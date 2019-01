E oficial: Loredana Groza se întoarce la Pro TV. La ce emisiune va apărea

Celebra cântăreață Loredana Groza a făcut parte din proiectul Vocea României, de la Pro TV, unde a fost unul dintre cei patru jurați. Ulterior, artista a fost înlocuită. Acum, Loredana Groza se întoarce la Pro TV, cu un nou show. Este vorba despre emisiunea „Cântă acum cu mine”.

Cabral și cei 100 de muzicieni, conduși de Loredana, au dat startul filmărilor show-ului „Cântă acum cu mine”, notează revista Viva.

„Lori The Captain of the 100:)?‍♀? Să începi un nou proiect te face face să te simți bine întotdeauna. prima zi de filmare #cantaacumcumine #alltogheternow #protv CÂNTĂ ACUM CU MINE?~Loredana”, a anunțat Loredana Groza pe contul său de socializare.

„Gata, am început treaba! Cei 100, juriul, sunt foarte concentrați și dedicați, Lori este efervescentă, studioul este fenomenal… până aici totul pare că se așază foarte bine. Suntem nerăbdători să intrăm în pâine și să dăm cei 50.000 euro celui sau celei care va reuși să arate că face cel mai tare și complet spectacol! Ne bucurăm de muzică și de reacțiile pe care le au cei 100, care formează cel mai exigent și divers juriu din lume”, spune Cabral, gazda show-ului „Cântă acum cu mine”.

Citește și: Un infractor căutat de autoritățile române a fost descoperit în California, unde se dădea preot! El încasa 3.000 de dolari lunar pentru munca sa