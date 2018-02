Mihai Mărgineanu vorbește despre femeile celebre din viața lui – cea artistică, desigur, în cea personală are loc doar soția! Interpretul lui Ardiles din “Las Fierbinți” a avut interacțiuni antologice cu Andreea Esca și Mihaela Rădulescu, concerte de pomină cu Loredana și o întâlnire de neuitat cu Oana Cuzino. Iată ce ne-a povestit cel mai cunoscut pilot din showbiz despre toate acestea actorul și cântărețul din cel mai de succes serial de la PRO TV.

Mirela Oprișor l-a «ajutat» să descopere că soția lui îl place pe scenaristul «Las Fierbinți», Mimi Brănescu

Trebuia să filmez secvența în care eu și Mirela Oprișor – Aspirina din “Las Fierbinți” – dormeam împreună în dormitorul ei, dupa ce Ardiles o ceruse de nevastă. Eram acasă și învățam scenariul, evident, cu voce tare. Iubita mea, care-și făcea proiectele “arhitectonice de design” în programele alea de mă depășesc intelectual pe mine, mă întreabă așa, într-o doară:

– Auzi, tu trebuie să te săruți cumva cu Aspirina în secvența asta?

Eu îi zic că nu!

– Eram curioasă dacă scria Mimi așa ceva. În cazul ăsta, puteam să sper și eu că îi place de mine, a zis Andreea. Mimi Brănescu, scenaristul capodoperei, este chiar soțul Mirelei Oprișor.

Replicile astea mi-au pus un pic mintea la treabă și am refăcut situațiile pe care le-am trăit alături de lumea mea “de nebune” cu care am jucat sau am cântat pe felurite scene sau prin diverse pelicule.

A prins drag de Cristina Cioran după ce-a jucat cu ea

Prima femeie cu care am jucat cu adevărat a fost Cristina Cioran, la TVR 1. Am jucat Caragiale. Și uite cum o joacă de duminică mi-a schimbat impresia falsă pe care o aveam despre Kiki. De atunci mi-a devenit tare dragă… și pentru că, poate, până atunci n-o cunoscusem, deh!

Pe Ana Odagiu a trebuit s-o agreseze într-un film… «M-am simțit înfiorător»

Când am jucat cu Ana Odagiu într-un film cu interlopi rromi, a fost înfiorător când am văzut în scenariu că trebuie s-o agresez fizic și psihic până la refuz. M-am simțit înfiorător! Și nu pentru ca n-aș fi în stare să agresez psihic sau fizic… dar Ana este un suflet fin.

Ce legătură e între Mărgineanu, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner? Un autograf… greșit!

Mihaela Rădulescu, o știți doar, nu?! Cum a făcut ea să zăpăcească un autograf de-al lui Felix Baumgartner? După o ședință foto pe care a făcut-o lângă avionul meu, pe aerodromul de la Strejnic, am rugat-o să ia un autograf de la Felix, pe geaca de pilot a prietenului meu Răzvan Berla – geacă din colecția “Stratos”, în momentul în care Felix a sărit din stratosferă. Ea s-a dus la Omul Felix și i-a povestit cum că eu mi-am cumpărat geaca din colecția ce-i poartă numele și, astfel, Omul Felix mi-a dat mie autograful. Pe geaca lui Răzvan! Și mi-a trimis și vreo 5 poze cu situația… La care Răzvan a zis: “Cine are autografuʼ să păstreze și geaca!”. Și uite așa, am o geacă de mare excepție cu autograful Felix Baumgartner. Mulțumesc, Rădulescu, pentru greșeală!

Mihai Mărgineanu vorbește despre femeile celebre din viața lui: «Cu Loredana am făcut-o lată!»

Cu Loredana am făcut-o lată! Eram la Deva, cred, și ea tot insista să ne facem de râs împreună cântând ceva ce nu mai repetasem demult. Noi terminasem! Ea era pe scenă cu toată trupa: cu backing vocal, cu Marin și cu Bogdănel, cu Pancirel și cu câteva dansatoare absolut superbe. Când m-a invitat Loredana pe scenă, chitaristul și basistul meu au intrat cu mine odată… dar pe rol de dansatori. Michele are 148 de kg și 1,95 m, iar Kiba are 90 de kg și 1,60 m! Vă dați seama ce reacție și imagine??? Au intrat în pas de balet, pe vârfuri și cu mânuțele deasupra capetelor, cu toate kilogramele de rigoare și în plus! Am cântat împreună cu Loredana! Eu prost, ea bine!

Cea mai tare confuzie din toate timpurile: i-a spus Andreei Esca «Săru’ mâna, doamna Andreea Berecleanu!»

Pentru mine Andreea Esca este “steluța-mercedes” de la PRO TV. Ea și Andi Moisescu. Dar cum e să o vezi pentru prima oară în carne și oase pe Andreea Esca și să te pierzi atât de tare încât să-i spui:

“Săru’ mâna, doamna Andreea Berecleanu!”? Noroc că are simțul umorului și a crezut că e o glumă… bună.

Oana Cuzino a vrut să facă poză cu el. «Era să înghit sarmaua cu tot cu furculiță!»

La petrecerea PRO TV, Oana Cuzino – asigur că Oana Cuzino este una dintre cele mei frumoase femei pe care le-am remarcat eu în viața mea! – s-a așezat lângă mine și mi-a cerut să facem o poză împreună!!! Bă, ej nebun! Era să înghit sarmaua cu tot cu furculiță! Cred că avea nevoie de o poză cu care să-și învețe câinele să latre, vorba lu’ Ionuț Ciocia.

Anca Dumitra, Gianina din «Las Fierbinți», e «fata aia mișto»

Ancuța Dumitra este o minunăție de femeie. Cu toți piticii ei cu tot, e mișto s-o prinzi de-concentrată. Și îți dai seama că actrița aia bună și fata aia mișto este și olteancă get-beget, cu perfectul simplu la ea.

