EXCLUSIV/ Cel mai bine păzit secret al Corinei Caragea a ieșit la iveală: “Mi-e rușine, dar asta e!””

Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, reușește de ani buni să își păstreze formele de invidiat. Este ponderată la capitolul mâncare și are noroc că nu se pricepe la gătit, așa că nu petrece mult timp în bucătărie!

Corina Caragea și-a impus un stil de viață sănătos și încearcă, pe cât posibil, să respecte regulile. “După o vârstă se depune mult mai ușor și se dă jos mult mai greu. Nu am alimente la care să zic: Domne, nu mă ating! Interzis! Consum mai rar băuturi acidulate, prăjeli, dar asta nu înseamnă că le exclud de tot. Când îmi fac pofta, îmi fac pofta. O dată la nu știu cât timp. Atunci mă simt vinovată, pentru că știu că mă așteaptă după aceea un antrenament greu la sală, o pedeapsă din partea instructorului meu, care are grijă să nu o iau razna cu geutatea”, ne-a mărturisit vedeta Pro TV.

Pericole pentru ca bruneta să se îngrașe nu prea există. Nu e gurmandă și are grijă ca stomacul să termine digestia până se bagă în pat. Indiferent de programul pe care îl are, Corina Caragea nu renunță la prima masă a zilei, chiar dacă asta înseamnă să mănânce când majoritatea oamenilor dorm.

Cel mai bine păzit secret al Corinei Caragea a ieșit la iveală. Știrista nu se pricepe la gătit și recunoaște cu sinceritate că nici nu a făcut vreun efort în acest sens. Se bazează pe mama sau apelează la restaurante.

“Când nu am timp să ajung acasă, îmi iau la mine mâncare. Nu știu să gătesc, așa că îmi fac niște chestii foarte ușoare, dacă nu, îmi comand ceva. Nu mă pricep, din păcate. Nu îmi place, nu se lipește de mine tigaia! Mama îmi mai trimite mâncare, slavă Domnului, și la vârsta asta! Mi-e rușine, dar asta e! E în București, din fericire, și nu e nicio mâncare mai bună ca aceea de la mama. Nu am fost niciodată atrasă de bucătărie, nu m-a pasionat, nici nu am întrebat, mă descurc cum pot. Din fericre nu sunt o mare mâncăcioasă, adică nu o să mă vezi că sufăr după sarmale. Le mănânc doar de Crăciun și de Paște, dacă le face mama. Dacă nu le face, nu e nicio problemă, poate să treacă anul fără sarale. Nu sunt o gurmandă”, a declarat, pentru Libertatea, Corina Caragea.