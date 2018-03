Ce se întâmplă cu jurnalista Miriam, bolnavă de cancer. “Am esofagul zdrențe” | FOTO

Jurnalista Miriam Soare a dat detalii despre starea sa de sănătate. Aceasta se află la un spital din Germania pentru tratament.

Miriam Soare este o jurnalistă de la noi din țară care este bolnavă de cancer. Ea a mers la tratament la un spital din Germania. Boala cruntă s-a extins la plămâni, după ce în urmă cu aproape doi ani, aceasta a aflat că are cancer mamar.

Aflată la Hamburg, jurnalista Miriam Soare, care a transmis o scrisoare publică pentru ministrul Sănătății, le-a oferit prietenilor săi virtuali amănunte despre starea ei de sănătate.

“Am venit în Hamburg la clinică de radioterapie stereotactică pe 7 februarie și pentru doar 3 săptămâni. M-am îmbolnăvit de două ori atât de rău, încât am crezut că mor și am fost nevoită să stau aici șase săptămâni. Ieri a fost ultima ședința de stereotaxie. Nici nu am mai avut puterea să mă bucur.

Am făcut din nou gripă(!!!) pentru că personalul medical are gripă și nu poartă măști, așa e la ei, ne călim unii pe altii. Am 37,5 temperatură și mă doare în gât, am esofagul zdrențe și nu pot să mănânc nimic, decât să beau cu înghițituri infime, doar lichide.

Mă ustură gâtul de gripă și de tusea care îmi zgâlțâie trupul până la sufocare și sunt obosită și nedormită. Vineri zbor spre casă. De ce vă spun toate astea? Ca să știți cât sunteți de fericiți și dacă vă întrebați ce-mi doresc, așa rablagită cum sunt, am să va spun că:

ÎMI DORESC SĂ TRĂIESC!”, a scris Miriam pe pagina sa de pe o rețea de socializare.