundă. Au cântat în duet împreună, în trecut, iar acum, bunica își ajută nepoata la evenimentele caritabile în care ea se implică.

