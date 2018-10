După ce a suferit un infarct, viața lui Marius Dragomir s-a schimbat complet din toate punctele de vedere. Chiar dacă această problemă medicală l-a apropiat și mai mult de Nicoleta, din păcate i-a și îndepărtat pe cei doi de la marele lor vis, acela de a se căsători și în fața lui Dumnezeu. În ultimul an însă, lucrurile s-au aranjat și pentru ei, starea de sănătate a artistului a început să se îmbunătățească, așa că la fix 3 ani de când au spus „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă, cei doi au devenit o familie și în fața Domnului. „Am ales special 23 septembrie, pentru că este ziua noastră, acum 17 ani, pe 23 septembrie ne-am cunoscut și, în 2015, tot pe 23 septembrie, am făcut cununia civilă. Am așteptat 3 ani până să ne unim și în fața Domnului, pentru că eu am avut ceva probleme de sănătate, însă acum lucrurile au început să fie mai bune, așa că, alături de câțiva prieteni, am făcut și acest pas”, ne-a povestit artistul.

Marius Dragomir s-a căsătorit la trei ani de când a spus „DA' la Ofițerul de Stare Civilă

Chiar dacă Nicoleta i-a fost alături în cele mai grele momente și este cea care reușește să-i aducă mereu zâmbetul pe buze, au și ei momentele lor tensionate. „Cine spune că într-o relație totul este lapte și miere minte. Ne mai certăm, ca oricare cuplu, însă știm să comunicăm și de fiecare dată reușim să ne rezolvăm problemele. De 17 suntem unul lângă altul. Ea mă face fericit”, a mai spus Dragomir. Cei doi nu au plecat în nici o vacanță exotică după cununie, ci și-au petrecut „luna de miere” în România, urmând ca, după ce Marius va termina cu proiectele lui artistice, să plece și într-o vacanță.

Luna de miere am făcut-o pe aici, prin țară. Dat fiind faptul că nu mi-am revenit complet din punct de vedere medical, am ales să mergem puțin la mare, puțin la munte. Acum nu mai avem timp să plecăm nicăieri, pentru că eu pregătesc niște surprize pentru publicul meu. Am făcut o pauză și cred că ar trebui să revin, așa că pregătesc și videoclip, dar și alte proiecte despre care o să vorbesc la momentul oportun”, ne-a declarat cântărețul. Marius Dragomir a mai fost căsătorit o dată, șapte ani, cu Nadia Matei, care i-a fost și parteneră de scenă.