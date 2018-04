Bianca Brad, la 11 ani de la moartea fiicei sale. Ce mesaj a transmis vedeta | VIDEO

Bianca Brad a transmis un mesaj la 11 ani de la moartea fiicei sale, Emma. Vedeta a trecut printr-o mare dramă când și-a pierdut fetița.

În urmă cu 11 ani, Bianca Brad a trăit o adevărată dramă, care și acum o urmărește. Cu doar câteva zile înainte să nască, a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă.

Pentru fosta Miss România a fost o durere fără margini, mai ales în momentul în care, după operație, și-a privit fetița moartă, Emma, în timp ce din celelalte saloane ale clinicii din Gerrmania unde fusese internată, se auzeau plânsetele noilor născuți.

În memoria ei, Bianca Brad, care re un fiu pe nume Luca, a înființat o asociație de ajutorare, care poartă numele pe care ea și-ar fi dorit să il dea fetiței. Ziua de astăzi este una foarte tristă pentru fosta Miss România. Dacă ar fi trăit, micuța Emma ar fi împlinit 11 ani.

Cu această ocazie, Bianca Brad a realizat un filmuleț dedicat tuturor celor care au pierdut o persoană dragă. Vedeta a transmis și un mesaj pe contul său de pe o rețea de socializare.

“Ieri seară, în drum spre casă, mi-a venit ideea să fac un nou filmuleț pentru Emma mea…??

Mă zgândărea gândul că, având o perioadă super aglomerată, nu am apucat să pregătesc nimic special pentru ziua Emmei mele, care este astăzi – 27 aprilie, când se împlinesc 11 ani de când a venit in viață mea cu o mare misiune, pentru care am ajuns să fiu recunoscătoare….??

Spre deosebire de celelalte 3 filmulețe pe care le-am făcut anterior, dedicate în exclusivitate Emmei mele, de data asta am simțit nevoia să fac unul pe care să-l dedic tuturor celor care își serbează aniversările în Ceruri….ceea ce îmi confirmă încă o dată, că am reușit să ies cu adevărat la lumină!

Aș fi putut să nu mă grăbesc și să fac filmulețul ca la carte, dar “ceva”, nu m-a lăsat să amân, și uite așa am stat până la 4:30 dimineața să îl termin.

Fiind extrem de obosită, nu am avut energia de a-l face perfect, dar am pus în el multă dragoste, Lumină și speranță, care îmi doresc să ajungă în sufletele celor care suferă după pierderea cuiva drag.

“Întâmplarea” a făcut să găsesc un cântec potrivit cu mesajul pozitiv pe care mi-am dorit să-l transmit…

Vă îmbrățișez pe toți și mai ales pe voi cei care sunteți acum la început de drum prin marea vale a plângerii – nu lăsați durerea sa fie mai mare decât iubirea!

Cei plecați de lângă noi, trăiesc prin noi, așadar trăiți frumos – este cea mai frumoasă dovadă de iubire!!?

La Mulți Ani, tuturor sărbătoriților din Paradis, de astăzi…și de oricând!

La Mulți Ani, iubita mea!

Te iubesc și îți mulțumesc, de un infinit de ori…știi tu pentru ce… ?

Petrecere frumoasă și să-ți fie bine, scumpa mea!!!

Doamne ajută!?

?????????☀️

27 aprilie 2018″, a scris Bianca Brad.