Declarația sfâșietoare a lui Nadine. „Oamenii ziceau că ciorile nu ajung la televizor”

Nadine și-a amintit, în cadrul unui interviu, despre cât de greu i-a fost să reușească în viață.

Nadine, pe numele ei întreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a împlint 40 de ani, s-a făcut remarcată în showbiz-ul din România după ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta a prezentat numeroase emisiuni de televiziune.

În viața privată, Nadine este căsătorită cu avocatul Dragoș Apostolescu, împreună cu care are un băiețel, Noah.

Nadine, care este elevă în clasa a X-a la 40 de ani, a acordat un interviu pentru Antena Stars, în care a vorbit despre greutățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul vremii.

„Sunt recunoscătoare pentru că am o ţară care-mi place. Am plecat la drum în viaţă fără optimism. Oamenii ziceau că ciorile nu ajung la televizor. Părea că eu nu-mi găsesc locul şi eu credeam, deoarece copiii cred ce zic cei mari.

Toţi îmi ziceau că e bine dacă ajung femeie de serviciu. Pe drum am dezvoltat o obrăznicie o îndrăzneală. Când zici primul “mă laşi”, prinzi puteri. Am picat de multe ori din lac în puţ, dar în cele din urmă am avut noroc că am citit. Şi mi-am mobilat mintea cu idei deştepte.

A fi român şi a trăi ca român este foarte diferit. Nu pot străinii să ne spună cum să fim. Trebuie să alegi să stai de partea ta.

Mi-am luat casă la 18 ani. Viaţa mă invită la un joc, unde sunt orfană, nu am şcoală.

Fac liceul pentru a doua oară. Sunt clasa a 10 a. Sunt optimistă”, a mărturisit Nadine.