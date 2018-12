Nicole este foarte atentă la felul în care arată, motiv pentru care, în ultima vreme a petrecut mai mult timp în sala de sport. Vedeta face exerciții fizice aproape în fiecare zi, și merge la masaj, însă are și un program alimentar sănătos de la care nu se abate.

„Nu mai mănânc produse din faină albă și zahăr, ci totul este integral. Însă, nu am scos pâinea din alimentație, pentru că, la sfaturile antrenoarei, la varsta mea, nu este cazul. Am ales variantele sănătoase -pâine integrală/orez sălbatic /paste integrale! Carne slabă și pește, pentru că toate au proteine , grăsimi, carbohidrati, dar sunt astfel calculate, pentru a-mi modela frumos trupul”, ne-a declarat Nicole Cherry.

„Noul an îmi doresc să fie cel puțin cum a fost și 2018 și la începutul anului să am o vacanță undeva la căldură. Încă nu m-am hotărât unde, dare eu cred că o să se întâmple. Îmi doresc ca și în 2019 să am multe concerte, să mă întâlnesc cu fanii mei, să am oamenii dragi alături de mine și să fiu înconjurată de dragoste”, a mai spus artista despre planurile ei pentru 2019.

Recent, artista a vorbit și despre noua ei melodie, care în primele 48 de ore a ajuns să strângă peste un milion de vizualizări pe YouTube. Piesa poartă titlul „Dansează amândoi', iar Nicole spune că n-are nicio legătură cu relația de scurtă durată pe care a avut-o în trecut cu un băiat care a părăsit-o pentru o prietenă. „A ieșit o strategie de marketing extraordinară cu această piesă. În primul rând, presa a speculat foarte prost. Nu am fost înșelată, nici nu m-am certat cu nimeni. A fost de comun acord să ne despărțim, a fost alt subiect. Presa a scris că am fost înșelată, dar eu nu am aprobat niciodată chestia asta. Piesa s-a scos după câteva luni și a fost o coincidență extraordinar de mare ca ce a speculat presa să se regăsească fix în piesa asta”, a declarat Nicole Cherry.

